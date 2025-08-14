Presiden AS Donald Trump telah mengancam Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan "konsekuensi yang sangat serius" jika ia tidak setuju untuk mengakhiri perang di Ukraina selama pertemuan puncak mereka yang akan datang di Alaska.

Ketika ditanya pada hari Rabu apakah Rusia akan menghadapi konsekuensi jika Putin tidak setuju untuk mengakhiri konflik, Trump mengatakan kepada wartawan, "Ya, mereka akan."

"Mereka akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius," katanya saat memberikan pernyataan di Kennedy Center di Washington, DC.

Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin Eropa lainnya, yang menurut Presiden AS itu adalah "sangat baik."

"Saya akan memberi nilai 10, Anda tahu, sangat, sangat bersahabat," katanya.