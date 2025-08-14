Langkah Amerika Serikat untuk menetapkan Balochistan Liberation Army (BLA) sebagai organisasi teroris asing (FTO) akan mengganggu operasi BLA, meningkatkan berbagi intelijen dengan mitra internasional, mengubah dinamika regional, dan memperkuat narasi politik Pakistan melawan terorisme.

Para analis mengatakan bahwa pengakuan AS terhadap upaya kontra-terorisme Pakistan menandai tonggak penting dalam perjuangan Islamabad melawan terorisme.

“Penetapan oleh AS akan memutus jalur keuangan BLA, membatasi kemampuannya untuk beroperasi secara internasional, dan menguatkan posisi Pakistan bahwa kelompok ini adalah organisasi teroris, bukan gerakan perlawanan terhadap penindasan,” kata Baqir Sajjad Syed, seorang analis urusan luar negeri yang berbasis di Islamabad, kepada TRT World.

“Ini adalah kemenangan besar bagi Pakistan, baik di lapangan maupun di meja diplomasi,” tambahnya.

BLA, yang bertanggung jawab atas berbagai serangan teroris yang menargetkan warga sipil, pasukan keamanan, dan infrastruktur penting, telah berusaha untuk mengacaukan Pakistan dengan kedok perjuangan kebebasan. Pakistan melarang kelompok ini pada tahun 2006.

Islamabad mengklaim bahwa BLA, yang juga dikenal dengan nama aliasnya Majeed Brigade, menerima dukungan dari negara tetangga India. Namun, New Delhi membantah tuduhan tersebut.

Kelompok teroris ini secara rutin menargetkan pasukan keamanan Pakistan dan menyerang warga sipil, termasuk warga negara China yang bekerja pada proyek-proyek bernilai miliaran dolar terkait Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC).

Pada bulan Maret, teroris yang terkait dengan BLA membajak kereta penumpang dan membunuh 21 orang.

Penetapan BLA sebagai organisasi teroris oleh Washington memberlakukan pembatasan ketat, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pembatasan dukungan material, yang secara efektif mencekik kemampuan kelompok ini untuk mengumpulkan dana dan melakukan aktivitas lintas batas.

Dengan memutus akses BLA ke jaringan keuangan internasional, penetapan oleh AS telah menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh senjata, merekrut pejuang, dan mempertahankan kampanye propaganda mereka.

Hal ini sejalan dengan upaya jangka panjang Pakistan untuk membongkar jaringan teroris yang beroperasi di dalam perbatasannya, terutama di provinsi Balochistan yang kaya akan sumber daya alam, termasuk elemen tanah jarang .

Penetapan ini juga memiliki bobot simbolis, memberikan legitimasi internasional pada narasi kontra-terorisme Pakistan. Selama bertahun-tahun, Pakistan telah menyatakan bahwa BLA adalah organisasi teroris, bukan gerakan kebebasan.

“Di dalam negeri, langkah AS ini akan memperkuat posisi pemerintah bahwa tindakan BLA bersifat teroris, bukan perjuangan yang sah. Ini akan melemahkan propaganda kelompok tersebut dan memperkuat dukungan publik untuk langkah-langkah kontra-terorisme,” kata Syed.

Langkah menuju kerja sama internasional yang lebih erat

Penetapan FTO membuka jalan bagi kerja sama kontra-terorisme yang lebih mendalam antara Pakistan dan AS. Syed menyoroti potensi ini, dengan mengatakan bahwa label FTO menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat untuk berbagi intelijen dan koordinasi operasional.

“Ini akan mempermudah pelacakan, penggagalan, dan penangkapan operatif BLA melalui kerja sama dengan AS dan mitra lainnya,” katanya.

Pernyataan ini tercermin dalam pernyataan bersama AS-Pakistan baru-baru ini tentang dialog kontra-terorisme, yang memuji “kesuksesan berkelanjutan Pakistan dalam menahan entitas teroris.”

Dideskripsikan sebagai “salah satu pernyataan bersama yang paling positif dan penuh pujian” dalam beberapa tahun terakhir, analis Asia Selatan Michael Kugelman mengatakan dokumen tersebut menandakan komitmen baru oleh kedua negara untuk kerja sama bilateral.

“Ini seperti sesuatu dari tahun-tahun setelah 9/11. Kita telah melangkah jauh, dalam waktu yang sangat singkat,” katanya .

Kerja sama yang ditingkatkan ini sangat tepat waktu mengingat minat yang semakin besar dari perusahaan-perusahaan Amerika untuk berinvestasi di sektor logam tanah jarang di Balochistan.