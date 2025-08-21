Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno telah menjalin pembicaraan dengan Wali Kota Ankara Mansur Yavas untuk memperkuat kerja sama di beberapa sektor perkotaan, mulai dari pengelolaan air bersih dan transportasi terpadu hingga pertukaran budaya dan layanan publik digital.

“Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas peluang kerja sama di bidang pengelolaan dan layanan air minum, transportasi publik terintegrasi, diplomasi kebudayaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta transformasi layanan publik berbasis digital (smart city)” ujar Karno dalam pernyataan yang dirilis di pada Rabu setelah pertemuannya dengan Yavas.

Inisiatif dalam diplomasi budaya, seperti pertukaran pelajar dan festival yang berfokus pada pemuda, sekaligus menyoroti pentingnya perluasan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan ketahanan iklim juga dibahas dalam pertemuan hangat antara kedua wali kota ibu kota kedua negara tersebut.

Wali Kota Yavas menyambut baik kemitraan ini, dan mengatakan Ankara ingin berbagi praktik terbaiknya sekaligus belajar dari kemajuan pesat Jakarta dalam transportasi umum, sebagaimana dikutip dari Antara News.

Untuk memajukan kerja sama ini, Jakarta dan Ankara sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama, melakukan pertukaran teknis dan kunjungan lapangan, serta mempertimbangkan nota kesepahaman (MoU) untuk meresmikan kemitraan mereka.