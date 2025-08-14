Kementerian Pariwisata menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat kementerian dan lembaga: Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata nasional.

“Marilah kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih terlestari,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutannya. Ia menambahkan, inisiatif lintas sektor ini mendukung lima program unggulan kementerian: Gerakan Wisata Bersih (GWB), Tourism 5.0, Pariwisata Naik Kelas, Events by Indonesia, dan pengembangan Desa Wisata.

Kolaborasi lintas sektor: Sinergi program dan pendekatan berbasis data

Kerja sama dengan BGN akan memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelatihan SDM, pendampingan, dan pelibatan desa wisata dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini telah memberikan manfaat kepada jutaan warga, dan pemerintah menargetkan dapat menjangkau lebih banyak penerima hingga akhir tahun.