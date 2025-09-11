Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, semakin meningkatkan ketegangan dengan Qatar, mengancam tindakan lebih lanjut setelah serangan terbaru Israel di Doha yang menargetkan pejabat Hamas.

"Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: Anda harus mengusir mereka atau membawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya," ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan video yang membela serangan pada hari Selasa di Doha yang menargetkan para pemimpin Hamas.

Serangan Israel — yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara Teluk — dilaporkan menghantam beberapa kantor di dalam markas Hamas di Doha.

Meskipun tidak ada tokoh politik senior kelompok tersebut yang tewas, Hamas mengonfirmasi kematian lima anggota berpangkat rendah, termasuk putra Khalil al-Hayya, pemimpin kelompok itu di Gaza sekaligus negosiator utamanya, serta tiga pengawal pribadi.

Pembenaran Netanyahu

Dalam pernyataannya, Netanyahu menyamakan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang digunakan Washington sebagai alasan untuk meluncurkan apa yang disebut sebagai "perang melawan teror."

"Apa yang dilakukan Amerika setelah 11 September? Mereka berjanji untuk memburu teroris yang melakukan kejahatan keji ini, di mana pun mereka berada," katanya, menuduh Qatar mendanai dan melindungi para pemimpin Hamas "di rumah-rumah mewah."

"Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris al-Qaeda di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan," tambahnya, seraya mengatakan bahwa negara-negara yang memuji AS saat itu "seharusnya malu pada diri mereka sendiri" karena sekarang mengutuk Israel.

Presiden Israel, Isaac Herzog, menggemakan pembelaan tersebut, mengatakan kepada Daily Mail di London bahwa Israel menargetkan al-Hayya karena ia menghalangi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang didukung AS.

"Dia terus mengatakan 'Ya, tetapi' dalam negosiasi," kata Herzog.

Netanyahu telah dituduh menghalangi pembicaraan gencatan senjata, bahkan oleh keluarga para sandera.

Qatar, bersama Mesir dan AS, telah memainkan peran sentral dalam mediasi, dan delegasi Hamas secara rutin melakukan perjalanan ke Doha dan Kairo selama pembicaraan gencatan senjata.

Qatar melawan

Qatar dengan cepat mengecam pernyataan Netanyahu sebagai "ceroboh" dan "ancaman eksplisit terhadap pelanggaran kedaulatan negara di masa depan."