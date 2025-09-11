Presiden AS Donald Trump melakukan panggilan telepon yang tegang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana ia menyampaikan "kekecewaan mendalam" karena terkejut oleh serangan Israel terhadap perwakilan Hamas di Qatar, menurut laporan The Wall Street Journal.

Pejabat senior pemerintahan AS mengatakan dalam laporan eksklusif yang diterbitkan pada hari Rabu bahwa Trump memberi tahu Netanyahu bahwa keputusan untuk menargetkan pemimpin politik kelompok Palestina di Doha, ibu kota Qatar, bukanlah langkah yang bijaksana. Trump "marah mengetahui tentang serangan itu saat sedang berlangsung dari militer AS—bukan dari Israel—dan bahwa serangan itu mengenai wilayah sekutu AS lainnya yang sedang menjadi mediator negosiasi untuk mengakhiri perang di Gaza."

Netanyahu menjawab bahwa ia memiliki waktu singkat untuk melancarkan serangan tersebut dan mengambil kesempatan itu.

Setelah percakapan tersebut, panggilan kedua yang lebih bersahabat terjadi, menurut pejabat. Dalam panggilan ini, Trump bertanya kepada Netanyahu apakah serangan itu berhasil, namun Netanyahu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Kemudian, Hamas mengonfirmasi bahwa kepemimpinannya selamat dari serangan tersebut, sementara lima anggota kelompok itu dan seorang petugas keamanan Qatar tewas.

Trump kecewa dengan Netanyahu