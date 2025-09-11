Presiden RI Prabowo Subianto melakukan percakapan telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, pada Rabu dari Istana Kepresidenan Jakarta, menurut pernyataan resmi Sekretariat Negara. Dalam perbincangan itu, Prabowo menanyakan langsung kondisi Qatar pasca serangan Israel ke ibu kota Doha yang terjadi sehari sebelumnya.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berdiri teguh bersama Qatar dalam menghadapi serangan tersebut. Ia menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, serta bentuk nyata pelanggaran kedaulatan negara.

Presiden menambahkan bahwa aksi itu juga menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI juga mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan tersebut.

Terkait TRT Global - Indonesia kecam serangan Israel ke Qatar sebagai ‘pelanggaran berat’, desak DK PBB untuk bertindak

Pemerintah Indonesia menekankan konsistensinya dalam membela kedaulatan negara sahabat dan menyerukan penyelesaian konflik melalui cara damai. Prabowo juga menyoroti pentingnya perjuangan untuk keadilan rakyat Palestina dengan solusi yang adil, damai, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian regional.