Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia memberhentikan Gubernur Federal Reserve Lisa Cook dari jabatannya, dengan alasan dugaan penipuan hipotek.

Dalam sebuah surat yang dibagikan di Truth Social, platform miliknya, Trump menyampaikan kepada Cook, "Anda dengan ini diberhentikan dari posisi Anda di Dewan Gubernur Federal Reserve, efektif seketika."

Trump menyebut ada "alasan kuat" bagi pemecatan tersebut, merujuk pada laporan pidana yang menuduh Cook menandatangani dokumen hipotek yang saling bertentangan untuk properti di Michigan dan Georgia.

"Tak masuk akal jika Anda tidak mengetahui komitmen pertama Anda ketika membuat komitmen kedua," tulis Trump.

"Rakyat Amerika harus memiliki kepercayaan penuh pada kejujuran anggota yang diberi amanah untuk menetapkan kebijakan dan mengawasi Federal Reserve. Mengingat tindakan Anda yang menipu dan berpotensi kriminal dalam perkara keuangan, mereka tidak bisa—dan saya pun tidak—memiliki keyakinan pada integritas Anda," tambahnya.

Masalah yang menahun