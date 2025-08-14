DUNIA
Trump ancam Rusia dengan 'konsekuensi serius' jika perundingan gagal untuk akhiri perang Ukraina
Trump mengatakan bahwa pertemuan KTT puncak di Alaska kemungkinan akan diikuti oleh pertemuan trilateral lainnya antara dirinya, Putin, dan Zelenskyy.
Trump akan bertemu Putin untuk pertama kalinya di masa jabatan keduanya di Alaska. / Reuters
14 Agustus 2025

Presiden AS Donald Trump telah mengancam Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan "konsekuensi yang sangat serius" jika ia tidak setuju untuk mengakhiri perang di Ukraina selama pertemuan puncak mereka yang akan datang di Alaska.

Ketika ditanya pada hari Rabu apakah Rusia akan menghadapi konsekuensi jika Putin tidak setuju untuk mengakhiri konflik, Trump mengatakan kepada wartawan, "Ya, mereka akan."

"Mereka akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius," katanya saat memberikan pernyataan di Kennedy Center di Washington, DC.

Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin Eropa lainnya, yang menurut Presiden AS itu adalah "sangat baik."

"Saya akan memberi nilai 10, Anda tahu, sangat, sangat bersahabat," katanya.

Pertemuan kedua

Komentar ini muncul saat presiden bersiap untuk bertemu dengan Putin untuk pertama kalinya di masa jabatan keduanya. Trump mengatakan bahwa pertemuan puncak tatap muka, yang dijadwalkan berlangsung di kota terbesar Alaska, Anchorage, kemungkinan akan menghasilkan pembentukan pertemuan trilateral dengan Putin, Zelenskyy, dan dirinya sendiri.

"Ada kemungkinan besar bahwa kita akan mengadakan pertemuan kedua, yang akan lebih produktif daripada yang pertama, karena yang pertama adalah untuk mengetahui di mana posisi kita dan apa yang sedang kita lakukan," katanya.

"Jika pertemuan pertama berjalan baik, kita akan segera mengadakan pertemuan kedua. Saya ingin melakukannya hampir segera, dan kita akan mengadakan pertemuan kedua yang cepat antara Presiden Putin, Presiden Zelenskyy, dan saya sendiri, jika mereka ingin melakukannya," tambahnya.

Trump mengatakan bahwa meskipun "hal-hal besar tertentu" dapat dicapai selama pertemuan puncak hari Jumat, pertemuan tersebut sebagian besar ditujukan untuk "menyiapkan meja" bagi pertemuan trilateral lanjutan, yang diakuinya mungkin tidak akan terjadi.

"Mungkin tidak akan ada pertemuan kedua karena jika saya merasa bahwa tidak pantas untuk mengadakannya karena saya tidak mendapatkan jawaban yang harus kita miliki, maka kita tidak akan mengadakan pertemuan kedua," katanya.

SUMBER:AA
