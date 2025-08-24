Selama ribuan tahun, Bulan hanya menjadi inspirasi bagi para penyair dan filsuf, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet mengubahnya menjadi arena persaingan dominasi luar angkasa pada abad ke-20.
Memasuki tahun 2025, Bulan telah menjadi perbatasan baru dalam perlombaan untuk memanfaatkan sumber energi.
Amerika Serikat, China, dan Rusia berlomba untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir di permukaan Bulan, yang diharapkan dapat mendukung pangkalan masa depan, operasi penambangan, dan bahkan pemukiman manusia permanen.
Namun, ketika kekuatan dunia ini bersiap untuk memanfaatkan potensi Bulan, muncul pertanyaan besar: apakah pos-pos nuklir ini dapat memicu klaim teritorial, mengancam kedamaian luar angkasa yang selama ini terjaga?
Gagasan tentang tenaga nuklir di Bulan terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, kenyataannya lebih dekat daripada yang banyak orang pikirkan. Kondisi keras di Bulan – gravitasi yang lemah dan malam yang berlangsung selama dua minggu – membuat sumber energi yang andal menjadi kebutuhan untuk keberadaan manusia jangka panjang.
Panel surya tidak banyak berguna selama periode gelap yang panjang, dan baterai hanya bertahan dalam waktu terbatas.
Hal ini membuat para penjelajah luar angkasa hanya memiliki satu pilihan: tenaga nuklir, baik melalui reaktor fisi yang membelah atom berat menjadi lebih kecil, atau fusi yang menggabungkan atom kecil menjadi lebih besar untuk menghasilkan energi besar.
Mark J Sundahl, direktur Global Space Law Centre di Cleveland State University, mengatakan kepada TRT World bahwa reaktor nuklir “dapat digunakan untuk misi antarplanet dan orbital,” sebuah kemampuan yang juga dapat diterapkan pada pangkalan di Bulan.
Namun, lompatan teknologi ini membawa beban hukum dan geopolitik.
Perjanjian Luar Angkasa 1967, yang menjadi Dasar Hukum Luar Angkasa, jelas menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim kepemilikan atas Bulan atau benda langit lainnya.
“Perjanjian tersebut tidak melarang pembangkit listrik tenaga nuklir. Ia hanya melarang senjata nuklir,” kata AJ Link, seorang profesor tambahan hukum luar angkasa di Howard University, kepada TRT World.
Hal ini memberikan ruang bagi negara-negara untuk membangun reaktor, tetapi larangan perjanjian terhadap “penguasaan nasional” dimaksudkan untuk mencegah negara mana pun mengklaim wilayah permanen di Bulan.
Namun, seperti yang dicatat Sundahl, penempatan reaktor nuklir di Bulan tidak akan memengaruhi prinsip dasar perjanjian yang melarang “penguasaan nasional” atas benda langit mana pun.
Bagaimanapun, kekuatan dunia yang merebut bagian dari Bulan dan menyatakan hak kedaulatan dapat berpotensi memicu perang luar angkasa yang berskala besar.
Bayangkan lanskap Bulan yang dipenuhi pos-pos nuklir, masing-masing dikendalikan oleh negara yang berbeda. Fasilitas-fasilitas ini dapat mendukung operasi penambangan untuk sumber daya langka seperti helium-3, bahan bakar untuk energi fusi bersih.
Permukaan Bulan kaya akan helium-3, elemen yang langka di Bumi. Faktanya, helium-3 sering disebut oleh komunitas luar angkasa sebagai alasan utama untuk kembali ke Bulan. Para analis mengatakan bahwa pemerintahan Trump mungkin mendorong pembangunan reaktor fusi untuk memanfaatkan sumber daya ini.
Lomba antariksa baru
Apa yang terjadi jika pembangkit nuklir suatu negara berada di atas lapisan regolith yang kaya helium-3, lapisan material padat yang belum terkonsolidasi yang menutupi batuan dasar Bulan?
Godaan untuk mengendalikan wilayah tersebut dapat berpotensi menimbulkan klaim eksklusivitas.
Ilyas Golcuklu, kepala departemen hukum internasional swasta di Universitas Altinbas di Istanbul, menyebut ini sebagai “perlombaan antariksa baru”.
“Antariksa sebagai wilayah bersama seluruh umat manusia tidak boleh dibatasi penggunaannya oleh beberapa negara maju untuk melakukan militerisasi agresif,” katanya kepada TRT World.
Berbeda dengan era Perang Dingin ketika AS dan Uni Soviet bersaing untuk prestise teknologi, perlombaan antariksa saat ini melibatkan tidak hanya negara-negara besar tetapi juga perusahaan swasta, seperti SpaceX milik Elon Musk dan Blue Origin milik Jeff Bezos.
“Perusahaan swasta kemungkinan akan mendominasi perlombaan nuklir di Bulan,” kata Link, mencatat bahwa perjanjian antariksa mewajibkan negara-negara bertanggung jawab atas tindakan perusahaan mereka.
Artinya, jika perusahaan AS membangun reaktor di Bulan, pemerintah AS pada akhirnya akan bertanggung jawab atas kecelakaan apa pun berdasarkan Konvensi Tanggung Jawab PBB.
Hal ini diuji pada 1978 ketika satelit Soviet, Kosmos 954, jatuh di Kanada, menyebarkan puing-puing radioaktif. Uni Soviet membayar jutaan dolar sebagai ganti rugi, sebuah preseden yang menyoroti risiko aktivitas nuklir di luar angkasa.
Perjanjian Artemis, serangkaian kesepakatan non-mengikat antara AS dan negara lain yang menetapkan norma-norma yang diharapkan diikuti di luar angkasa, menambahkan lapisan perlindungan tambahan.
Perjanjian-perjanjian ini memungkinkan adanya “zona aman” di sekitar fasilitas bulan untuk melindungi operasi. “Preseden zona eksklusif atau ‘zona aman’ telah ditetapkan oleh Perjanjian Artemis,” katanya.
“(Namun) Komite PBB tentang Penggunaan Damai Luar Angkasa saat ini sedang membahas bagaimana hak atas sumber daya di luar angkasa akan terbentuk,” tambahnya.
Jika pembangkit nuklir memerlukan zona keamanan, apakah hal itu dapat berkembang menjadi klaim de facto atas sumber daya di sekitarnya?
Golcuklu mengatakan bahwa negara-negara mungkin “mempromosikan” reaktor mereka sebagai layanan untuk “seluruh umat manusia” sambil diam-diam mengejar kepentingan nasional.
“Mengklaim hak atas pembangkit nuklir di Bulan atau benda langit lain tampaknya tidak mustahil di masa depan, sayangnya,” katanya.
Hal ini meskipun Perjanjian Bulan, suplemen multilateral dari perjanjian antariksa, bertujuan untuk menjaga Bulan bebas dari senjata. “Perjanjian Bulan melarang hampir semua instalasi militer,” kata Golcuklu.
Namun, batas antara penggunaan sipil dan militer tidak jelas. Reaktor nuklir yang menggerakkan pangkalan Bulan juga dapat mendukung operasi strategis, seperti komunikasi satelit atau pengintaian.
“Militerisasi di ruang angkasa akan selalu mengancam kerja sama internasional,” kata Link.
Banyak negara telah mengekspresikan kekhawatiran bahwa negara-negara kuat dapat mendominasi ruang angkasa, meninggalkan negara-negara kecil terpinggirkan.
Golcuklu mengatakan negara-negara berkembang mungkin menjadi kurang kooperatif jika negara-negara besar menggunakan ruang angkasa seolah-olah itu adalah wilayah nasional mereka.
Titik panas nuklir di Bulan
Ketentuan lingkungan Perjanjian Bulan – seperti menghindari “kontaminasi maju” – artinya transfer kontaminasi dari Bumi ke Bulan – kurang memiliki kekuatan hukum karena adopsi yang terbatas. “Perjanjian Bulan tidak terlalu dapat ditegakkan,” kata Link.
Kecelakaan nuklir di Bulan dapat menyebarkan material radioaktif, membuat area luas tidak dapat digunakan. Biaya pembersihan yang tinggi dari insiden Kosmos 954 menunjukkan bahwa konsekuensi dari kecelakaan lingkungan di Bulan dapat jauh lebih parah.
Keterlibatan perusahaan swasta memperburuk kekhawatiran tersebut. Roket daur ulang SpaceX dan ekspedisi Bulan Blue Origin menjadikan mereka pemain kunci di industri antariksa.
Jika perusahaan seperti SpaceX membangun reaktor, siapa yang akan memastikan reaktor tersebut memenuhi standar internasional?
Tentu saja, perjanjian antariksa mengharuskan pengawasan negara. Namun, seiring meningkatnya pengaruh aktor swasta, negara-negara seperti Türkiye mungkin akan menuntut undang-undang antariksa yang kuat untuk mengelola sengketa, kata Golcuklu.
Analis mengatakan perlombaan nuklir bulan juga dapat mengubah hukum antariksa. “Perkembangan terbaru mungkin mengarah pada interpretasi baru,” peringatan Golcuklu, terutama terkait klaim teritorial.
Jika negara-negara mendesak hak atas sumber daya yang terkait dengan pos nuklir di Bulan, larangan perjanjian antariksa terhadap klaim teritorial dapat diuji.
Link meragukan reinterpretasi penuh hukum antariksa akan segera terjadi, karena hukum saat ini memungkinkan pangkalan bulan tanpa klaim teritorial.
Namun, risiko jangka panjangnya jelas: Pos nuklir dapat menjadi titik panas, terutama jika helium-3 menjadi game-changer untuk energi fusi.
Dengan meningkatnya jumlah pos nuklir potensial, godaan untuk mengklaim bagian dari Bulan – atas nama zona keamanan atau hak atas sumber daya – mungkin juga meningkat.
“Akses berkelanjutan ke ruang angkasa harus menguntungkan seluruh umat manusia,” kata Golcuklu.