Generasi muda Nepal, yang melek digital tetapi terhambat oleh pengangguran dan peluang yang terbatas, mencapai titik puncak minggu ini, kemarahan mereka terhadap generasi yang lebih tua sekaligus kelas penguasa yang mereka anggap tidak memahami realitas mereka.

Kemarahan ini memuncak menjadi kerusuhan mematikan yang menyebabkan Perdana Menteri berusia 73 tahun, KP Sharma Oli, mengundurkan diri pada hari Selasa.

Ketidakpuasan publik terhadap ketidakstabilan politik selama beberapa dekade, korupsi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat memicu protes setelah pemerintah mengumumkan larangan media sosial — sebuah langkah yang dengan cepat dibatalkan.

Setidaknya 19 orang tewas ketika polisi bentrok dengan demonstran yang membakar gedung parlemen, beberapa gedung pemerintah, dan kantor partai politik.

Bagi banyak warga Nepal, larangan media sosial hanyalah pemicu — kemarahan yang lebih dalam berasal dari frustrasi bertahun-tahun atas kemajuan yang terhenti dan peluang yang semakin menyusut di negara Himalaya dengan populasi 30 juta orang ini.

Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Nepal.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan

Bank Dunia menyatakan bahwa 82 persen tenaga kerja Nepal bekerja di sektor informal, angka yang "sangat tinggi" dibandingkan rata-rata global dan regional. Hal ini berarti para pekerja tidak memiliki perlindungan medis atau asuransi yang biasanya tersedia di negara-negara maju.

Pengiriman uang dari warga Nepal di luar negeri sangat penting bagi perekonomian, setara dengan sepertiga PDB negara tahun lalu dan merupakan yang tertinggi keempat secara global, menurut Bank Dunia. Media sosial menjadi alat penting untuk tetap terhubung dengan keluarga di luar negeri.

"Ketergantungan Nepal pada pengiriman uang... telah menjadi pusat pertumbuhan negara tetapi belum diterjemahkan menjadi pekerjaan berkualitas di dalam negeri, memperkuat siklus kehilangan peluang dan keberangkatan terus-menerus banyak warga Nepal ke luar negeri untuk mencari pekerjaan," kata Bank Dunia dalam laporan negara terbarunya.

Nepal mengkategorikan pemuda sebagai mereka yang berusia antara 16-40 tahun, berjumlah lebih dari 12 juta orang atau hampir 43 persen dari total populasi, menurut kantor statistik pemerintah.

"Dengan sekitar 500.000 pemuda bergabung dengan angkatan kerja setiap tahun di Nepal, kebutuhan mendesak untuk menciptakan pekerjaan yang dapat mengangkat keluarga dari kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan tidak pernah lebih kritis," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Selatan, Johannes Zutt, setelah kunjungan minggu lalu.

Tingkat korupsi

Nepal menempati peringkat ke-107 dari 180 negara dalam indeks korupsi milik Transparency International, mencerminkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap sistem politiknya.

Di TikTok, video yang membandingkan perjuangan sehari-hari warga Nepal biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi — barang-barang mewah, liburan mahal — menjadi viral, memicu kebencian.