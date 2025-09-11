Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, semakin meningkatkan ketegangan dengan Qatar, mengancam tindakan lebih lanjut setelah serangan terbaru Israel di Doha yang menargetkan pejabat Hamas.
"Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris: Anda harus mengusir mereka atau membawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya," ujar Netanyahu dalam sebuah pernyataan video yang membela serangan pada hari Selasa di Doha yang menargetkan para pemimpin Hamas.
Serangan Israel — yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara Teluk — dilaporkan menghantam beberapa kantor di dalam markas Hamas di Doha.
Meskipun tidak ada tokoh politik senior kelompok tersebut yang tewas, Hamas mengonfirmasi kematian lima anggota berpangkat rendah, termasuk putra Khalil al-Hayya, pemimpin kelompok itu di Gaza sekaligus negosiator utamanya, serta tiga pengawal pribadi.
Pembenaran Netanyahu
Dalam pernyataannya, Netanyahu menyamakan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang digunakan Washington sebagai alasan untuk meluncurkan apa yang disebut sebagai "perang melawan teror."
"Apa yang dilakukan Amerika setelah 11 September? Mereka berjanji untuk memburu teroris yang melakukan kejahatan keji ini, di mana pun mereka berada," katanya, menuduh Qatar mendanai dan melindungi para pemimpin Hamas "di rumah-rumah mewah."
"Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris al-Qaeda di Afghanistan dan ketika membunuh Osama bin Laden di Pakistan," tambahnya, seraya mengatakan bahwa negara-negara yang memuji AS saat itu "seharusnya malu pada diri mereka sendiri" karena sekarang mengutuk Israel.
Presiden Israel, Isaac Herzog, menggemakan pembelaan tersebut, mengatakan kepada Daily Mail di London bahwa Israel menargetkan al-Hayya karena ia menghalangi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang didukung AS.
"Dia terus mengatakan 'Ya, tetapi' dalam negosiasi," kata Herzog.
Netanyahu telah dituduh menghalangi pembicaraan gencatan senjata, bahkan oleh keluarga para sandera.
Qatar, bersama Mesir dan AS, telah memainkan peran sentral dalam mediasi, dan delegasi Hamas secara rutin melakukan perjalanan ke Doha dan Kairo selama pembicaraan gencatan senjata.
Qatar melawan
Qatar dengan cepat mengecam pernyataan Netanyahu sebagai "ceroboh" dan "ancaman eksplisit terhadap pelanggaran kedaulatan negara di masa depan."
Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keberadaan kantor politik Hamas di Doha adalah bagian dari upaya mediasi yang diakui secara internasional "diminta oleh Amerika Serikat dan Israel" untuk mengamankan pertukaran tahanan dan perjanjian gencatan senjata.
"Netanyahu sepenuhnya menyadari bahwa keberadaan kantor Hamas dilakukan dalam kerangka upaya mediasi Qatar yang diminta oleh Amerika Serikat dan Israel," kata kementerian itu.
"Negosiasi selalu dilakukan secara resmi dan transparan, dengan dukungan internasional dan di hadapan delegasi AS dan Israel."
Pernyataan tersebut menolak perbandingan Netanyahu dengan tindakan kontra-terorisme pasca-9/11 sebagai "upaya menyesatkan dan putus asa" untuk membenarkan agresi.
Ditambahkan bahwa pernyataan Netanyahu mencerminkan "seseorang yang mengandalkan retorika ekstremis untuk menggalang suara sambil menghadapi surat perintah penangkapan internasional dan isolasi global yang semakin dalam."
Qatar berjanji untuk melanjutkan perannya sebagai mediator "sebagai mitra internasional yang terpercaya" tetapi mengatakan akan mengambil "semua langkah yang diperlukan" untuk mempertahankan kedaulatannya dan bekerja dengan sekutu untuk "memastikan Netanyahu bertanggung jawab atas tindakannya yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab."
Doha juga menyerukan komunitas internasional untuk menolak apa yang digambarkan sebagai "retorika provokatif dan Islamofobia" Netanyahu serta upaya "penipuan politik" yang merusak inisiatif perdamaian.
Dampak dan implikasi
Serangan tersebut menandai salah satu langkah paling berani Israel sejak genosida di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Hamas mengatakan bahwa hal itu tidak akan mengubah pengambilan keputusan mereka.
"Kejahatan Israel tidak akan memengaruhi keputusan kepemimpinan maupun koordinasi kami dengan faksi-faksi lain," kata pejabat senior Hamas, Husam Badran.
Penargetan kepemimpinan Hamas di Qatar terjadi saat para mediator — termasuk AS, Mesir, dan Doha — berusaha menyelamatkan proposal gencatan senjata dan pertukaran sandera. Kritikus memperingatkan bahwa serangan tersebut berisiko menggagalkan pembicaraan.
Namun, sikap keras kepala Netanyahu menunjukkan bahwa ia berusaha untuk membingkai agresi Israel sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan terorisme, bahkan dengan risiko konfrontasi diplomatik dengan mediator utama Teluk.
Qatar, yang telah lama menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Hamas, kini mendapati dirinya langsung berada dalam bidikan Israel, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi regional dan memperumit diplomasi gencatan senjata yang sudah rumit.