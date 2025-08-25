DUNIA
Bandara Moskow ditutup sementara setelah pertahanan udara Rusia hantam drone dekat ibu kota
Unit pertahanan udara Rusia telah menghancurkan 32 drone hanya dalam tiga jam di sejumlah wilayah di bagian tengah negara itu, menurut keterangan kementerian.
Beberapa bandara di Rusia tengah menangguhkan operasi karena kekhawatiran atas keamanan wilayah udara. / Foto: AP
25 Agustus 2025

Pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah drone yang menuju Moskow dan para spesialis sedang memeriksa pecahannya di darat, kata Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin.

Sejumlah bandara di Rusia tengah menghentikan operasi karena kekhawatiran terhadap keselamatan transportasi udara, ujar badan transportasi udara Rusia, Rosaviatsia, pada Sabtu.

Dalam serangkaian pengumuman selama beberapa jam, Rosaviatsia mengatakan operasional bandara telah ditangguhkan di Izhevsk, Nizhniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov, dan Ulyanovsk, yang terletak di sebelah timur dan tenggara Moskow.

Pejabat di bandara kota terbesar kedua Rusia, St. Petersburg, dikutip oleh media Rusia menyebutkan bahwa puluhan penerbangan mengalami keterlambatan.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit pertahanan udaranya telah mencegat dan menghancurkan 32 drone dalam kurun waktu tiga jam di sejumlah wilayah di bagian tengah negara itu.

