Presiden baru Korea Selatan, Lee Jae-myung, akan menghadapi momen penting pada hari Senin ketika ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington untuk pertemuan puncak pertama mereka. Pertemuan ini menjadi ujian bagi aliansi yang telah terjalin selama puluhan tahun di tengah perubahan geopolitik yang cepat.

Banyak yang dipertaruhkan dalam pertemuan ini bagi Lee, yang mulai menjabat pada bulan Juni setelah pemilu mendadak yang diadakan menyusul penggulingan pendahulunya yang konservatif. Pendahulu Lee dikenal di Washington karena sikap kerasnya terhadap Korea Utara, tetapi ia dicopot dari jabatannya karena mencoba memberlakukan darurat militer.

Ekonomi Korea Selatan sangat bergantung pada Amerika Serikat, dengan Washington memberikan jaminan keamanan melalui kehadiran pasukan dan pencegahan nuklir. Lee berharap dapat menempuh jalur kerja sama yang seimbang dengan AS tanpa memprovokasi mitra dagang utamanya, China.

Saat menuju AS, Lee mengirim delegasi khusus ke Beijing untuk menyampaikan pesan yang menyerukan normalisasi hubungan dengan China, yang telah tegang dalam beberapa tahun terakhir.

Korea Selatan telah lama menjadi sasaran kritik dari Trump, yang menyebut negara itu sebagai "mesin uang" yang memanfaatkan perlindungan militer Amerika.

Lee akan berusaha memberikan kesan yang baik, menjalin hubungan pribadi dengan Trump, dan yang terpenting, menghindari kejutan yang tidak menyenangkan, menurut para analis.

"Bagi Lee, pertemuan puncak tanpa berita besar akan menjadi hal yang baik," kata Victor Cha dari Center for Strategic and International Studies.

Sebagai bagian dari persiapannya untuk pertemuan tersebut, Lee mengatakan kepada wartawan dalam penerbangannya ke Washington bahwa ia telah membaca buku "Trump: The Art of the Deal".