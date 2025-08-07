BISNIS DAN TEKNOLOGI
4 menit membaca
Indonesia pertimbangkan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah menimbang peran kripto dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dengan potensi menjadikannya sebagai aset cadangan negara.
Indonesia pertimbangkan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis
Indonesia pertimbangkan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis / AP
18 jam yang lalu

Pemerintah Indonesia disebut tengah mengevaluasi potensi Bitcoin sebagai aset cadangan nasional, seiring meningkatnya minat negara-negara berkembang dalam memanfaatkan kripto untuk memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang. Gagasan tersebut disampaikan oleh kelompok advokasi Bitcoin Indonesia dalam pertemuan terbaru dengan kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kelompok tersebut mengonfirmasi perkembangan ini pada Senin lalu, mengungkapkan bahwa mereka diundang ke kantor Wakil Presiden untuk membahas kemungkinan kontribusi Bitcoin terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu fokus utama diskusi adalah peluang pertambangan Bitcoin yang ditenagai sumber energi terbarukan Indonesia, seperti panas bumi dan hidroelektrik.

Potensi pertambangan dan edukasi kripto

Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar $1,4 triliun dan menduduki peringkat ke-16 dalam ekonomi global. Meski mengalami pertumbuhan yang stabil, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam diversifikasi cadangan keuangan dan penciptaan lapangan kerja di wilayah pedesaan—dua aspek yang dinilai bisa ditopang melalui adopsi Bitcoin.

Dalam presentasinya, Bitcoin Indonesia menyoroti bagaimana pertambangan Bitcoin, khususnya yang memanfaatkan energi terbarukan, dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi asing.

“Pertambangan Bitcoin telah mengubah wajah ekonomi pedesaan di negara seperti El Salvador dan Bhutan. Indonesia memiliki keunggulan energi alam yang serupa,” ujar kelompok tersebut.

TerkaitTRT Global - Bitcoin tembus $120.000 untuk pertama kalinya berkat sentimen reformasi di AS

Diskusi tersebut juga menyinggung pentingnya inisiatif edukasi seputar Bitcoin di masyarakat. Seorang pejabat dari kantor Wapres menyatakan dukungannya terhadap pendekatan ini.

“Indonesia juga harus terus mengedukasi masyarakat tentang Bitcoin di masa depan,” katanya, dikutip oleh Bitcoin Indonesia.

Narasi Michael Saylor dan konteks ekonomi Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, delegasi juga menyebut prediksi harga jangka panjang dari Michael Saylor, salah satu pendiri MicroStrategy, yang memperkirakan bahwa harga Bitcoin dapat mencapai $13 juta pada 2045 dalam skenario konservatif, bahkan bisa melonjak hingga $49 juta dalam skenario optimis.

Meski proyeksi ini menuai perdebatan, narasi yang dibawanya menekankan transformasi cara pandang terhadap Bitcoin—bukan lagi semata aset spekulatif, melainkan sebagai cadangan strategis untuk menghadapi inflasi dan memperkuat kedaulatan keuangan negara.

Direkomendasikan

Berbeda dengan beberapa negara yang mengadopsi Bitcoin karena tekanan inflasi tinggi atau utang ekstrem, Indonesia justru memiliki posisi fiskal yang relatif stabil. Rasio utang terhadap PDB tercatat di angka 39%, sementara inflasi terjaga di 0,76% per Januari 2025.

Hal ini menandakan bahwa ketertarikan Indonesia pada Bitcoin lebih didorong oleh peluang ekonomi jangka panjang, bukan krisis finansial.

TerkaitTRT Global - Pakistan bertaruh besar pada Bitcoin, tapi akankah membuahkan hasil?

Pajak kripto meningkat di tengah minat pemerintah

Wacana adopsi Bitcoin ini mencuat hanya beberapa hari setelah Kementerian Keuangan RI menerapkan kenaikan pajak atas aktivitas kripto. Per Jumat lalu:

  • Pajak penghasilan atas penjualan kripto lokal naik dari 0,1% menjadi 0,21%

  • Pajak atas penjualan kripto melalui bursa luar negeri naik dari 0,2% menjadi 1%

  • PPN atas aktivitas pertambangan kripto meningkat dua kali lipat dari 1,1% menjadi 2,2%

Langkah ini menunjukkan pendekatan regulasi yang lebih hati-hati, meski minat terhadap kripto kian tumbuh. Sebagian pihak mengkritik kebijakan ini karena dinilai bisa menghambat inovasi, sementara lainnya melihatnya sebagai upaya negara untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas digital yang kian masif.

Di sisi lain, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran masih dilarang di Indonesia sejak 2017 dan kembali ditegaskan pada 2023. Pemerintah bahkan memperingatkan wisatawan dan pelaku usaha di Bali untuk tidak menggunakan kripto dalam transaksi.

Namun, di lapangan, aturan ini belum sepenuhnya ditegakkan. Beberapa iklan properti di Bali dilaporkan masih menerima pembayaran dengan Bitcoin dan aset digital lainnya.

Menuju kebijakan cadangan Bitcoin?

Wacana penggunaan Bitcoin sebagai aset cadangan nasional menandai pergeseran cara pandang negara-negara berkembang terhadap kripto. Meski belum ada keputusan resmi, fakta bahwa pembahasan ini sudah sampai ke level Wakil Presiden menunjukkan bahwa topik ini kian mendapat perhatian serius.

Jika Indonesia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, maka negara ini akan bergabung dengan barisan negara seperti El Salvador, Bhutan, dan mungkin Argentina—yang telah lebih dulu menjajaki strategi kedaulatan finansial berbasis Bitcoin.

Dengan energi terbarukan yang melimpah, populasi muda, dan tingkat adopsi digital yang terus meningkat, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain Bitcoin terbesar di Asia—selama bisa menjaga keseimbangan antara inovasi dan kejelasan regulasi.

SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us