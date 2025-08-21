Korea Utara telah membangun sebuah pangkalan militer rahasia di dekat perbatasannya dengan China, yang kemungkinan menjadi tempat penyimpanan rudal balistik jarak jauh terbaru Pyongyang, menurut penelitian terbaru.

Pangkalan yang tidak diumumkan, bernama Sinpung-dong Missile Operating Base, terletak sekitar 27 kilometer dari perbatasan China, menurut laporan yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington pada hari Rabu.

Fasilitas di Provinsi Pyongan Utara ini kemungkinan menyimpan enam hingga sembilan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu membawa hulu ledak nuklir beserta peluncurnya, menurut penelitian tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa senjata-senjata tersebut "berpotensi menjadi ancaman nuklir bagi Asia Timur dan daratan utama Amerika Serikat".

Korea Utara telah meningkatkan program senjata nuklirnya sejak pertemuan puncak dengan Amerika Serikat pada tahun 2019 gagal, dan pemimpin Kim Jong-un baru-baru ini menyerukan "perluasan cepat" kemampuan nuklir negara yang terisolasi secara diplomatik tersebut.

Laporan tersebut — yang disebut CSIS sebagai konfirmasi mendalam pertama berbasis sumber terbuka tentang Sinpung-dong — menyatakan bahwa pangkalan ini adalah salah satu dari sekitar "15-20 pangkalan rudal balistik, fasilitas pemeliharaan, dukungan, penyimpanan rudal, dan penyimpanan hulu ledak yang tidak pernah diumumkan oleh Korea Utara".

Fasilitas ini "tidak diketahui pernah menjadi subjek negosiasi denuklirisasi yang sebelumnya dilakukan antara Amerika Serikat dan Korea Utara," menurut penelitian tersebut.

Berdasarkan penilaian terkini analis mereka, CSIS menyatakan bahwa peluncur dan rudal dapat meninggalkan pangkalan ini pada saat krisis atau perang, bergabung dengan unit khusus, dan melakukan peluncuran yang lebih sulit dideteksi dari bagian lain negara tersebut.

Pangkalan ini, bersama dengan pangkalan lainnya, "mewakili komponen utama dari apa yang diduga sebagai strategi rudal balistik Korea Utara yang terus berkembang, serta kemampuan pencegahan dan serangan nuklir strategisnya yang semakin meningkat," kata laporan itu.