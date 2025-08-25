ASIA
2 menit membaca
Korea Utara uji coba dua rudal pertahanan udara 'baru'
KCNA tidak memberikan rincian tentang rudal baru tersebut, hanya menyebutkan "teknologi unik," dan tidak mengungkapkan lokasi uji coba.
Korea Utara uji coba dua rudal pertahanan udara 'baru'
Dalam foto dari KCNA ini, Kim Jong-un memeriksa kapal perang Choe Hyon di Nampo, 18 Agustus 2025. / AP
25 Agustus 2025

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah mengawasi uji coba peluncuran dua misil pertahanan udara "baru", menurut laporan media pemerintah pada hari Minggu, setelah Pyongyang menuduh Seoul memicu ketegangan di perbatasan.

Uji coba yang dilakukan pada hari Sabtu tersebut menunjukkan bahwa dua sistem senjata misil baru itu memiliki "kemampuan tempur yang unggul", seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Laporan KCNA tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang misil baru tersebut, hanya menyebutkan bahwa "operasi dan mode reaksinya didasarkan pada teknologi yang unik dan khusus". Laporan itu juga tidak menyebutkan lokasi uji coba tersebut.

"Peluncuran ini secara khusus membuktikan bahwa fitur teknologi dari dua jenis proyektil ini sangat cocok untuk menghancurkan berbagai target udara," kata KCNA.

‘Awal yang sangat serius’

Direkomendasikan

Militer Korea Selatan pada hari Sabtu mengatakan bahwa mereka telah melepaskan tembakan peringatan kepada beberapa tentara Korea Utara yang sempat melintasi perbatasan yang sangat termiliterisasi yang memisahkan kedua negara pada hari Selasa.

Media pemerintah Pyongyang mengutip pernyataan Letnan Jenderal Ko Jong-chol dari Angkatan Darat yang menyebut insiden tersebut sebagai "provokasi yang direncanakan dan disengaja".

"Ini adalah awal yang sangat serius yang tak terhindarkan akan mendorong situasi di wilayah perbatasan selatan, di mana sejumlah besar pasukan saling berhadapan, ke fase yang tidak terkendali," kata Ko.

Pemimpin baru Korea Selatan, Lee Jae Myung, telah berupaya untuk menjalin hubungan yang lebih hangat dengan Korea Utara yang bersenjata nuklir dan berjanji untuk membangun "kepercayaan militer", tetapi Pyongyang menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk memperbaiki hubungan dengan Seoul.

SUMBER:TRT World and Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us