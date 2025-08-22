Indonesia tengah meningkatkan upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan dari ekonomi bayangan dengan menetapkan target ambisius sebesar Rp 2.357,7 triliun ($145,6 miliar) dalam penerimaan pajak pada tahun 2026, yang menandai peningkatan sebesar 13,5 persen dari proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Ekonomi bayangan—yang mencakup aktivitas bisnis yang tidak dilaporkan seperti transaksi tunai, perusahaan yang tidak terdaftar, dan perdagangan gelap—dipandang sebagai sumber utama pendapatan yang belum dimanfaatkan.

Pihak berwenang mengatakan sektor informal merugikan negara miliaran rupiah sekaligus membuat pekerja dan bisnis terabaikan dari perlindungan formal, menurut laporan Jakarta Globe.

Terkait TRT Global - PDB Indonesia kuartal kedua lampaui ekspektasi dengan pertumbuhan tercepat dalam dua tahun

Berdasarkan RAPBN tahun 2026, pengawasan akan difokuskan pada industri-industri berisiko tinggi, termasuk perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, dan perikanan. Petugas pajak juga akan mengintensifkan operasi "pengawasan" untuk mengidentifikasi bisnis-bisnis yang tidak terdaftar dan mendaftarkannya ke dalam sistem perpajakan.

Selain itu, Indonesia telah menunjuk entitas asing untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi e-commerce lintas batas, yang memperkuat pengawasan terhadap ekonomi digital yang berkembang pesat.

Pihak berwenang juga sedang mengumpulkan data fiskal tentang penjual daring dan usaha digital kecil untuk meningkatkan kepatuhan.

Kekhawatiran atas target yang ambisius

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) telah memperingatkan bahwa target agresif pemerintah dapat mendorong otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum yang lebih ketat.