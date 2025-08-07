Beijing bersedia bekerja sama dengan Brasil untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai tarif "sewenang-wenang" dari AS, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada hari Rabu.

Wang menyampaikan pernyataan ini dalam percakapan telepon dengan Celso Amorim, penasihat utama presiden Brasil, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

Diplomat senior tersebut menekankan dukungan China untuk Brasil “dalam membela haknya untuk berkembang dan menentang praktik intimidasi berupa tarif sewenang-wenang,” karena penggunaan tarif sebagai senjata melanggar Piagam PBB dan merusak aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Terkait TRT Global - Trump akan memberlakukan tarif pada China, India, Brasil atas pembelian minyak Rusia: AS

Komentar Wang muncul setelah keputusan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini untuk memberlakukan tarif sebesar 50 persen pada impor Brasil, langkah yang ia gambarkan sebagai "perburuan penyihir" terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang dituduh mencoba membatalkan hasil pemilu 2022 yang dimenangkan oleh Presiden saat ini Luiz Inacio Lula da Silva.