Organisasi non-pemerintah (LSM) di Turkiye telah bekerja selama 683 hari untuk meredakan krisis pangan di Gaza yang dipicu serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.
Mereka secara rutin mengirimkan makanan, pakaian, obat-obatan, peralatan medis, dan kebutuhan pokok lainnya, dengan fokus utama pada upaya mengatasi kelangkaan pangan yang semakin parah.
Palang Merah Turkiye
Palang Merah Turkiye memimpin lima misi "Kapal Kebaikan", mengirimkan 10 kapal yang membawa 869 truk berisi 15.089 ton bantuan, terutama makanan, produk kebersihan, dan perlengkapan medis.
Pada Januari, organisasi ini menyalurkan 52.164 kaleng daging dari kurban Idul Adha melalui Badan Manajemen Bencana dan Darurat Turkiye (AFAD) serta UNRWA. Sementara itu, 261 ton daging kaleng dari kapal bantuan ke-15 Turkiye masih menunggu izin masuk.
Dapur umum Palang Merah Turkiye di Gaza menyajikan hingga 21.000 porsi makanan setiap hari, dengan total 6,83 juta porsi telah dibagikan.
Selain itu, 400 ton pasokan lokal juga telah disalurkan. Sejak November 2024, Palang Merah Turkiye telah menyalurkan 1,66 juta liter air bersih dan akan melanjutkan distribusi setelah kondisi memungkinkan.
Per 29 November 2024, distribusi air bersih dilakukan melalui mobil tangki, dengan jatah 20 liter per keluarga, atau setara 20 ton air per hari.
Dari 5.000 paket bantuan makanan yang didapat melalui Yordania, 2.500 paket telah dibagikan pada Februari lalu, sementara sisanya masih menunggu. Hingga 3 Agustus, 165 dari 405 truk bantuan yang diturunkan di gudang Palang Merah Mesir berhasil masuk ke Gaza, sementara sisanya masih dalam proses sortir.
Deniz Feneri
Asosiasi Deniz Feneri menyediakan makanan hangat untuk 15.000 orang setiap hari melalui 10 dapur umum di Gaza utara, selatan, dan tengah. Makanan ini dibagikan kepada kamp-kamp pengungsi dan keluarga yang membutuhkan melalui relawan dan staf lokal.
Menjawab salah satu masalah paling mendesak di Gaza — akses air bersih pasca hancurnya infrastruktur — asosiasi ini juga menyalurkan 15 ton air minum setiap hari serta mengoperasikan dua sumur aktif.
Selain itu, Deniz Feneri menyalurkan bantuan makanan ke Rumah Sakit Al Wafa, berupa tiga kali makan sehari untuk pasien dan pendamping mereka.
IHH
Sejak awal serangan, Lembaga Bantuan Kemanusiaan IHH telah membagikan 35,19 juta porsi makanan hangat di Gaza. Mereka juga menyalurkan 127,63 juta roti serta 1,2 juta paket makanan lainnya, termasuk makanan kaleng, pasta, makanan siap saji, dan jus buah.
IHH juga membagikan 206.521 paket makanan, 129.789 karung tepung, dan 17.848 paket sayuran. Selain itu, 2.567 tangki air minum serta paket daging juga telah diberikan kepada warga Gaza.
Cansuyu
Sejak awal serangan, Asosiasi Cansuyu telah mengirimkan 102 truk bantuan berisi paket makanan, tepung, beras, minyak, kacang-kacangan, pasta, dan kebutuhan lainnya.
Bantuan yang sudah didistribusikan mencakup 3.000 paket makanan, 285.000 bungkus roti, 750 paket sayuran, 500 tabung gas, 349.300 porsi makanan hangat, serta 1.806 tangki air bersih.
Melalui mitra lokalnya, Cansuyu juga menyalurkan lima tangki air bersih serta makanan hangat untuk 500 orang di Gaza utara, dan terus melanjutkan layanan dapur umum di selatan.
Hingga kini, 1.273 ton pasokan makanan telah berhasil dikirim dari luar Gaza, sementara 20 truk bantuan darurat masih menunggu izin masuk di perbatasan.
IDDEF
Federasi Asosiasi Kemanusiaan (IDDEF) yang berbasis di Istanbul telah menyalurkan 4 juta porsi makanan hangat, 200.000 paket makanan, buah-sayur, dan kebersihan, 350.000 bungkus roti, serta 320 ton tepung.
Dari gudang di Mesir dan Yordania, IDDEF mengirimkan 204 truk bantuan ke Gaza serta menyumbangkan delapan truk pasokan untuk tiga kapal bantuan yang dikoordinasikan AFAD.
Mereka juga mengirimkan 300.000 porsi daging kaleng ke Gaza, sementara 264.600 kaleng ukuran 800 gram disiapkan di Yordania untuk pengiriman berikutnya.
Saat ini, IDDEF membagikan 3.000 porsi makanan hangat dan 50.000 roti setiap hari di Gaza, serta menyalurkan 25.000 liter air bersih per hari melalui dua truk tangki dari fasilitas pengolahan air di wilayah tersebut.
Doctors Worldwide
Sejak 7 Oktober, Doctors Worldwide telah memberikan layanan kesehatan, makanan, dan bantuan kebersihan kepada lebih dari 43.000 keluarga atau sekitar 900.000 orang di Gaza.
Tim mereka yang bertugas di Rumah Sakit Al Shifa, Al Aqsa, dan Al Ahli juga memberikan vaksinasi dan susu formula bagi anak-anak serta ibu hamil melalui pos kesehatan di kamp Gaza utara, bekerja sama dengan UNICEF.
Asosiasi ini juga memberikan dukungan gaji untuk lebih dari 280 tenaga kesehatan, serta menyalurkan peralatan medis, makanan, bantuan kebersihan, dan daging kaleng kepada 155.000 orang melalui jalur Mesir dan Yordania.
Sadakatasi
Asosiasi Sadakatasi telah menyalurkan layanan kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan bantuan darurat kepada sekitar 2 juta warga Gaza.
Mereka menyumbangkan enam unit ambulans serta puluhan ribu kotak obat-obatan ke rumah sakit. Selain itu, dua kamp tenda dibangun untuk menampung 1.000 keluarga, serta dua sekolah darurat untuk 400 pelajar.
Di seluruh Gaza, mereka membagikan paket makanan kepada 22.000 keluarga, tepung untuk 4.000 keluarga, roti bagi 110.000 keluarga, 475 tangki air bersih, serta dua truk air minum.
Selain itu, Sadakatasi juga telah menyediakan 1,2 juta porsi makanan hangat, mendukung rumah sakit dengan tujuh ton bahan bakar, serta melanjutkan distribusi bantuan kemanusiaan berupa pakaian, selimut, tenda, dan daging.
Sebagai bagian dari Operasi Bantuan Kemanusiaan Turkiye-Palestina, sejak 7 Oktober 2023 sebanyak 16 kapal bantuan juga telah diberangkatkan dari Pelabuhan Mersin menuju Pelabuhan Al Arish, Mesir, di bawah koordinasi AFAD.