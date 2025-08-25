Pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah drone yang menuju Moskow dan para spesialis sedang memeriksa pecahannya di darat, kata Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin.

Sejumlah bandara di Rusia tengah menghentikan operasi karena kekhawatiran terhadap keselamatan transportasi udara, ujar badan transportasi udara Rusia, Rosaviatsia, pada Sabtu.

Dalam serangkaian pengumuman selama beberapa jam, Rosaviatsia mengatakan operasional bandara telah ditangguhkan di Izhevsk, Nizhniy Novgorod, Samara, Penza, Tambov, dan Ulyanovsk, yang terletak di sebelah timur dan tenggara Moskow.