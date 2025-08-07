ChatGPT dilaporkan dapat memberikan panduan kepada remaja berusia 13 tahun tentang cara mabuk dan menggunakan narkoba, menyembunyikan gangguan makan, bahkan menulis surat bunuh diri yang menyayat hati untuk orang tua mereka jika diminta, menurut penelitian baru dari sebuah kelompok pengawas.

Peninjauan dilakukan selama lebih dari tiga jam interaksi antara ChatGPT dan peneliti yang berpura-pura menjadi remaja rentan.

Chatbot ini biasanya memberikan peringatan terhadap aktivitas berisiko, tetapi kemudian memberikan rencana yang mengejutkan, rinci, dan personal terkait penggunaan narkoba, diet rendah kalori, atau tindakan melukai diri sendiri.

Peneliti dari Center for Countering Digital Hate (CCDH) juga mengulangi pertanyaan mereka dalam skala besar, mengklasifikasikan lebih dari setengah dari 1.200 respons ChatGPT sebagai berbahaya.

“Kami ingin menguji batasan pengaman,” kata Imran Ahmed, CEO kelompok tersebut. “Reaksi awal yang sangat terasa adalah, ‘Ya Tuhan, tidak ada pengaman’. Pengaman ini benar-benar tidak efektif. Hampir tidak ada—jika ada, hanya sekadar formalitas.”

OpenAI, pembuat ChatGPT, mengatakan setelah melihat laporan pada hari Selasa bahwa mereka terus bekerja untuk menyempurnakan cara chatbot dapat “mengidentifikasi dan merespons secara tepat dalam situasi sensitif.”

“Beberapa percakapan dengan ChatGPT mungkin dimulai dengan topik yang biasa atau eksploratif tetapi dapat bergeser ke wilayah yang lebih sensitif,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

OpenAI tidak secara langsung menanggapi temuan laporan tersebut atau bagaimana ChatGPT memengaruhi remaja, tetapi mengatakan bahwa mereka fokus pada “menyelesaikan skenario semacam ini” dengan alat untuk “lebih baik mendeteksi tanda-tanda tekanan mental atau emosional” dan perbaikan pada perilaku chatbot.

Studi yang diterbitkan pada hari Rabu ini muncul ketika semakin banyak orang—baik dewasa maupun anak-anak—menggunakan chatbot kecerdasan buatan untuk mencari informasi, ide, dan teman bicara.

Sekitar 800 juta orang, atau sekitar 10 persen dari populasi dunia, menggunakan ChatGPT, menurut laporan JPMorgan Chase pada bulan Juli.

“Ini adalah teknologi yang memiliki potensi untuk memungkinkan lompatan besar dalam produktivitas dan pemahaman manusia,” kata Ahmed. “Namun pada saat yang sama, teknologi ini juga menjadi alat yang lebih merusak dan berbahaya.”

Ahmed mengatakan dia sangat terkejut setelah membaca tiga surat bunuh diri yang sangat emosional yang dihasilkan ChatGPT untuk profil palsu seorang gadis berusia 13 tahun—dengan satu surat ditujukan kepada orang tuanya dan lainnya kepada saudara dan teman-temannya.

“Saya mulai menangis,” katanya dalam sebuah wawancara.

Chatbot ini juga sering memberikan informasi yang bermanfaat, seperti nomor hotline krisis. OpenAI mengatakan ChatGPT dilatih untuk mendorong orang agar menghubungi profesional kesehatan mental atau orang terdekat yang dipercaya jika mereka mengungkapkan pikiran untuk melukai diri sendiri.

Namun, ketika ChatGPT menolak menjawab permintaan terkait topik berbahaya, peneliti dapat dengan mudah mengakali penolakan tersebut dan mendapatkan informasi dengan mengklaim bahwa itu “untuk presentasi” atau untuk seorang teman.

Taruhannya sangat tinggi, bahkan jika hanya sebagian kecil pengguna ChatGPT yang berinteraksi dengan chatbot dengan cara ini.

Di AS, lebih dari 70 persen remaja menggunakan chatbot AI untuk mencari teman bicara dan setengahnya menggunakan chatbot secara teratur, menurut studi terbaru dari Common Sense Media, sebuah kelompok yang mempelajari dan menganjurkan penggunaan media digital secara bijak.

Ini adalah fenomena yang diakui oleh OpenAI. CEO Sam Altman mengatakan bulan lalu bahwa perusahaan sedang mencoba mempelajari “ketergantungan emosional” pada teknologi, menggambarkannya sebagai “hal yang sangat umum” di kalangan anak muda.

“Orang-orang terlalu bergantung pada ChatGPT,” kata Altman dalam sebuah konferensi. “Ada anak muda yang mengatakan, seperti, ‘Saya tidak bisa membuat keputusan dalam hidup saya tanpa memberi tahu ChatGPT segalanya. ChatGPT tahu saya. ChatGPT tahu teman-teman saya. Saya akan melakukan apa pun yang dikatakannya.’ Itu terasa sangat buruk bagi saya.”

Altman mengatakan perusahaan sedang “mencoba memahami apa yang harus dilakukan tentang hal ini.”

Meskipun banyak informasi yang dibagikan ChatGPT dapat ditemukan di mesin pencari biasa, Ahmed mengatakan ada perbedaan penting yang membuat chatbot lebih berbahaya dalam topik-topik berisiko.