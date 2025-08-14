Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, pada hari Rabu mengejek tawaran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk membantu mengatasi krisis air di Iran.

Pezeshkian mengatakan di platform X bahwa Israel telah menyangkal akses air dan makanan bagi warga Palestina, sehingga tidak dapat dipercaya.

"Sebuah rezim yang merampas air dan makanan dari rakyat Gaza mengatakan akan membawa air ke Iran? HANYA FATAMORGANA, TIDAK LEBIH," katanya.

Pezeshkian juga menyatakan dalam rapat Kabinet di Teheran bahwa "mereka yang tampilannya menipu secara keliru mengklaim memiliki belas kasih untuk rakyat Iran."

"Lihat dulu situasi sulit di Gaza dan rakyat mereka yang tak berdaya, terutama anak-anak yang berjuang ... karena kelaparan, kurangnya akses ke air minum bersih, dan obat-obatan akibat pengepungan oleh rezim brutal."