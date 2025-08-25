IKLIM
2 menit membaca
Hujan deras terbaru tewaskan 13 orang di barat laut Pakistan
Korban baru membuat jumlah kematian akibat hujan monsun melonjak menjadi lebih dari 460 dalam waktu kurang dari dua minggu, menurut otoritas setempat.
Hujan deras terbaru tewaskan 13 orang di barat laut Pakistan
Orang-orang mengarungi jalan yang tergenang banjir setelah hujan muson di Rawalpindi. / Reuters
25 Agustus 2025

Sedikitnya 13 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka ketika hujan monsun kembali mengguyur Pakistan utara pada Minggu, memicu banjir bandang dan tanah longsor. Jumlah korban kini tercatat lebih dari 460 dalam waktu kurang dari dua pekan, demikian dilaporkan otoritas dan media lokal.

Korban terbaru dilaporkan dari berbagai distrik di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP) di barat laut, wilayah yang menjadi paling terdampak sepanjang musim monsun ini, kata Otoritas Manajemen Bencana Provinsi (PDMA).

Sedikitnya delapan korban jiwa tercatat di Dera Ismail Khan dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, tiga anak meninggal ketika atap rumah mereka ambruk di distrik terpencil Dir, yang berbatasan dengan Afghanistan, menurut petugas penyelamat.

Di Dera Ismail Khan, sekitar 40 orang luka-luka akibat hujan deras yang disertai angin kencang.

Menurut data terbaru PDMA, sebanyak 406 orang telah tewas di seluruh provinsi KP sejak 15 Agustus; di antaranya 337 orang berasal dari distrik Buner, yang menjadi wilayah paling terdampak hujan deras dan banjir.

Direkomendasikan

Lebih dari 60 orang lainnya juga dilaporkan tewas di provinsi Sindh bagian selatan, Balochistan barat daya, Gilgit-Baltistan utara, serta Kashmir yang dikuasai Pakistan.

Hujan deras baru juga mengguyur sebagian wilayah Gilgit-Baltistan pada Minggu, memicu tanah longsor dan menutup akses jalan.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pakistan, sekitar 800 orang telah tewas akibat kecelakaan terkait hujan dan banjir di seluruh negeri sejak akhir Juni.

Departemen meteorologi memprakirakan hujan akan kembali turun di sejumlah wilayah barat laut dan timur laut Pakistan dalam 24 hingga 48 jam mendatang.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us