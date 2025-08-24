Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengecam sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap dua hakim dan dua jaksa lainnya, menyebutnya sebagai "serangan terang-terangan" terhadap independensi lembaga tersebut.
Empat orang yang terkena sanksi tersebut termasuk Hakim Nicolas Guillou dari Prancis, yang memimpin kasus di mana surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Hakim Kanada Kimberly Prost serta wakil jaksa Nazhat Shameem Khan dari Fiji dan Mame Mandiaye Niang dari Senegal juga menjadi sasaran.
Prost terlibat dalam kasus yang mengizinkan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama perang di Afghanistan, termasuk oleh pasukan AS.
"Sanksi ini adalah serangan terang-terangan terhadap independensi lembaga peradilan yang tidak memihak," kata ICC dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
ICC menyatakan bahwa mereka "berdiri teguh mendukung personelnya dan para korban kekejaman yang tak terbayangkan."
Lembaga ini juga menegaskan akan "terus menjalankan mandatnya tanpa gentar" dan "tanpa memperhatikan pembatasan, tekanan, atau ancaman apa pun."
Empat hakim lainnya dan jaksa pengadilan sebelumnya juga telah dikenai sanksi.
Melemahkan keadilan internasional
PBB juga menyatakan keprihatinan atas keputusan AS untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap empat hakim ICC, memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut "melemahkan dasar keadilan internasional."
PBB "dengan tegas percaya bahwa ICC adalah pilar utama keadilan kriminal internasional," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam konferensi pers setelah ditanya tentang keputusan terbaru Washington untuk menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat ICC, termasuk seorang hakim yang mengesahkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.
"Kami menghormati pekerjaan mereka," kata Dujarric, menekankan bahwa PBB "sangat prihatin dengan keputusan untuk lebih menghantam pejabat ICC dengan sanksi berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat."
Cabut semua sanksi
"Prancis dengan kekecewaan mengetahui sanksi baru AS terhadap ICC yang menyasar empat hakimnya, termasuk seorang hakim asal Prancis," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
Paris mendesak Washington untuk mencabut semua sanksi yang diberlakukan berdasarkan dekrit presiden tanggal 6 Februari 2025, menekankan bahwa langkah-langkah tersebut "merupakan serangan terhadap Pengadilan dan semua 125 Negara Pihak pada Statuta Roma serta bertentangan dengan prinsip independensi peradilan."
ICC 'pondasi utama'
Belgia juga kembali menegaskan penolakannya terhadap sanksi AS terhadap ICC, memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut melemahkan upaya untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas.
"Belgia sekali lagi sangat menyesalkan sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap hakim dan wakil jaksa Pengadilan Kriminal Internasional," kata Menteri Luar Negeri Maxime Prevot melalui media sosial AS, X.
"Seperti halnya sanksi sebelumnya, Belgia menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan untuk ICC, independensinya, dan stafnya," tambahnya.
Prevot menekankan bahwa ICC adalah "pondasi" dari tatanan internasional berbasis aturan, yang memberikan keadilan bagi para korban kejahatan paling berat atas nama 125 negara pihak di seluruh benua.