Setidaknya sebelas warga Palestina, termasuk lima jurnalis dan seorang petugas pemadam kebakaran, tewas dan beberapa lainnya terluka pada hari Senin akibat serangan Israel di Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, menurut otoritas kesehatan dan saksi mata.

Jurnalis Ahmed Abu Aziz meninggal akibat luka-lukanya dalam serangan Israel tersebut, sehingga jumlah korban dari kalangan pers menjadi lima orang, menurut sumber medis yang dikutip oleh Anadolu.

Televisi resmi Palestina melaporkan bahwa di antara korban tewas adalah kameramannya, Hussam al-Masri, sementara saluran Qatar Al Jazeera mengonfirmasi bahwa fotografernya, Mohammad Salama, juga tewas.

Sumber medis yang dikutip oleh Anadolu juga mengonfirmasi kematian jurnalis foto Mariam Abu Daqqa.

Jurnalis foto Moaz Abu Taha juga tewas dalam serangan Israel yang menargetkan rumah sakit tersebut.

Pertahanan Sipil Palestina menyatakan bahwa seorang pengemudi mobil pemadam kebakaran tewas dalam serangan tersebut, dan tujuh anggota timnya terluka saat mencoba menyelamatkan korban dan mengevakuasi jenazah.

Menurut koresponden Anadolu, militer Israel menargetkan lantai atas gedung darurat yang dikenal sebagai lantai “Al-Yassin.”