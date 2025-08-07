Beijing bersedia bekerja sama dengan Brasil untuk meningkatkan kerja sama bilateral dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai tarif "sewenang-wenang" dari AS, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada hari Rabu.
Wang menyampaikan pernyataan ini dalam percakapan telepon dengan Celso Amorim, penasihat utama presiden Brasil, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.
Diplomat senior tersebut menekankan dukungan China untuk Brasil “dalam membela haknya untuk berkembang dan menentang praktik intimidasi berupa tarif sewenang-wenang,” karena penggunaan tarif sebagai senjata melanggar Piagam PBB dan merusak aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Komentar Wang muncul setelah keputusan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini untuk memberlakukan tarif sebesar 50 persen pada impor Brasil, langkah yang ia gambarkan sebagai "perburuan penyihir" terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang dituduh mencoba membatalkan hasil pemilu 2022 yang dimenangkan oleh Presiden saat ini Luiz Inacio Lula da Silva.
Presiden Lula da Silva mengumumkan pada hari Selasa bahwa Brasil akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia, termasuk WTO, untuk melindungi kepentingannya terhadap tarif baru AS.
“Pada tahun 2025, kami akan mengambil semua langkah yang memungkinkan, dimulai dengan WTO, untuk membela kepentingan kami,” kata Lula dalam sebuah acara di Brasilia.
“Faktanya, pemerintah sudah mengambil tindakan untuk memperkuat perdagangan luar negeri dan menciptakan peluang baru bagi perusahaan domestik sebelum adanya perubahan pemerintahan di Amerika Serikat.”
Ketegangan antara Brasil dan AS meningkat setelah keputusan Washington untuk memberlakukan sanksi terhadap Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes, atas perannya dalam menyelidiki upaya kudeta yang terkait dengan mantan Presiden Jair Bolsonaro.