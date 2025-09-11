Presiden RI Prabowo Subianto melakukan percakapan telepon dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, pada Rabu dari Istana Kepresidenan Jakarta, menurut pernyataan resmi Sekretariat Negara. Dalam perbincangan itu, Prabowo menanyakan langsung kondisi Qatar pasca serangan Israel ke ibu kota Doha yang terjadi sehari sebelumnya.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berdiri teguh bersama Qatar dalam menghadapi serangan tersebut. Ia menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, serta bentuk nyata pelanggaran kedaulatan negara.
Presiden menambahkan bahwa aksi itu juga menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI juga mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan tersebut.
Pemerintah Indonesia menekankan konsistensinya dalam membela kedaulatan negara sahabat dan menyerukan penyelesaian konflik melalui cara damai. Prabowo juga menyoroti pentingnya perjuangan untuk keadilan rakyat Palestina dengan solusi yang adil, damai, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian regional.
Langkah Presiden ini memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional, sekaligus menegaskan posisinya untuk tidak tinggal diam terhadap setiap tindakan yang mengancam perdamaian dunia.
Serangan Israel ke Doha telah memicu kecaman luas dari komunitas internasional Sejumlah negara dan organisasi global, termasuk PBB dan Liga Arab, menilai tindakan itu melanggar kedaulatan Qatar dan berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan.
Kecaman juga datang dari berbagai kalangan yang menuntut penghentian eskalasi kekerasan dan mengingatkan bahwa stabilitas Timur Tengah harus dijaga demi keamanan global.
Serangan Israel terhadap ibu kota Qatar oleh Israel yang menargetkan gedung dimana delegasi Hamas telah menewaskan sedikitnya enam orang, menurut laporan media.
Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan nyata kekejaman dan ketidakmauan Israel untuk genjatan senjata serta stabiitas di kawasan. Anggota biro politik Hamas Suhail al-Hindi juga menyebut pemerintahan (AS) bertanggung jawab atas serangan tersebut.