Militer Israel telah menghancurkan lebih dari 300 rumah di lingkungan Zeitoun, Gaza, selama tiga hari terakhir, dalam apa yang digambarkan Pertahanan Sipil sebagai penargetan sengaja terhadap area permukiman warga sipil.

Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil di Gaza, mengatakan pada Rabu bahwa pasukan Israel melakukan serangan besar-besaran di Zeitoun, dengan fokus pada bangunan setinggi lima lantai atau lebih.

Ia menjelaskan, bahan peledak yang digunakan memicu runtuhnya bangunan di sekitarnya, dengan sebagian rumah hancur saat penghuninya masih berada di dalam.

“Penghancuran dilakukan tanpa peringatan sebelumnya, dan pemboman intensif menghalangi tim penyelamat untuk mencapai korban luka,” kata Basal.

Lingkungan Zeitoun, yang terletak di pusat Gaza, telah berulang kali menjadi sasaran serangan Israel selama pembantaian.

Gelombang terbaru penghancuran ini merupakan bagian dari apa yang digambarkan pejabat Palestina sebagai rencana pendudukan berkelanjutan Israel untuk mengosongkan penduduk dan menghancurkan infrastruktur sipil di wilayah tersebut.

Tim Pertahanan Sipil melaporkan kesulitan menjangkau banyak lokasi akibat pemboman yang terus berlangsung, menimbulkan kekhawatiran bahwa masih ada warga yang terjebak di bawah reruntuhan.