Puluhan ribu warga mulai dievakuasi dari wilayah pesisir Vietnam pada Senin, ketika Topan Kajiki bergerak menuju daratan dengan perkiraan menerjang kawasan tengah negeri itu disertai angin kencang sekitar 160 km/jam.

Topan ini—yang menjadi badai kelima melanda Vietnam tahun ini—masih berada di laut, mengguncang Teluk Tonkin dengan gelombang setinggi 9,5 meter.

Lebih dari 325.500 warga di lima provinsi pesisir dijadwalkan mengungsi ke sekolah dan gedung-gedung publik yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan sementara, menurut otoritas setempat.

Kota pesisir Vinh terendam banjir semalaman, dengan jalanan yang nyaris sepi pada pagi hari. Sebagian besar toko dan restoran tutup, sementara warga serta pemilik usaha menumpuk karung pasir di depan pintu untuk mencegah banjir masuk.

Hingga fajar, hampir 30.000 orang telah dievakuasi dari kawasan tersebut, dua bandara domestik ditutup, dan seluruh kapal nelayan yang berada di jalur topan dipanggil kembali ke pelabuhan.

Pusat Prakiraan Hidrometeorologi Nasional Vietnam menyebut topan diperkirakan mendarat sekitar pukul 13.00 waktu setempat (06.00 GMT) dengan kecepatan angin 157 km/jam. Namun, kekuatannya diperkirakan akan melemah drastis setelah mencapai daratan.

Lebih sedikit panas laut