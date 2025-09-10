Generasi muda Nepal, yang melek digital tetapi terhambat oleh pengangguran dan peluang yang terbatas, mencapai titik puncak minggu ini, kemarahan mereka terhadap generasi yang lebih tua sekaligus kelas penguasa yang mereka anggap tidak memahami realitas mereka.
Kemarahan ini memuncak menjadi kerusuhan mematikan yang menyebabkan Perdana Menteri berusia 73 tahun, KP Sharma Oli, mengundurkan diri pada hari Selasa.
Ketidakpuasan publik terhadap ketidakstabilan politik selama beberapa dekade, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat memicu protes setelah pemerintah mengumumkan larangan media sosial — sebuah langkah yang dengan cepat dibatalkan.
Setidaknya 19 orang tewas ketika polisi bentrok dengan demonstran yang membakar gedung parlemen, beberapa gedung pemerintah, dan kantor partai politik.
Bagi banyak warga Nepal, larangan media sosial hanyalah pemicu — kemarahan yang lebih dalam berasal dari frustrasi bertahun-tahun atas kemajuan yang terhenti dan peluang yang semakin menyusut di negara Himalaya dengan populasi 30 juta orang ini.
Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Nepal.
Krisis ekonomi yang berkelanjutan
Bank Dunia menyatakan bahwa 82 persen tenaga kerja Nepal bekerja di sektor informal, angka yang "sangat tinggi" dibandingkan rata-rata global dan regional. Hal ini berarti para pekerja tidak memiliki perlindungan medis atau asuransi yang biasanya tersedia di negara-negara maju.
Pengiriman uang dari warga Nepal di luar negeri sangat penting bagi perekonomian, setara dengan sepertiga PDB negara tahun lalu dan merupakan yang tertinggi keempat secara global, menurut Bank Dunia. Media sosial menjadi alat penting untuk tetap terhubung dengan keluarga di luar negeri.
"Ketergantungan Nepal pada pengiriman uang... telah menjadi pusat pertumbuhan negara tetapi belum diterjemahkan menjadi pekerjaan berkualitas di dalam negeri, memperkuat siklus kehilangan peluang dan keberangkatan terus-menerus banyak warga Nepal ke luar negeri untuk mencari pekerjaan," kata Bank Dunia dalam laporan negara terbarunya.
Nepal mengkategorikan pemuda sebagai mereka yang berusia antara 16-40 tahun, berjumlah lebih dari 12 juta orang atau hampir 43 persen dari total populasi, menurut kantor statistik pemerintah.
"Dengan sekitar 500.000 pemuda bergabung dengan angkatan kerja setiap tahun di Nepal, kebutuhan mendesak untuk menciptakan pekerjaan yang dapat mengangkat keluarga dari kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan tidak pernah lebih kritis," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Selatan, Johannes Zutt, setelah kunjungan minggu lalu.
Tingkat korupsi
Nepal menempati peringkat ke-107 dari 180 negara dalam indeks korupsi milik Transparency International, mencerminkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap sistem politiknya.
Di TikTok, video yang membandingkan perjuangan sehari-hari warga Nepal biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi — barang-barang mewah, liburan mahal — menjadi viral, memicu kebencian.
"Kelebihan elit penguasa telah terungkap melalui media sosial," kata Puja Manni, seorang pemuda berusia 23 tahun yang pernah bekerja di luar negeri.
Bagi banyak pemuda, frustrasi ini lebih dalam daripada skandal online. Para pemimpin yang telah mendominasi politik selama beberapa dekade dianggap berpegang teguh pada kekuasaan tanpa menawarkan perubahan berarti.
Sejak Nepal menjadi republik federal pada 2008 — mengakhiri perang saudara selama satu dekade, menghapus monarki, dan membawa Maois ke pemerintahan — negara ini terus mengalami pergantian perdana menteri yang sudah tua. Kesepakatan di balik layar hanya memperdalam persepsi bahwa kelas politik tidak memahami realitas sehari-hari.
Ketakutan akan kehilangan hak
Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Nepal memperingatkan bahwa larangan media sosial merusak "semangat pemerintahan demokratis."
Santosh Sigdel dari Digital Rights Nepal mengatakan bahwa larangan tersebut adalah "jalan licin," sementara Kathmandu Post menyebutnya "menyentuh saraf yang sensitif" dengan pemuda yang marah.
"Mereka menggunakan platform ini untuk melampiaskan frustrasi yang terpendam, terhubung dengan teman, dan mengikuti perkembangan dunia," tulis surat kabar tersebut, yang kantornya dibakar oleh massa pada hari Selasa.
"Mereka sudah gelisah, muak dengan sistem kesehatan dan pendidikan negara yang menyedihkan, serta korupsi dan nepotisme yang merajalela — sehingga banyak dari mereka merasa tidak memiliki masa depan di negara ini."
Ketidakstabilan politik
Terjepit di antara dua tetangga raksasa, China dan India, Nepal telah berjuang untuk stabilitas, dengan 14 pemerintahan berganti sejak 2008 — tidak ada yang berhasil menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh.
Sejarah modern Nepal yang penuh gejolak mencerminkan kerentanan ini. Pemerintahan turun-temurun Dinasti Rana berakhir pada 1951 dengan gerakan pro-demokrasi yang membawa demokrasi parlementer.
Satu dekade kemudian, Raja Mahendra melarang partai politik dan mengembalikan sistem "Panchayat" yang terpusat, yang berlangsung hingga "Gerakan Rakyat" 1990 memaksa kembalinya demokrasi multi-partai.
Bab berikutnya lebih penuh kekerasan: pada 1996, Maois sayap kiri Nepal meluncurkan perang saudara selama satu dekade untuk menggantikan sistem parlementer kerajaan dengan republik rakyat, yang mengakibatkan lebih dari 17.000 kematian.
Perang ini akhirnya membuka jalan bagi penghapusan monarki pada 2008. Nepal mengadopsi konstitusi baru pada 2015, tetapi siklus gejolak politik terus berlanjut.
KP Sharma Oli telah menjadi simbol dari gejolak politik tersebut — menjabat sebagai perdana menteri dalam empat periode non-berturut-turut sejak 2015. Kepemimpinannya berulang kali terganggu oleh mosi tidak percaya, pengunduran diri, keputusan Mahkamah Agung, atau perpecahan internal partai.