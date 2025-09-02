DUNIA
2 menit membaca
Indonesia mendesak penyelidikan kasus penembakan staf KBRI di Peru
Seorang staf KBRI di Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak orang tak dikenal di Lima. Indonesia menyampaikan belasungkawa dan meminta pemerintah Peru melakukan penyelidikan menyeluruh atas kasus ini.
Indonesia mendesak penyelidikan kasus penembakan staf KBRI di Peru
Kemlu RI memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban. Foto: Joel Alonzo@photo.gec
2 September 2025

Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang staf KBRI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, yang menjadi korban penembakan pada Senin malam waktu setempat.

Insiden itu terjadi di kawasan Lince, ibu kota Lima, hanya beberapa meter dari rumahnya. Menurut laporan Panamericana Television, Zetro yang tengah bersepeda bersama istrinya ditembak tiga kali dari jarak dekat. Ia segera dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak terselamatkan. Sang istri berhasil selamat dari serangan dan kini berada dalam perlindungan polisi.

Zetro menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima. Ia baru bertugas sekitar lima bulan lalu setelah sebelumnya ditempatkan di KJRI Melbourne, Australia.

Tanggapan pemerintah Indonesia

Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan pesan melalui media sosialnya, “Saya sangat berduka atas berpulangnya Sdr. Zetro Leonardo Purba, Penata Kanselerai KBRI Lima, Peru. Doa saya pribadi beserta keluarga besar Kementerian Luar Negeri menyertai istri, anak-anak & keluarga besar almarhum,” tulis Menlu RI Sugiono.

Direkomendasikan

Sugiono juga menegaskan dirinya telah menghubungi Menlu Peru Elmer Schialer untuk meminta penyelidikan menyeluruh.

“Saya telah berbicara dengan Menlu Peru Elmer Schialer untuk menyampaikan permintaan RI supaya ada penyelidikan menyeluruh atas wafatnya kolega kami, Zetro Leonardo Purba,” tulisnya dalam unggahan di akun X.

Sugiono menambahkan, pemerintah Indonesia percaya bahwa Peru dapat menjamin keamanan bagi seluruh staf diplomatik KBRI serta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut.

Polisi dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sementara itu, KBRI Lima berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri Peru guna memastikan proses penyelidikan berjalan.

Kemlu RI memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban. 

TerkaitTRT Global - Polisi pastikan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan
SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us