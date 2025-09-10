PERANG GAZA
2 menit membaca
Trump: Netanyahu sendiri yang memutuskan serangan Israel ke Qatar
Presiden AS mengatakan utusan sempat memperingatkan Qatar, tetapi terlalu 'terlambat' sementara Doha mengecam serangan sebagai pelanggaran kedaulatan.
Trump: Netanyahu sendiri yang memutuskan serangan Israel ke Qatar
Presiden AS mengatakan utusan memperingatkan Doha "terlambat" saat Qatar mengecam pemboman sebagai pelanggaran kedaulatan. / AP
10 September 2025

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Qatar merupakan keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bukan Washington.

“Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu, bukan keputusan saya,” tulis Trump di Truth Social.

“Saya segera mengarahkan Utusan Khusus Steve Witkoff untuk memberitahu pihak Qatar tentang serangan yang akan terjadi, yang memang dilakukannya, namun sayangnya terlambat untuk menghentikan serangan itu,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Qatar membantah klaim Gedung Putih bahwa mereka mendapat pemberitahuan sebelumnya, dengan menyatakan bahwa pesan dari AS baru diterima saat ledakan sedang berlangsung.

Doha mengecam serangan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan ancaman terhadap kedaulatan serta keamanan negaranya.

Direkomendasikan

Trump mengatakan bahwa ia berbicara dengan Netanyahu setelah serangan, dan pemimpin Israel itu menyatakan ingin “menciptakan perdamaian.”

Trump juga menghubungi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terulang.

“Membom secara sepihak di dalam Qatar, sebuah negara berdaulat dan sekutu dekat Amerika Serikat, yang bekerja sangat keras dan berani mengambil risiko bersama kami untuk memediasi perdamaian, tidak akan memajukan tujuan Israel maupun Amerika,” tulis Trump, mengulangi pernyataan sebelumnya dari Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Trump menambahkan bahwa ia menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dengan Qatar, sebagai sinyal niat Washington memperkuat hubungan meski insiden telah terjadi.

SUMBER:TRT World and Agencies, TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us