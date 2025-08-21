ASIA
China, Afghanistan, dan Pakistan sepakat memperkuat hubungan usai pertemuan para Menlu di Kabul
Ketiga pihak sepakat untuk memperkuat upaya bersama melawan terorisme, menegaskan kembali komitmen untuk memperdalam kolaborasi di bidang perdagangan, transit, pembangunan regional, kesehatan, pendidikan, budaya, dan pemberantasan narkoba.
Dialog Trilateral Menteri Luar Negeri Keenam dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan rekan-rekannya dari Pakistan dan Afghanistan. / AA
21 Agustus 2025

Para diplomat tinggi dari China, Pakistan, dan Afghanistan bertemu di Kabul pada hari Rabu untuk pertemuan trilateral, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Islamabad.

Dialog Menteri Luar Negeri Trilateral Keenam ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, serta rekan-rekannya dari Pakistan dan Afghanistan, Ishaq Dar dan Amir Khan Muttaqi.

Ketiga pihak sepakat untuk memperkuat upaya bersama melawan terorisme dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kolaborasi dalam perdagangan, transit, pembangunan regional, kesehatan, pendidikan, budaya, serta memerangi perdagangan narkoba.

Selain itu, mereka juga membahas perluasan Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) yang bernilai miliaran dolar ke Afghanistan.

Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Afghanistan, para menteri luar negeri menekankan pentingnya memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan transit antara ketiga negara.

Muttaqi menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa pembangunan dan kerja sama akan memungkinkan ketiga negara untuk memanfaatkan peluang regional di berbagai bidang.

"Mekanisme tripartit ini memberi kami kesempatan untuk melakukannya," kata Muttaqi dalam pernyataan tersebut.

TRT Global - China, pemandu saat Pakistan dan Afghanistan memulai babak baru di jalur masa lalu
SUMBER:AA
