Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang staf KBRI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, yang menjadi korban penembakan pada Senin malam waktu setempat.

Insiden itu terjadi di kawasan Lince, ibu kota Lima, hanya beberapa meter dari rumahnya. Menurut laporan Panamericana Television , Zetro yang tengah bersepeda bersama istrinya ditembak tiga kali dari jarak dekat. Ia segera dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak terselamatkan. Sang istri berhasil selamat dari serangan dan kini berada dalam perlindungan polisi.

Zetro menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima. Ia baru bertugas sekitar lima bulan lalu setelah sebelumnya ditempatkan di KJRI Melbourne, Australia.

Tanggapan pemerintah Indonesia

Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan pesan melalui media sosialnya, “Saya sangat berduka atas berpulangnya Sdr. Zetro Leonardo Purba, Penata Kanselerai KBRI Lima, Peru. Doa saya pribadi beserta keluarga besar Kementerian Luar Negeri menyertai istri, anak-anak & keluarga besar almarhum,” tulis Menlu RI Sugiono.