Tahanan Palestina dari Gaza dilaporkan mengalami penyiksaan brutal dan perlakuan yang merendahkan di dalam pusat penahanan Israel, menurut sebuah laporan baru dari kelompok hak asasi tahanan.
Temuan ini, berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan antara akhir Juli hingga pertengahan Agustus, mengungkapkan adanya penyiksaan sistematis di bagian bawah tanah Rakevet di Penjara Ramla dan kamp militer Sde Teiman, yang keduanya telah lama dikaitkan dengan perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina.
Laporan berjudul ‘Enduring Hell: Gaza Detainees Face Severe Israeli Torture and Terror Behind Bars’ ini dirilis oleh Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina.
Laporan tersebut mendokumentasikan kondisi yang dihadapi tahanan yang diculik dari Gaza, menggambarkan situasi mereka sebagai yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Tahanan tiba dengan menangis dan ketakutan
Pengacara yang mengunjungi tahanan di unit bawah tanah Rakevet di Penjara Ramla melaporkan bahwa tahanan tiba untuk pertemuan dalam keadaan terguncang, beberapa menangis dan tidak mampu berbicara tentang pengalaman mereka.
Sebelum pertemuan, penjaga memukuli dan mengancam mereka, memperingatkan bahwa mereka harus mengatakan kepada pengacara bahwa kondisi mereka “sangat baik”.
Pengacara juga dilarang memberikan informasi tentang keluarga tahanan di Gaza atau pembaruan tentang genosida yang sedang berlangsung.
Tahanan menggambarkan adanya rezim pemukulan, isolasi paksa, dan penyiksaan psikologis. Mereka tidak diizinkan terkena sinar matahari, hanya diperbolehkan keluar selama 20 menit setiap dua hari sekali, dengan tangan diborgol dan kepala ditundukkan.
Kasur hanya diberikan pada malam hari, sehingga mereka harus duduk di atas rangka logam pada siang hari.
Penghinaan dan pelecehan adalah hal yang biasa, dengan laporan bahwa penjaga memaksa tahanan untuk menghina keluarga mereka sendiri.
Seorang tahanan tampak telah dipukuli dengan parah, pergelangan tangannya meninggalkan bekas dalam akibat borgol, wajahnya penuh dengan air mata. Ia tetap diam selama pertemuan, memberi isyarat dengan matanya bahwa ia terlalu takut untuk berbicara. Pengacara melaporkan adanya tekanan psikologis yang meluas di antara semua tahanan yang mereka temui.
Kesaksian tentang penyiksaan
Beberapa tahanan menggambarkan mengalami bentuk penyiksaan ekstrem selama interogasi dan penahanan.
Seorang tahanan, yang diidentifikasi sebagai AY, mengatakan: “Saya ditangkap pada Desember 2023 dan dibawa ke ‘barak,’ di mana saya tinggal selama delapan hari. Selama waktu itu, saya mengalami empat hari interogasi ‘disco’... Saya dipukuli setiap hari selama 30 hari berturut-turut. Saat ini saya menderita otot dada yang robek dan rasa sakit yang parah akibat tangan saya yang diborgol dalam waktu lama di belakang punggung.”
Tahanan lain, YD, menceritakan: “Saya diinterogasi di lapangan selama satu jam, kemudian dipindahkan ke ‘barak,’ di mana saya dipukuli, dan kemudian ditempatkan di bawah metode interogasi ‘disco’... Pemukulan begitu keras sehingga borgol saya terlepas dua kali. Saya dipukul keras di kepala, dan rambut saya dicabut. Sekarang saya menderita patah tulang rusuk dan tidak bisa tidur.”
AB, yang ditangkap pada hari kedua perang di Gaza, mengungkapkan bahwa penjaga mematahkan jarinya selama interogasi setelah memaksanya dalam posisi stres yang berkepanjangan dan kekerasan seksual.
Selain penyiksaan, tahanan juga menghadapi kondisi yang hampir seperti kelaparan. Kesaksian menggambarkan jatah makanan yang sangat sedikit sehingga hampir tidak cukup untuk satu orang, memaksa seluruh sel untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan untuk satu kali makan malam. Banyak tahanan yang sangat kurus dan lemah secara fisik.
Kebersihan hampir tidak ada, menyebabkan wabah penyakit, terutama kudis. Otoritas penjara menolak memberikan perawatan medis, sehingga infeksi menyebar.
Sejak Oktober 2023, ribuan warga Gaza telah ditahan, termasuk wanita, anak-anak, lansia, tenaga medis, dan jurnalis.
Kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan Israel melakukan penghilangan paksa, menolak mengungkapkan identitas atau lokasi banyak tahanan. Komite Internasional Palang Merah juga telah ditolak aksesnya ke fasilitas-fasilitas ini.
Laporan tersebut juga mendokumentasikan kasus tahanan yang disiksa hingga tewas, kelaparan hingga tewas, dan bahkan diperkosa hingga tewas, menggambarkan penyiksaan ini sebagai bagian dari kebijakan hukuman kolektif yang disengaja.
Dari 76 tahanan politik Palestina yang dipastikan tewas sejak awal genosida di Gaza, 46 di antaranya diculik dari Gaza.