UEFA membentangkan spanduk terkait Gaza yang terkepung dengan tulisan: “Hentikan Membunuh Anak-Anak. Hentikan Membunuh Warga Sipil”, menjelang laga Piala Super UEFA antara Paris Saint-Germain dan Tottenham.

“Pesannya jelas dan tegas,” ujar UEFA dalam pernyataan di X pada Rabu. “Sebuah spanduk. Sebuah seruan.”

Sebelum pertandingan dimulai, beberapa anak dari wilayah yang terdampak perang membawa spanduk tersebut, termasuk dua anak asal Gaza.

Langkah ini mengikuti pengumuman UEFA Foundation for Children bahwa mereka akan membantu anak-anak yang terdampak perang di berbagai daerah.

Ini juga menyusul kritik Mohamed Salah terhadap penghormatan UEFA yang dinilai lemah untuk Suleiman al-Obeid, yang dijuluki “Pele Palestina”. Penghormatan itu tidak memuat kecaman ataupun penjelasan tentang bagaimana ia tewas dibunuh oleh Israel di Gaza.