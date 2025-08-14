Lebih dari 100 anak telah meninggal akibat malnutrisi dan kelaparan di Gaza di tengah blokade ketat Israel terhadap wilayah tersebut, menurut kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
“Setidaknya 100 anak meninggal karena malnutrisi dan kelaparan,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Ia menjelaskan bahwa kematian akibat kelaparan ini menambah jumlah lebih dari 40.000 anak yang tewas atau terluka akibat serangan udara dan penembakan Israel sejak Oktober 2023.
Lazzarini juga menyebutkan bahwa setidaknya 17.000 anak di Gaza kini “tanpa pendamping dan terpisah dari keluarga,” sementara 1 juta anak lainnya mengalami trauma mendalam dan kehilangan akses pendidikan.
“Anak-anak tetaplah anak-anak,” katanya. “Tidak ada yang boleh diam ketika anak-anak meninggal atau secara brutal kehilangan masa depan mereka, di mana pun mereka berada, termasuk di Gaza.”
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada hari Rabu bahwa delapan orang lagi, termasuk tiga anak, meninggal dalam 24 jam terakhir akibat kelaparan dan malnutrisi.
Hal ini membuat total korban meninggal akibat kelaparan menjadi 235 orang, termasuk 106 anak, seiring dengan semakin parahnya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Hampir semua bantuan kemanusiaan diblokade
Israel telah menutup perbatasan Gaza sejak 2 Maret, menghalangi hampir semua bantuan kemanusiaan dan mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan, meskipun ratusan truk bantuan tertahan di perbatasannya. Pengiriman terbatas yang diizinkan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang kelaparan.
Gaza membutuhkan sekitar 600 truk bantuan dan 50 truk bahan bakar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan minimum penduduknya.
Militer Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak.
Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.