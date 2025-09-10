Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Qatar merupakan keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bukan Washington.

“Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu, bukan keputusan saya,” tulis Trump di Truth Social.

“Saya segera mengarahkan Utusan Khusus Steve Witkoff untuk memberitahu pihak Qatar tentang serangan yang akan terjadi, yang memang dilakukannya, namun sayangnya terlambat untuk menghentikan serangan itu,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri Qatar membantah klaim Gedung Putih bahwa mereka mendapat pemberitahuan sebelumnya, dengan menyatakan bahwa pesan dari AS baru diterima saat ledakan sedang berlangsung.

Doha mengecam serangan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan ancaman terhadap kedaulatan serta keamanan negaranya.