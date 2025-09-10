Sebuah pesawat carteran berangkat dari Seoul menuju Amerika Serikat pada hari Rabu untuk memulangkan ratusan pekerja Korea Selatan yang ditahan dalam penggerebekan imigrasi, menurut maskapai penerbangan nasional Korean Air kepada AFP.

Warga Korea Selatan menjadi mayoritas dari 475 orang yang ditangkap di lokasi pembangunan pabrik baterai Hyundai-LG di negara bagian Georgia, AS, minggu lalu, menurut agen imigrasi.

Operasi ini merupakan penggerebekan terbesar di satu lokasi yang dilakukan di bawah kebijakan pengetatan imigrasi Presiden AS Donald Trump, menurut seorang agen investigasi.

Pesawat Boeing 747-8I milik Korean Air, yang dapat menampung lebih dari 350 penumpang, berangkat dari Seoul pada hari Rabu, menurut perwakilan perusahaan kepada AFP.

Meskipun waktu resmi untuk penerbangan kembali belum diumumkan, pejabat Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu bahwa penerbangan tersebut tertunda "karena keadaan di pihak AS", tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Media lokal melaporkan bahwa penerbangan itu akan berangkat pada hari Rabu waktu AS.

"Kami terus melakukan konsultasi erat dengan pihak berwenang AS untuk memastikan keberangkatan secepat mungkin," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, yang saat ini berada di Washington untuk membahas masalah ini, menyebut penahanan massal warga Korea Selatan sebagai "situasi serius" dan berjanji untuk memastikan kepulangan para pekerja "dalam kondisi sehat" secepatnya.

Sebelum berangkat, Cho mengatakan kepada anggota parlemen Korea Selatan bahwa "kesepakatan sementara" telah dicapai dengan pihak berwenang AS untuk memastikan para pekerja yang ditahan tidak akan menghadapi hukuman, seperti larangan masuk kembali selama lima tahun.

"Saya dapat mengatakan bahwa negosiasi berjalan dengan baik," ujarnya.

‘Tanggung Jawab Besar’