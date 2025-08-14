Sulaiman al-Gharabli memeluk putranya yang berusia empat tahun, Abdullah, sementara ombak menerjang kamp-kamp pengungsian darurat di pantai al-Mawasi. Pria Palestina berusia 45 tahun dan ayah dari lima anak ini menatap ke arah Laut Mediterania, matanya mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantui: akankah ia bisa kembali ke rumahnya di lingkungan al-Nasr, Rafah timur?

Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui langkah awal untuk memperluas kendali Israel atas Gaza, sementara Menteri Keuangan Bezalel Smotrich secara terbuka mendorong pemukiman Yahudi di wilayah tersebut. Perkembangan ini memicu kekhawatiran di kalangan 2,3 juta penduduk Gaza bahwa pengungsian mereka akan menjadi permanen.

“Aku nyaris tak sanggup menjaga keluargaku tetap hidup dari kelaparan, dan sekarang kami tiba-tiba dihadapkan pada ancaman aneksasi sebagian Jalur Gaza,” kata al-Gharabli, suaranya bergetar sambil memeluk erat anaknya. “Ini seperti disambar petir—wilayah yang direncanakan untuk dianeksasi berarti hilangnya masa kini dan masa depan.”

Selama 22 bulan terakhir invasi militer Israel, mayoritas penduduk Gaza telah mengungsi, banyak di antaranya berkali-kali, ke kantong-kantong wilayah yang semakin menyusut di enklave yang terkepung.

Al-Gharabli sendiri telah mengungsi enam kali sejak Mei tahun lalu, mencerminkan kecemasan yang meningkat di kalangan pengungsi Gaza ketika pernyataan Israel tentang pembuatan “zona keamanan” semakin terdengar seperti perubahan teritorial permanen, bukan sekadar langkah militer sementara.

Di pantai, perdebatan sengit meletup di antara para tetangga, sebagian menolak percaya aneksasi mungkin terjadi, sementara yang lain yakin itu tak terelakkan. Suara debat makin keras ketika keluarga-keluarga bergulat dengan kemungkinan kehilangan seluruh harta yang pernah mereka miliki.

Saat jeda gencatan senjata tiga bulan lalu, al-Gharabli sempat melihat sekilas lingkungan lamanya dari kejauhan. Ia mendapati bangunan tempat apartemennya dan rumah saudara-saudaranya berdiri telah hancur total, namun ia masih menggantungkan harapan untuk kembali dan membangun ulang suatu hari nanti.

“Dengan pengumuman aneksasi ini, penjajah berkata langsung kepada kami: kalian tidak akan kembali ke rumah lama kalian meski hanya berupa puing, dan kalian harus mencari tempat lain,” ujarnya. “Ini berarti bentuk pengungsian lain—keluar dari Gaza. Mereka tak mau kami di sini, bahkan jika kami rela tinggal di antara reruntuhan.”

Kabinet Israel baru-baru ini menyetujui langkah untuk mempertahankan “kebebasan operasi” jangka panjang di seluruh Gaza, menandakan pergeseran kebijakan dari pendudukan sementara ke kendali permanen.

Bagi warga seperti al-Gharabli, ini selaras dengan ketakutan terdalamnya.

“Kalian tidak bisa menganggap ancaman penjajah sebagai taktik negosiasi,” katanya sambil menunjuk ke arah tendanya yang lusuh. “Ini adalah kenyataan yang ingin mereka tetapkan di lapangan, dan tak ada yang bisa menghalangi mereka, baik secara militer maupun politik.”

Respons internasional yang terbatas

Hassan Abu Ouda, yang mengungsi dari Beit Hanoun di utara Gaza, percaya aneksasi itu sudah dimulai.

Ayah enam anak berusia 38 tahun itu mengenang pengungsian terbarunya dimulai ketika Israel melanjutkan serangan militer pada 18 Maret, setelah 47 hari kembali ke Beit Hanoun selama jeda gencatan senjata.

“Israel tak terbendung, apalagi di tengah diamnya dunia,” katanya.