Presiden AS Donald Trump melakukan panggilan telepon yang tegang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana ia menyampaikan "kekecewaan mendalam" karena terkejut oleh serangan Israel terhadap perwakilan Hamas di Qatar, menurut laporan The Wall Street Journal.
Pejabat senior pemerintahan AS mengatakan dalam laporan eksklusif yang diterbitkan pada hari Rabu bahwa Trump memberi tahu Netanyahu bahwa keputusan untuk menargetkan pemimpin politik kelompok Palestina di Doha, ibu kota Qatar, bukanlah langkah yang bijaksana. Trump "marah mengetahui tentang serangan itu saat sedang berlangsung dari militer AS—bukan dari Israel—dan bahwa serangan itu mengenai wilayah sekutu AS lainnya yang sedang menjadi mediator negosiasi untuk mengakhiri perang di Gaza."
Netanyahu menjawab bahwa ia memiliki waktu singkat untuk melancarkan serangan tersebut dan mengambil kesempatan itu.
Setelah percakapan tersebut, panggilan kedua yang lebih bersahabat terjadi, menurut pejabat. Dalam panggilan ini, Trump bertanya kepada Netanyahu apakah serangan itu berhasil, namun Netanyahu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.
Kemudian, Hamas mengonfirmasi bahwa kepemimpinannya selamat dari serangan tersebut, sementara lima anggota kelompok itu dan seorang petugas keamanan Qatar tewas.
Trump kecewa dengan Netanyahu
Meskipun Trump dikenal sebagai pendukung setia Israel, ia semakin frustrasi dengan Netanyahu, yang terus-menerus membuatnya terpojok dengan langkah-langkah agresif yang diambil tanpa melibatkan AS dan bertentangan dengan tujuan Trump di Timur Tengah, menurut laporan WSJ.
Laporan serupa menyebutkan bahwa pejabat Gedung Putih semakin frustrasi dengan Netanyahu yang bertindak seperti "orang gila" setelah menyerang Suriah pada bulan Juli.
Qatar mengecam serangan tersebut sebagai "tindakan yang pengecut" dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir "perilaku gegabah" Israel.
Negara Teluk tersebut, bersama dengan AS dan Mesir, memainkan peran sentral dalam upaya untuk menengahi penghentian kekerasan Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 64.600 warga Palestina sejak Oktober 2023.
Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan pada hari Rabu bahwa tanggapan kolektif regional sedang dipersiapkan untuk menghadapi serangan Israel di Doha, menekankan bahwa konsultasi sedang berlangsung dengan mitra Arab dan Islam.
"Akan ada tanggapan dari kawasan ini. Tanggapan ini saat ini sedang dalam konsultasi dan diskusi dengan mitra lain di kawasan," kata Al Thani kepada CNN.