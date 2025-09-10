Sebuah pesawat carteran berangkat dari Seoul menuju Amerika Serikat pada hari Rabu untuk memulangkan ratusan pekerja Korea Selatan yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi, menurut maskapai penerbangan nasional Korean Air kepada AFP.
Warga Korea Selatan menjadi mayoritas dari 475 orang yang ditangkap di lokasi pembangunan pabrik baterai Hyundai-LG di negara bagian Georgia, AS, minggu lalu, menurut agen imigrasi.
Operasi ini merupakan penggerebekan terbesar di satu lokasi yang dilakukan di bawah kebijakan pengetatan imigrasi Presiden AS Donald Trump, menurut seorang agen investigasi.
Pesawat Boeing 747-8I milik Korean Air, yang dapat menampung lebih dari 350 penumpang, berangkat dari Seoul pada hari Rabu, menurut perwakilan perusahaan kepada AFP.
Meskipun waktu resmi untuk penerbangan kembali belum diumumkan, pejabat Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa penerbangan tersebut tertunda "karena keadaan di pihak AS", tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Media lokal melaporkan bahwa penerbangan itu akan berangkat pada hari Rabu waktu AS.
"Kami terus melakukan konsultasi erat dengan pihak berwenang AS untuk memastikan keberangkatan secepat mungkin," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, yang saat ini berada di Washington untuk membahas masalah ini, menyebut penahanan massal warga Korea Selatan sebagai "situasi serius" dan berjanji untuk memastikan kepulangan para pekerja "dalam kondisi sehat" secepatnya.
Sebelum berangkat, Cho mengatakan kepada anggota parlemen Korea Selatan bahwa "kesepakatan sementara" telah dicapai dengan pihak berwenang AS untuk memastikan para pekerja yang ditahan tidak akan menghadapi hukuman, seperti larangan masuk kembali selama lima tahun.
"Saya dapat mengatakan bahwa negosiasi berjalan dengan baik," ujarnya.
‘Tanggung Jawab Besar’
Pemerintah Korea Selatan dilaporkan berupaya agar para pekerja yang ditahan dapat meninggalkan Amerika Serikat melalui keberangkatan sukarela daripada deportasi.
Menteri Cho diperkirakan akan mengangkat isu ini dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington pada Rabu pagi waktu setempat.
"Saya merasa memiliki tanggung jawab besar karena warga negara kita ditangkap dengan cara seperti ini," kata Cho dalam pertemuan dengan para pemimpin bisnis Korea Selatan di Washington pada hari Selasa.
Pejabat diplomatik telah dikirim ke Georgia untuk memberikan "respon penuh", tambahnya, dengan konsulat jenderal di Atlanta berkomunikasi dengan pihak berwenang setempat.
Selain menjadi sekutu keamanan utama AS, Korea Selatan adalah ekonomi terbesar keempat di Asia dan produsen utama otomotif serta elektronik, dengan banyak perusahaan yang memiliki pabrik di Amerika Serikat.
Seoul juga menanggapi seruan berulang Washington selama negosiasi tarif untuk investasi global di Amerika Serikat.
Lokasi penggerebekan adalah proyek patungan senilai $4,3 miliar antara dua perusahaan Korea Selatan – Hyundai dan LG Energy Solution – untuk membangun fasilitas manufaktur sel baterai di Georgia.
Para ahli mengatakan sebagian besar pekerja Korea Selatan yang ditahan kemungkinan memegang visa yang tidak mengizinkan pekerjaan konstruksi langsung.
Kasus ini dapat memberikan dorongan bagi pejabat Seoul untuk mendorong undang-undang visa khusus yang disesuaikan untuk warga Korea Selatan, kata pengacara berlisensi AS Yum Seung-yul.
"Dengan menggunakan kasus ini sebagai contoh, pejabat di sini dapat dengan kuat mendorong Partner with Korea Act di Washington," katanya, merujuk pada proposal yang akan menciptakan kuota 15.000 visa untuk profesional terampil.