Negara-negara Asia Tenggara menghadapi risiko serius akibat ancaman tarif 40 persen dari Amerika Serikat terhadap barang yang dikirim transit. Kebijakan ini menargetkan barang yang menggunakan komponen China meski diproduksi di negara lain, termasuk di Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada rantai pasok terintegrasi dengan China.

Peraturan ini akan mengenakan tarif tinggi pada barang yang dianggap menghindari tarif bea masuk AS dengan memindahkan asal barang, tanpa opsi pengurangan denda. Namun, belum ada pedoman jelas dari Bea Cukai AS terkait definisi transshipment, sehingga perusahaan harus melakukan pengawasan ketat pada rantai pasok mereka.

Dampaknya terhadap sektor elektronik, komputer, smartphone, dan konsol permainan video yang banyak mengandalkan komponen China, sangat rentan. Ekonom utama Priyanka Kishore memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa melemahkan peran Asia Tenggara sebagai pusat manufaktur alternatif di tengah strategi “China Plus One”.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa klausul asal barang Indonesia dengan AS hampir serupa dengan Vietnam, tetapi menegaskan tidak ada praktik transshipment di Indonesia. Pembahasan lebih lanjut masih berlangsung terkait aturan asal barang dan peran pemasok pihak ketiga dalam memenuhi syarat tarif rendah.

