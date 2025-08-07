Pemerintah Indonesia disebut tengah mengevaluasi potensi Bitcoin sebagai aset cadangan nasional, seiring meningkatnya minat negara-negara berkembang dalam memanfaatkan kripto untuk memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. Gagasan tersebut disampaikan oleh kelompok advokasi Bitcoin Indonesia dalam pertemuan terbaru dengan kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kelompok tersebut mengonfirmasi perkembangan ini pada Senin lalu, mengungkapkan bahwa mereka diundang ke kantor Wakil Presiden untuk membahas kemungkinan kontribusi Bitcoin terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu fokus utama diskusi adalah peluang pertambangan Bitcoin yang ditenagai sumber energi terbarukan Indonesia, seperti panas bumi dan hidroelektrik.

Potensi pertambangan dan edukasi kripto

Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar $1,4 triliun dan menduduki peringkat ke-16 dalam ekonomi global. Meski mengalami pertumbuhan yang stabil, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam diversifikasi cadangan keuangan dan penciptaan lapangan kerja di wilayah pedesaan—dua aspek yang dinilai bisa ditopang melalui adopsi Bitcoin.

Dalam presentasinya, Bitcoin Indonesia menyoroti bagaimana pertambangan Bitcoin, khususnya yang memanfaatkan energi terbarukan, dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi asing.

“Pertambangan Bitcoin telah mengubah wajah ekonomi pedesaan di negara seperti El Salvador dan Bhutan. Indonesia memiliki keunggulan energi alam yang serupa,” ujar kelompok tersebut.

Diskusi tersebut juga menyinggung pentingnya inisiatif edukasi seputar Bitcoin di masyarakat. Seorang pejabat dari kantor Wapres menyatakan dukungannya terhadap pendekatan ini.

“Indonesia juga harus terus mengedukasi masyarakat tentang Bitcoin di masa depan,” katanya, dikutip oleh Bitcoin Indonesia.

Narasi Michael Saylor dan konteks ekonomi Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, delegasi juga menyebut prediksi harga jangka panjang dari Michael Saylor, salah satu pendiri MicroStrategy , yang memperkirakan bahwa harga Bitcoin dapat mencapai $13 juta pada 2045 dalam skenario konservatif, bahkan bisa melonjak hingga $49 juta dalam skenario optimis.

Meski proyeksi ini menuai perdebatan, narasi yang dibawanya menekankan transformasi cara pandang terhadap Bitcoin—bukan lagi semata aset spekulatif, melainkan sebagai cadangan strategis untuk menghadapi inflasi dan memperkuat kedaulatan keuangan negara.