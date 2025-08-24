Tahanan Palestina dari Gaza dilaporkan mengalami penyiksaan brutal dan perlakuan yang merendahkan di dalam pusat penahanan Israel, menurut sebuah laporan baru dari kelompok hak asasi tahanan.

Temuan ini, berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan antara akhir Juli hingga pertengahan Agustus, mengungkapkan adanya penyiksaan sistematis di bagian bawah tanah Rakevet di Penjara Ramla dan kamp militer Sde Teiman , yang keduanya telah lama dikaitkan dengan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina.

Laporan berjudul ‘Enduring Hell: Gaza Detainees Face Severe Israeli Torture and Terror Behind Bars’ ini dirilis oleh Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina.

Laporan tersebut mendokumentasikan kondisi yang dihadapi tahanan yang diculik dari Gaza, menggambarkan situasi mereka sebagai yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

Tahanan tiba dengan menangis dan ketakutan

Pengacara yang mengunjungi tahanan di unit bawah tanah Rakevet di Penjara Ramla melaporkan bahwa tahanan tiba untuk pertemuan dalam keadaan terguncang, beberapa menangis dan tidak mampu berbicara tentang pengalaman mereka.

Sebelum pertemuan, penjaga memukuli dan mengancam mereka, memperingatkan bahwa mereka harus mengatakan kepada pengacara bahwa kondisi mereka “sangat baik”.

Pengacara juga dilarang memberikan informasi tentang keluarga tahanan di Gaza atau pembaruan tentang genosida yang sedang berlangsung.

Tahanan menggambarkan adanya rezim pemukulan, isolasi paksa, dan penyiksaan psikologis. Mereka tidak diizinkan terkena sinar matahari, hanya diperbolehkan keluar selama 20 menit setiap dua hari sekali, dengan tangan diborgol dan kepala ditundukkan.

Kasur hanya diberikan pada malam hari, sehingga mereka harus duduk di atas rangka logam pada siang hari.

Penghinaan dan pelecehan adalah hal yang biasa, dengan laporan bahwa penjaga memaksa tahanan untuk menghina keluarga mereka sendiri.

Seorang tahanan tampak telah dipukuli dengan parah, pergelangan tangannya meninggalkan bekas dalam akibat borgol, wajahnya penuh dengan air mata. Ia tetap diam selama pertemuan, memberi isyarat dengan matanya bahwa ia terlalu takut untuk berbicara. Pengacara melaporkan adanya tekanan psikologis yang meluas di antara semua tahanan yang mereka temui.