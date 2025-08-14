Raksasa perusahaan pesan instan WhatsApp menyatakan bahwa Rusia telah melanggar hak sipil masyarakat untuk berkomunikasi secara aman setelah pemerintah memblokir panggilan suara di WhatsApp dan Telegram.

“WhatsApp tetap menjaga kerahasiaan, dilindungi dengan enkripsi end-to-end, dan menolak upaya pihak berwenang untuk melanggar hak sipil masyarakat atas komunikasi yang aman,” ujar perusahaan tersebut.

“Inilah alasan mengapa pemerintah Rusia berusaha memblokir WhatsApp untuk lebih dari 100 juta pengguna kami di negara tersebut.”

WhatsApp berjanji untuk melawan pemblokiran tersebut agar tetap dapat menyediakan akses panggilan meskipun ada larangan di Rusia. Namun, hingga kini pihak WhatsApp belum menjelaskan secara rinci bagaimana hal ini akan dilakukan.

Pembatasan ini mulai berlaku pada 11 Agustus.

Menurut laporan Reuters, panggilan di Telegram hampir tidak dapat digunakan, sementara di WhatsApp terjadi gangguan yang signifikan.

Roskomnadzor, Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi, dan Media Massa Rusia mengumumkan bahwa mereka telah “membatasi sebagian” panggilan untuk mencegah dugaan penyalahgunaan oleh penipu telepon yang menggunakan aplikasi pesan asing. Fungsi lain dari layanan ini masih tetap tersedia.