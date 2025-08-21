Para diplomat tinggi dari China, Pakistan, dan Afghanistan bertemu di Kabul pada hari Rabu untuk pertemuan trilateral, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Islamabad.

Dialog Menteri Luar Negeri Trilateral Keenam ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, serta rekan-rekannya dari Pakistan dan Afghanistan, Ishaq Dar dan Amir Khan Muttaqi.

Ketiga pihak sepakat untuk memperkuat upaya bersama melawan terorisme dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kolaborasi dalam perdagangan, transit, pembangunan regional, kesehatan, pendidikan, budaya, serta memerangi perdagangan narkoba.

Selain itu, mereka juga membahas perluasan Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) yang bernilai miliaran dolar ke Afghanistan.

Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Afghanistan, para menteri luar negeri menekankan pentingnya memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan transit antara ketiga negara.