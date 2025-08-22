BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
Indonesia targetkan penerimaan Pajak 2.357 triliun rupiah di 2026, incar ekonomi bayangan
Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak, memperketat pengawasan terhadap ekonomi informal, dan memperkuat sistem kepatuhan digital. Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak ada pajak baru.
Indonesia targetkan penerimaan Pajak 2.357 triliun rupiah di 2026, incar ekonomi bayangan
Foto File: Pertemuan ekonomi Indonesia di tengah tarif AS di Jakarta. / Reuters
17 jam yang lalu

Indonesia tengah meningkatkan upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan dari ekonomi bayangan dengan menetapkan target ambisius sebesar Rp 2.357,7 triliun ($145,6 miliar) dalam penerimaan pajak pada tahun 2026, yang menandai peningkatan sebesar 13,5 persen dari proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Ekonomi bayangan—yang mencakup aktivitas bisnis yang tidak dilaporkan seperti transaksi tunai, perusahaan yang tidak terdaftar, dan perdagangan gelap—dipandang sebagai sumber utama pendapatan yang belum dimanfaatkan. 

Pihak berwenang mengatakan sektor informal merugikan negara miliaran rupiah sekaligus membuat pekerja dan bisnis terabaikan dari perlindungan formal, menurut laporan Jakarta Globe.

TerkaitTRT Global - PDB Indonesia kuartal kedua lampaui ekspektasi dengan pertumbuhan tercepat dalam dua tahun

Berdasarkan RAPBN tahun 2026, pengawasan akan difokuskan pada industri-industri berisiko tinggi, termasuk perdagangan eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, dan perikanan. Petugas pajak juga akan mengintensifkan operasi "pengawasan" untuk mengidentifikasi bisnis-bisnis yang tidak terdaftar dan mendaftarkannya ke dalam sistem perpajakan.

Selain itu, Indonesia telah menunjuk entitas asing untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi e-commerce lintas batas, yang memperkuat pengawasan terhadap ekonomi digital yang berkembang pesat. 

Pihak berwenang juga sedang mengumpulkan data fiskal tentang penjual daring dan usaha digital kecil untuk meningkatkan kepatuhan.

Kekhawatiran atas target yang ambisius

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) telah memperingatkan bahwa target agresif pemerintah dapat mendorong otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum yang lebih ketat.

Direkomendasikan

"Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah akan mengintensifkan upaya pemungutan pajak tahun depan. Dalam lima tahun terakhir, pajak telah meningkat dari 77 persen menjadi 86 persen dari pendapatan negara," kata Deni Friawan, peneliti senior di CSIS kepada Jakarta Globe.

Basis pajak Indonesia masih dangkal. Dari 145 juta penduduk usia kerja, hanya sekitar 17 juta yang secara konsisten melaporkan atau membayar pajak, menjadikan ekonomi informal sebagai tantangan sekaligus peluang.

TerkaitTRT Global - Tidak ada pajak baru tahun 2026, fokus reformasi untuk dorong penerimaan negara: Menkeu

Menkeu Sri Mulyani: Tidak ada pajak baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis spekulasi bahwa pemerintah akan menerapkan pajak baru untuk mencapai target tersebut. Sebaliknya, beliau menekankan reformasi yang sedang berlangsung, pemantauan kepatuhan yang lebih ketat, dan pemanfaatan perangkat digital sebagai tulang punggung pertumbuhan pendapatan.

"Integrasi data dan sistem pajak inti yang baru akan didorong lebih intensif. Kita masih memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan tanpa menciptakan pajak baru," ujar Sri Mulyani.

Strategi pemerintah meliputi peluncuran sistem administrasi Pajak Inti, perluasan pertukaran data antar lembaga, pengenaan pajak atas transaksi digital, dan peluncuran audit bersama dengan lembaga penegak hukum.

Meskipun ada kekhawatiran, Kementerian Keuangan tetap yakin bahwa reformasi dan peningkatan pengawasan akan memberikan dorongan yang diperlukan terhadap penerimaan pajak tanpa membebani wajib pajak.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us