Lebih dari 100 anak telah meninggal akibat malnutrisi dan kelaparan di Gaza di tengah blokade ketat Israel terhadap wilayah tersebut, menurut kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

“Setidaknya 100 anak meninggal karena malnutrisi dan kelaparan,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Ia menjelaskan bahwa kematian akibat kelaparan ini menambah jumlah lebih dari 40.000 anak yang tewas atau terluka akibat serangan udara dan penembakan Israel sejak Oktober 2023.

Lazzarini juga menyebutkan bahwa setidaknya 17.000 anak di Gaza kini “tanpa pendamping dan terpisah dari keluarga,” sementara 1 juta anak lainnya mengalami trauma mendalam dan kehilangan akses pendidikan.

“Anak-anak tetaplah anak-anak,” katanya. “Tidak ada yang boleh diam ketika anak-anak meninggal atau secara brutal kehilangan masa depan mereka, di mana pun mereka berada, termasuk di Gaza.”

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada hari Rabu bahwa delapan orang lagi, termasuk tiga anak, meninggal dalam 24 jam terakhir akibat kelaparan dan malnutrisi.

Hal ini membuat total korban meninggal akibat kelaparan menjadi 235 orang, termasuk 106 anak, seiring dengan semakin parahnya krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.