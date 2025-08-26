DUNIA
Trump pecat Gubernur The Fed Lisa Cook atas dugaan penipuan hipotek
Donald Trump menyebut ada alasan kuat di balik pemecatan Cook, menambahkan bahwa ia terlibat dalam "tindakan menipu dan berpotensi kriminal" dalam sebuah perkara keuangan.
Langkah ini diambil setelah Trump memperingatkan Cook minggu lalu bahwa dia akan memecatnya jika dia tidak mengundurkan diri. / Reuters Archive
26 Agustus 2025

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia memberhentikan Gubernur Federal Reserve Lisa Cook dari jabatannya, dengan alasan dugaan penipuan hipotek.

Dalam sebuah surat yang dibagikan di Truth Social, platform miliknya, Trump menyampaikan kepada Cook, "Anda dengan ini diberhentikan dari posisi Anda di Dewan Gubernur Federal Reserve, efektif seketika."

Trump menyebut ada "alasan kuat" bagi pemecatan tersebut, merujuk pada laporan pidana yang menuduh Cook menandatangani dokumen hipotek yang saling bertentangan untuk properti di Michigan dan Georgia.

"Tak masuk akal jika Anda tidak mengetahui komitmen pertama Anda ketika membuat komitmen kedua," tulis Trump.

"Rakyat Amerika harus memiliki kepercayaan penuh pada kejujuran anggota yang diberi amanah untuk menetapkan kebijakan dan mengawasi Federal Reserve. Mengingat tindakan Anda yang menipu dan berpotensi kriminal dalam perkara keuangan, mereka tidak bisa—dan saya pun tidak—memiliki keyakinan pada integritas Anda," tambahnya.

Masalah yang menahun

Langkah ini diambil setelah Trump pekan lalu memperingatkan Cook bahwa ia akan dipecat jika tidak mengundurkan diri.

Cook, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed oleh mantan presiden Joe Biden pada 2022, sebelumnya membantah melakukan kesalahan apa pun dan menegaskan ia "tidak berniat diintimidasi untuk mundur."

Tuduhan tersebut mencuat setelah Kepala Badan Keuangan Perumahan Federal (Federal Housing Finance Agency), Bill Pulte—seorang pengkritik vokal Ketua The Fed Jerome Powell—menuduh Cook melakukan penipuan hipotek dan menyerahkan perkara itu ke Departemen Kehakiman.

Dua pejabat lain yang ditunjuk Biden di dewan The Fed masih memiliki waktu sebelum masa jabatan mereka berakhir, sementara Powell bisa tetap menjabat sebagai gubernur hingga 2028 setelah masa tugasnya sebagai kepala bank sentral selesai.

Persoalan keuangan memang kerap menghantui pejabat bank sentral AS dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, presiden bank The Fed Dallas dan Boston mundur setelah terungkap melakukan aktivitas perdagangan di pasar keuangan.

Meski kemudian keduanya dibebaskan dari tuduhan pelanggaran oleh pengawas internal The Fed, Inspektur Jenderal bank sentral tetap menilai aktivitas perdagangan tersebut menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan. Menanggapi kontroversi itu, The Fed memperketat aturan etika terkait investasi pribadi para pejabatnya.

SUMBER:TRT World & Agencies
