Hujan deras dan banjir besar di wilayah utara Pakistan telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan lahan pertanian, termasuk ratusan rumah, jalan, dan jembatan, serta menghanyutkan ternak.

Masyarakat yang terdampak kini menghadapi cobaan yang lebih berat, yaitu merebaknya penyakit yang ditularkan melalui air dan penyakit lainnya, selain trauma psikologis.

Wabah yang diperkirakan ini telah mendorong otoritas kesehatan pemerintah dan organisasi bantuan non-pemerintah untuk mendirikan klinik darurat dan kamp medis, terutama di wilayah barat laut provinsi Khyber Pakhtunkhwa, guna menangani lonjakan besar penyakit yang ditularkan melalui air dan penyakit kulit.

Kecelakaan terkait hujan dan banjir telah menewaskan lebih dari 400 orang di seluruh provinsi sejak 15 Agustus, menurut otoritas manajemen bencana provinsi.

"Situasi pasca-banjir bahkan lebih berbahaya karena ancaman wabah yang mengintai dapat menewaskan lebih banyak orang dibandingkan banjir itu sendiri," ujar Dr. Abdul Ghafoor Shoro, sekretaris jenderal Asosiasi Medis Pakistan, sebuah badan nasional profesional medis.

Berbicara kepada Anadolu, Shoro menyerukan perlunya "rencana pencegahan" segera yang melibatkan penyediaan kebutuhan kesehatan dasar, termasuk air minum bersih dan kebersihan, untuk mengurangi bahaya.

"Mengingat kondisi kebersihan saat ini, kita tidak dapat sepenuhnya menahan wabah dan kemungkinan kematian, tetapi rencana pencegahan yang cerdas dapat mengurangi skala bencana sekunder hingga tingkat yang cukup baik," tambahnya.