Selama ribuan tahun, Bulan hanya menjadi inspirasi bagi para penyair dan filsuf, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet mengubahnya menjadi arena persaingan dominasi luar angkasa pada abad ke-20.

Memasuki tahun 2025, Bulan telah menjadi perbatasan baru dalam perlombaan untuk memanfaatkan sumber energi.

Amerika Serikat, China, dan Rusia berlomba untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir di permukaan Bulan, yang diharapkan dapat mendukung pangkalan masa depan, operasi penambangan, dan bahkan pemukiman manusia permanen.

Namun, ketika kekuatan dunia ini bersiap untuk memanfaatkan potensi Bulan, muncul pertanyaan besar: apakah pos-pos nuklir ini dapat memicu klaim teritorial, mengancam kedamaian luar angkasa yang selama ini terjaga?

Gagasan tentang tenaga nuklir di Bulan terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, kenyataannya lebih dekat daripada yang banyak orang pikirkan. Kondisi keras di Bulan – gravitasi yang lemah dan malam yang berlangsung selama dua minggu – membuat sumber energi yang andal menjadi kebutuhan untuk keberadaan manusia jangka panjang.

Panel surya tidak banyak berguna selama periode gelap yang panjang, dan baterai hanya bertahan dalam waktu terbatas.

Hal ini membuat para penjelajah luar angkasa hanya memiliki satu pilihan: tenaga nuklir, baik melalui reaktor fisi yang membelah atom berat menjadi lebih kecil, atau fusi yang menggabungkan atom kecil menjadi lebih besar untuk menghasilkan energi besar.

Mark J Sundahl, direktur Global Space Law Centre di Cleveland State University, mengatakan kepada TRT World bahwa reaktor nuklir “dapat digunakan untuk misi antarplanet dan orbital,” sebuah kemampuan yang juga dapat diterapkan pada pangkalan di Bulan.

Namun, lompatan teknologi ini membawa beban hukum dan geopolitik.

Perjanjian Luar Angkasa 1967, yang menjadi Dasar Hukum Luar Angkasa , jelas menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim kepemilikan atas Bulan atau benda langit lainnya.

“Perjanjian tersebut tidak melarang pembangkit listrik tenaga nuklir. Ia hanya melarang senjata nuklir,” kata AJ Link, seorang profesor tambahan hukum luar angkasa di Howard University, kepada TRT World.

Hal ini memberikan ruang bagi negara-negara untuk membangun reaktor, tetapi larangan perjanjian terhadap “penguasaan nasional” dimaksudkan untuk mencegah negara mana pun mengklaim wilayah permanen di Bulan.

Namun, seperti yang dicatat Sundahl, penempatan reaktor nuklir di Bulan tidak akan memengaruhi prinsip dasar perjanjian yang melarang “penguasaan nasional” atas benda langit mana pun.

Bagaimanapun, kekuatan dunia yang merebut bagian dari Bulan dan menyatakan hak kedaulatan dapat berpotensi memicu perang luar angkasa yang berskala besar.

Bayangkan lanskap Bulan yang dipenuhi pos-pos nuklir, masing-masing dikendalikan oleh negara yang berbeda. Fasilitas-fasilitas ini dapat mendukung operasi penambangan untuk sumber daya langka seperti helium-3, bahan bakar untuk energi fusi bersih.

Permukaan Bulan kaya akan helium-3, elemen yang langka di Bumi. Faktanya, helium-3 sering disebut oleh komunitas luar angkasa sebagai alasan utama untuk kembali ke Bulan. Para analis mengatakan bahwa pemerintahan Trump mungkin mendorong pembangunan reaktor fusi untuk memanfaatkan sumber daya ini.

Lomba antariksa baru

Apa yang terjadi jika pembangkit nuklir suatu negara berada di atas lapisan regolith yang kaya helium-3, lapisan material padat yang belum terkonsolidasi yang menutupi batuan dasar Bulan?

Godaan untuk mengendalikan wilayah tersebut dapat berpotensi menimbulkan klaim eksklusivitas.

Ilyas Golcuklu, kepala departemen hukum internasional swasta di Universitas Altinbas di Istanbul, menyebut ini sebagai “perlombaan antariksa baru”.

“Antariksa sebagai wilayah bersama seluruh umat manusia tidak boleh dibatasi penggunaannya oleh beberapa negara maju untuk melakukan militerisasi agresif,” katanya kepada TRT World.

Berbeda dengan era Perang Dingin ketika AS dan Uni Soviet bersaing untuk prestise teknologi, perlombaan antariksa saat ini melibatkan tidak hanya negara-negara besar tetapi juga perusahaan swasta, seperti SpaceX milik Elon Musk dan Blue Origin milik Jeff Bezos.

“Perusahaan swasta kemungkinan akan mendominasi perlombaan nuklir di Bulan,” kata Link, mencatat bahwa perjanjian antariksa mewajibkan negara-negara bertanggung jawab atas tindakan perusahaan mereka.