Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah mengawasi uji coba peluncuran dua misil pertahanan udara "baru", menurut laporan media pemerintah pada hari Minggu, setelah Pyongyang menuduh Seoul memicu ketegangan di perbatasan.

Uji coba yang dilakukan pada hari Sabtu tersebut menunjukkan bahwa dua sistem senjata misil baru itu memiliki "kemampuan tempur yang unggul", seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Laporan KCNA tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang misil baru tersebut, hanya menyebutkan bahwa "operasi dan mode reaksinya didasarkan pada teknologi yang unik dan khusus". Laporan itu juga tidak menyebutkan lokasi uji coba tersebut.

"Peluncuran ini secara khusus membuktikan bahwa fitur teknologi dari dua jenis proyektil ini sangat cocok untuk menghancurkan berbagai target udara," kata KCNA.

‘Awal yang sangat serius’