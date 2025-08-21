DUNIA
3 menit membaca
Basis rudal rahasia Korea Utara dekat China dapat menampung ICBM nuklir, laporan memperingatkan
Basis nuklir rahasia itu merupakan bagian dari program nuklir dan rudal balistik yang sedang dikembangkan di Korea Utara, menurut laporan CSIS.
Basis rudal rahasia Korea Utara dekat China dapat menampung ICBM nuklir, laporan memperingatkan
Kim Jong Un, Korea Utara mengatakan kewajibannya adalah bersiap sepenuhnya menggunakan pencegahan nuklir, kata KCNA. / Reuters
21 Agustus 2025

Korea Utara telah membangun sebuah pangkalan militer rahasia di dekat perbatasannya dengan China, yang kemungkinan menjadi tempat penyimpanan rudal balistik jarak jauh terbaru Pyongyang, menurut penelitian terbaru.

Pangkalan yang tidak diumumkan, bernama Sinpung-dong Missile Operating Base, terletak sekitar 27 kilometer dari perbatasan China, menurut laporan yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington pada hari Rabu.

Fasilitas di Provinsi Pyongan Utara ini kemungkinan menyimpan enam hingga sembilan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu membawa hulu ledak nuklir beserta peluncurnya, menurut penelitian tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa senjata-senjata tersebut "berpotensi menjadi ancaman nuklir bagi Asia Timur dan daratan utama Amerika Serikat".

Korea Utara telah meningkatkan program senjata nuklirnya sejak pertemuan puncak dengan Amerika Serikat pada tahun 2019 gagal, dan pemimpin Kim Jong-un baru-baru ini menyerukan "perluasan cepat" kemampuan nuklir negara yang terisolasi secara diplomatik tersebut.

Laporan tersebut — yang disebut CSIS sebagai konfirmasi mendalam pertama berbasis sumber terbuka tentang Sinpung-dong — menyatakan bahwa pangkalan ini adalah salah satu dari sekitar "15-20 pangkalan rudal balistik, fasilitas pemeliharaan, dukungan, penyimpanan rudal, dan penyimpanan hulu ledak yang tidak pernah diumumkan oleh Korea Utara".

Fasilitas ini "tidak diketahui pernah menjadi subjek negosiasi denuklirisasi yang sebelumnya dilakukan antara Amerika Serikat dan Korea Utara," menurut penelitian tersebut.

Berdasarkan penilaian terkini analis mereka, CSIS menyatakan bahwa peluncur dan rudal dapat meninggalkan pangkalan ini pada saat krisis atau perang, bergabung dengan unit khusus, dan melakukan peluncuran yang lebih sulit dideteksi dari bagian lain negara tersebut.

Pangkalan ini, bersama dengan pangkalan lainnya, "mewakili komponen utama dari apa yang diduga sebagai strategi rudal balistik Korea Utara yang terus berkembang, serta kemampuan pencegahan dan serangan nuklir strategisnya yang semakin meningkat," kata laporan itu.

Direkomendasikan
TerkaitTRT Global - Korea Utara pamerkan kapal selam bertenaga nuklir untuk pertama kalinya

Kegagalan pembicaraan Trump-Kim

Pertemuan puncak Kim dengan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2019 di Hanoi, Vietnam, gagal karena kedua pihak tidak sepakat mengenai apa yang akan dikorbankan Pyongyang sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi.

Sejak saat itu, Korea Utara berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerahkan senjatanya dan menyebut dirinya sebagai negara nuklir yang "tidak dapat diubah".

Dan setelah perang Rusia-Ukraina, Pyongyang semakin mendekatkan diri dengan Moskow.

Badan intelijen Korea Selatan dan negara-negara Barat mengatakan bahwa Korea Utara mengirim lebih dari 10.000 tentara ke Rusia pada tahun 2024 — terutama ke wilayah Kursk — bersama dengan peluru artileri, rudal, dan sistem roket jarak jauh.

Washington menyatakan ada bukti bahwa Rusia meningkatkan dukungannya untuk Korea Utara, termasuk memberikan bantuan pada teknologi ruang angkasa dan satelit canggih, sebagai imbalan atas bantuannya dalam melawan Ukraina.

Para analis mengatakan peluncur satelit dan ICBM memiliki banyak kesamaan dalam teknologi dasarnya.

TerkaitTRT Global - Rusia memulai penerbangan langsung ke Korea Utara
SUMBER:AFP
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us