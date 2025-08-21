Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan pemerasan. Penangkapan ini merupakan penangkapan pertama anggota kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut pada Rabu malam, dengan mengatakan bahwa Wakil Menteri ditahan bersama 10 orang lainnya di Jakarta. "Operasi ini terkait dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)," ujar Fitroh, dikutip dari Antara News.

Ia menambahkan bahwa penyidik KPK ​​memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka.

KPK juga menyita barang bukti dalam penggerebekan tersebut, termasuk uang tunai, puluhan kendaraan, dan sebuah sepeda motor Ducati. Nilai pasti aset tersebut belum diungkapkan, menurut laporan VOI News pagi ini.