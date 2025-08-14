PERANG GAZA
2 menit membaca
Lebih dari 100 anak meninggal akibat kelaparan yang dipaksakan oleh Israel di Gaza yang dikepung: UNRWA
Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan bahwa puluhan ribu anak-anak telah terbunuh atau terluka dalam perang Israel terhadap Gaza, dengan banyak yang menjadi yatim piatu atau trauma.
Lebih dari 100 anak meninggal akibat kelaparan yang dipaksakan oleh Israel di Gaza yang dikepung: UNRWA
Anak-anak di Gaza kelaparan, konsekuensi mengerikan dari kelaparan buatan yang diciptakan Israel. / AP
14 Agustus 2025

Lebih dari 100 anak telah meninggal akibat malnutrisi dan kelaparan di Gaza di tengah blokade ketat Israel terhadap wilayah tersebut, menurut kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

“Setidaknya 100 anak meninggal karena malnutrisi dan kelaparan,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Ia menjelaskan bahwa kematian akibat kelaparan ini menambah jumlah lebih dari 40.000 anak yang tewas atau terluka akibat serangan udara dan penembakan Israel sejak Oktober 2023.

Lazzarini juga menyebutkan bahwa setidaknya 17.000 anak di Gaza kini “tanpa pendamping dan terpisah dari keluarga,” sementara 1 juta anak lainnya mengalami trauma mendalam dan kehilangan akses pendidikan.

“Anak-anak tetaplah anak-anak,” katanya. “Tidak ada yang boleh diam ketika anak-anak meninggal atau secara brutal kehilangan masa depan mereka, di mana pun mereka berada, termasuk di Gaza.”

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada hari Rabu bahwa delapan orang lagi, termasuk tiga anak, meninggal dalam 24 jam terakhir akibat kelaparan dan malnutrisi.

Hal ini membuat total korban meninggal akibat kelaparan menjadi 235 orang, termasuk 106 anak, seiring dengan semakin parahnya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Direkomendasikan

Hampir semua bantuan kemanusiaan diblokade

Israel telah menutup perbatasan Gaza sejak 2 Maret, menghalangi hampir semua bantuan kemanusiaan dan mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan, meskipun ratusan truk bantuan tertahan di perbatasannya. Pengiriman terbatas yang diizinkan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang kelaparan.

Gaza membutuhkan sekitar 600 truk bantuan dan 50 truk bahan bakar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan minimum penduduknya.

Militer Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

SUMBER:TRT World and Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us