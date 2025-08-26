DUNIA
Presiden Korea Selatan, Lee, mencari keseimbangan dalam pertemuan puncak pertamanya dengan Trump
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berbicara dalam rapat kabinet di kantor kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 18 Agustus 2025. / AP
26 Agustus 2025

Presiden baru Korea Selatan, Lee Jae-myung, akan menghadapi momen penting pada hari Senin ketika ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington untuk pertemuan puncak pertama mereka. Pertemuan ini menjadi ujian bagi aliansi yang telah terjalin selama puluhan tahun di tengah perubahan geopolitik yang cepat.

Banyak yang dipertaruhkan dalam pertemuan ini bagi Lee, yang mulai menjabat pada bulan Juni setelah pemilu mendadak yang diadakan menyusul penggulingan pendahulunya yang konservatif. Pendahulu Lee dikenal di Washington karena sikap kerasnya terhadap Korea Utara, tetapi ia dicopot dari jabatannya karena mencoba memberlakukan darurat militer.

Ekonomi Korea Selatan sangat bergantung pada Amerika Serikat, dengan Washington memberikan jaminan keamanan melalui kehadiran pasukan dan pencegahan nuklir. Lee berharap dapat menempuh jalur kerja sama yang seimbang dengan AS tanpa memprovokasi mitra dagang utamanya, China.

Saat menuju AS, Lee mengirim delegasi khusus ke Beijing untuk menyampaikan pesan yang menyerukan normalisasi hubungan dengan China, yang telah tegang dalam beberapa tahun terakhir.

Korea Selatan telah lama menjadi sasaran kritik dari Trump, yang menyebut negara itu sebagai "mesin uang" yang memanfaatkan perlindungan militer Amerika.

Lee akan berusaha memberikan kesan yang baik, menjalin hubungan pribadi dengan Trump, dan yang terpenting, menghindari kejutan yang tidak menyenangkan, menurut para analis.

"Bagi Lee, pertemuan puncak tanpa berita besar akan menjadi hal yang baik," kata Victor Cha dari Center for Strategic and International Studies.

Sebagai bagian dari persiapannya untuk pertemuan tersebut, Lee mengatakan kepada wartawan dalam penerbangannya ke Washington bahwa ia telah membaca buku "Trump: The Art of the Deal".

Di bawah tekanan besar dari pemerintahan Trump, negosiator Korea Selatan berhasil mencapai kesepakatan menit terakhir bulan lalu untuk menghindari tarif baru AS yang paling keras. Namun, mereka masih harus merinci investasi bernilai miliaran dolar yang dijanjikan di Amerika Serikat.

Investasi di galangan kapal AS

Pejabat Korea Selatan mengatakan mereka berharap negosiasi perdagangan tingkat kerja sebagian besar akan diserahkan untuk pertemuan lain.

"Ada banyak topik besar di bidang keamanan," kata Kim Yong-beom, penasihat kebijakan utama Lee, pekan lalu. "Posisi kami adalah bahwa perdagangan sudah diselesaikan terakhir kali. Kami berharap rencana implementasi spesifik untuk perdagangan tidak dimasukkan dalam pertemuan puncak sama sekali, atau setidaknya tetap sederhana jika dibahas."

Beberapa pejabat tinggi, termasuk menteri luar negeri, bergegas ke Washington selama akhir pekan untuk mencoba menyelesaikan detail terakhir.

Lee, yang tiba di Washington pada hari Minggu, akan menyoroti beberapa investasi yang diharapkan dari Korea Selatan ketika ia mengunjungi galangan kapal di Philadelphia yang dimiliki oleh Hanwha Group setelah pertemuan puncak. Kerja sama untuk membantu sektor galangan kapal AS yang sedang kesulitan adalah bagian dari kesepakatan tarif luas yang dicapai antara kedua negara.

