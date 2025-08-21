Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno telah menjalin pembicaraan dengan Wali Kota Ankara Mansur Yavas untuk memperkuat kerja sama di beberapa sektor perkotaan, mulai dari pengelolaan air bersih dan transportasi terpadu hingga pertukaran budaya dan layanan publik digital.
“Pertemuan yang berlangsung hangat ini membahas peluang kerja sama di bidang pengelolaan dan layanan air minum, transportasi publik terintegrasi, diplomasi kebudayaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta transformasi layanan publik berbasis digital (smart city)” ujar Karno dalam pernyataan yang dirilis di pada Rabu setelah pertemuannya dengan Yavas.
Inisiatif dalam diplomasi budaya, seperti pertukaran pelajar dan festival yang berfokus pada pemuda, sekaligus menyoroti pentingnya perluasan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan ketahanan iklim juga dibahas dalam pertemuan hangat antara kedua wali kota ibu kota kedua negara tersebut.
Wali Kota Yavas menyambut baik kemitraan ini, dan mengatakan Ankara ingin berbagi praktik terbaiknya sekaligus belajar dari kemajuan pesat Jakarta dalam transportasi umum, sebagaimana dikutip dari Antara News.
Untuk memajukan kerja sama ini, Jakarta dan Ankara sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama, melakukan pertukaran teknis dan kunjungan lapangan, serta mempertimbangkan nota kesepahaman (MoU) untuk meresmikan kemitraan mereka.
Kolaborasi ini akan mengikuti rencana terstruktur dengan target, indikator kinerja, dan jadwal spesifik untuk memastikan hasil yang terukur.
Perundingan ini juga menghasilkan langkah yang lebih konkret di sektor air. Pada 21 Agustus 2025, PAM Jaya, perusahaan air minum Jakarta, menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) dengan Badan Pengelola Air dan Limbah (ASKI) Ankara untuk meningkatkan akses air bersih dan pengelolaan air limbah.
Kesepakatan ini bertujuan untuk membantu Jakarta mencapai target cakupan air perpipaan 100 persen, sekaligus mengadopsi praktik terbaik dari sistem pengelolaan air Ankara.
Pejabat di kedua belah pihak juga mengatakan kerjasama ini diharapkan membawa manfaat nyata bagi warga di kedua kota, sekaligus menjadi model bagi kolaborasi antar kota internasional.