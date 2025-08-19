Kebakaran hutan telah melahap lebih dari 30.000 hektar (74.000 acre) lahan di wilayah barat Spanyol dalam waktu kurang dari 24 jam, menurut data satelit pada hari Selasa. Hal ini mendorong total lahan yang terbakar di negara tersebut tahun ini menjadi 373.000 hektar (922.000 acre) — musim kebakaran terburuk sejak pencatatan dimulai pada tahun 2006.

Kerusakan ini telah melampaui angka tahun 2022 yang mencapai 306.000 hektar, dengan sebagian besar kehancuran terjadi akibat kebakaran besar yang berlangsung lebih dari seminggu di provinsi-provinsi barat laut seperti Zamora dan Leon, provinsi Ourense di Galicia, serta Caceres di wilayah Extremadura.

Ribuan orang dievakuasi

Ribuan penduduk telah dievakuasi dari puluhan desa, sementara jalan-jalan utama tetap ditutup dan jalur kereta api antara Madrid dan Galicia masih ditangguhkan. Perdana Menteri Pedro Sanchez dijadwalkan mengunjungi daerah-daerah yang paling parah terkena dampak di Zamora dan Caceres pada hari Selasa.

Pejabat memperingatkan bahwa kebakaran masih jauh dari padam, tetapi berakhirnya gelombang panas selama 16 hari telah membawa sedikit kelegaan. Suhu maksimum telah turun sebesar 10–12°C, dan tingkat kelembapan meningkat, menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi para pemadam kebakaran, kata Nicanor Sen, perwakilan pemerintah pusat di Castile dan Leon.