Sebagai Presiden Israel, Isaac Herzog dijadwalkan tiba di Inggris hari ini untuk kunjungan selama tiga hari. Posisi Inggris kini tampak memalukan, tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilainya sendiri, tetapi juga dengan semakin banyak pemerintah Eropa.

Sementara beberapa negara Uni Eropa mulai membatasi hubungan dengan Israel, Inggris bersiap menyambut seorang pemimpin yang kata-katanya memberi perlindungan politik bagi pembunuhan massal dan kelaparan di Gaza.

Herzog bukan tamu netral. Pada Oktober 2023, saat bom mulai jatuh, ia menyatakan bahwa “seluruh bangsa” Palestina bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober. Dalam satu pernyataan itu, Herzog menempatkan setiap pria, wanita, dan anak Palestina sebagai pihak yang bersalah — seluruh populasi diperlakukan sebagai sasaran yang sah.

Sejak saat itu, puluhan ribu warga sipil tewas, ratusan ribu mengungsi, dan Gaza sengaja mengalami kelaparan. Herzog mungkin tidak mengeluarkan perintah militer — kekuasaan itu berada di tangan Perdana Menteri dan kabinet perang — tetapi sebagai presiden, retorikanya memiliki bobot simbolis dan moral baik di dalam maupun luar negeri.

Kata-katanya menjadi tameng legitimasi bagi kampanye hukuman kolektif yang kini oleh pakar hukum dan PBB digambarkan sebagai genosida.

Eropa mulai bergerak menuju pertanggungjawaban

Di seluruh Eropa, terdapat keraguan, langkah setengah hati, dan banyak keheningan. Namun dua negara — Spanyol dan Slovenia — bergerak lebih jauh daripada yang lain, menunjukkan setidaknya kemauan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan.

Spanyol memberlakukan embargo senjata total, bersama dengan larangan masuk pelabuhan dan ruang udara bagi kapal dan pesawat Israel. Slovenia melarang sepenuhnya perdagangan senjata dengan Israel dan memblokir masuknya menteri Israel yang memicu kekerasan.

Langkah-langkah ini bukan revolusioner; keduanya jauh dari standar yang diwajibkan hukum internasional. Namun hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa memilih pertanggungjawaban daripada keterlibatan — jika mereka mau.

Sebagian besar negara lain bergerak perlahan. Pengadilan di Belanda menghentikan ekspor suku cadang F-35; Prancis dan Jerman mengurangi transfer senjata; Italia menangguhkan lisensi ekspor baru. Ini langkah parsial, sering disertai syarat tertentu. Meski begitu, gesture ini jelas kontras dengan Inggris, yang lebih banyak mengandalkan retorika sambil tetap mempertahankan hubungan militer dan diplomatik dengan Israel.

Sikap Inggris diperkuat beberapa hari sebelum kedatangan Herzog. David Lammy, Menteri Luar Negeri saat itu, menyatakan bahwa meskipun kehancuran di Gaza “sangat mengejutkan,” pemerintah tidak menganggapnya sebagai genosida. Dalam surat bertanggal 1 September, Lammy menulis bahwa “kejahatan genosida terjadi hanya jika ada niat khusus untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama.”

Padahal ini persis yang dilakukan Israel, baik melalui tindakan maupun retorika para pemimpinnya. Pentingnya, pada Januari 2024, Mahkamah Internasional menemukan adanya risiko genosida yang masuk akal di Gaza — temuan yang terus diabaikan Inggris.

Ketika Herzog sendiri menyatakan bahwa “seluruh bangsa” Palestina bertanggung jawab atas 7 Oktober, ia mencabut perlindungan sipil dari 2,3 juta orang dan membuka jalan bagi hukuman kolektif. Ketika menteri Israel berbicara tentang menghapus Gaza, membuat penduduk kelaparan, dan menjadikannya “tidak layak huni,” mereka menunjukkan niat tidak hanya melalui tindakan, tapi juga kata-kata.

Ketidakmampuan Inggris untuk melihat ini — atau lebih tepatnya, memilih untuk tidak melihatnya — saat menyambut orang yang melegitimasi hal tersebut, memperlihatkan kehampaan posisinya.