Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengecam sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap dua hakim dan dua jaksa lainnya, menyebutnya sebagai "serangan terang-terangan" terhadap independensi lembaga tersebut.

Empat orang yang terkena sanksi tersebut termasuk Hakim Nicolas Guillou dari Prancis, yang memimpin kasus di mana surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Hakim Kanada Kimberly Prost serta wakil jaksa Nazhat Shameem Khan dari Fiji dan Mame Mandiaye Niang dari Senegal juga menjadi sasaran.

Prost terlibat dalam kasus yang mengizinkan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama perang di Afghanistan, termasuk oleh pasukan AS.

"Sanksi ini adalah serangan terang-terangan terhadap independensi lembaga peradilan yang tidak memihak," kata ICC dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

ICC menyatakan bahwa mereka "berdiri teguh mendukung personelnya dan para korban kekejaman yang tak terbayangkan."

Lembaga ini juga menegaskan akan "terus menjalankan mandatnya tanpa gentar" dan "tanpa memperhatikan pembatasan, tekanan, atau ancaman apa pun."

Empat hakim lainnya dan jaksa pengadilan sebelumnya juga telah dikenai sanksi.

Melemahkan keadilan internasional

PBB juga menyatakan keprihatinan atas keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap empat hakim ICC, memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut "melemahkan dasar keadilan internasional."