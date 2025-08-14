DUNIA
2 menit membaca
Kementerian Pariwisata jalin kolaborasi strategis dan data untuk memajukan pariwisata nasional
Kerja sama lintas lembaga dan pendekatan berbasis data diperkuat untuk mendorong keberlanjutan, ekonomi inklusif, keamanan, dan citra wisata yang kompetitif.
Kementerian Pariwisata jalin kolaborasi strategis dan data untuk memajukan pariwisata nasional
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat acara penandatanganan MoU Kemenpar dan BGN. Foto: Kemenpar RI / Others
14 Agustus 2025

Kementerian Pariwisata menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat kementerian dan lembaga: Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata nasional.

“Marilah kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih terlestari,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutannya. Ia menambahkan, inisiatif lintas sektor ini mendukung lima program unggulan kementerian: Gerakan Wisata Bersih (GWB), Tourism 5.0, Pariwisata Naik Kelas, Events by Indonesia, dan pengembangan Desa Wisata.

Kolaborasi lintas sektor: Sinergi program dan pendekatan berbasis data

Kerja sama dengan BGN akan memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelatihan SDM, pendampingan, dan pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini telah memberikan manfaat kepada jutaan warga, dan pemerintah menargetkan dapat menjangkau lebih banyak penerima hingga akhir tahun.

Direkomendasikan

Kolaborasi dengan Kemenkop dan UMKM menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis ekonomi rakyat, dengan lebih dari 6.000 desa wisata yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan UMKM. Dukungan diberikan melalui akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penguatan pemasaran produk lokal.

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup meliputi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan pengelolaan destinasi berkelanjutan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menekankan pentingnya kebersihan sebagai kunci pengembangan pariwisata lestari.

Di bidang keamanan, Basarnas bertanggung jawab pada pelatihan SAR, penerapan sistem komunikasi terpadu, dan operasi penyelamatan wisatawan. Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, berharap MoU ini mempercepat respons saat terjadi insiden dan memastikan keselamatan wisatawan.

Selain MoU lintas lembaga, Kementerian Pariwisata juga memperkuat pendekatan berbasis data dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas strategi pembangunan destinasi, khususnya di Bali, dan menyusun kebijakan pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta ekonomi nasional.

Dengan kombinasi MoU lintas sektor dan pendekatan data-driven, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjadikan pariwisata Indonesia kompetitif secara global, inklusif, aman, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.


SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us