Organisasi non-pemerintah (LSM) di Turkiye telah bekerja selama 683 hari untuk meredakan krisis pangan di Gaza yang dipicu serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Mereka secara rutin mengirimkan makanan, pakaian, obat-obatan, peralatan medis, dan kebutuhan pokok lainnya, dengan fokus utama pada upaya mengatasi kelangkaan pangan yang semakin parah.

Palang Merah Turkiye

Palang Merah Turkiye memimpin lima misi "Kapal Kebaikan", mengirimkan 10 kapal yang membawa 869 truk berisi 15.089 ton bantuan, terutama makanan, produk kebersihan, dan perlengkapan medis.

Pada Januari, organisasi ini menyalurkan 52.164 kaleng daging dari kurban Idul Adha melalui Badan Manajemen Bencana dan Darurat Turkiye (AFAD) serta UNRWA. Sementara itu, 261 ton daging kaleng dari kapal bantuan ke-15 Turkiye masih menunggu izin masuk.

Dapur umum Palang Merah Turkiye di Gaza menyajikan hingga 21.000 porsi makanan setiap hari, dengan total 6,83 juta porsi telah dibagikan.

Selain itu, 400 ton pasokan lokal juga telah disalurkan. Sejak November 2024, Palang Merah Turkiye telah menyalurkan 1,66 juta liter air bersih dan akan melanjutkan distribusi setelah kondisi memungkinkan.

Per 29 November 2024, distribusi air bersih dilakukan melalui mobil tangki, dengan jatah 20 liter per keluarga, atau setara 20 ton air per hari.

Dari 5.000 paket bantuan makanan yang didapat melalui Yordania, 2.500 paket telah dibagikan pada Februari lalu, sementara sisanya masih menunggu. Hingga 3 Agustus, 165 dari 405 truk bantuan yang diturunkan di gudang Palang Merah Mesir berhasil masuk ke Gaza, sementara sisanya masih dalam proses sortir.

Deniz Feneri

Asosiasi Deniz Feneri menyediakan makanan hangat untuk 15.000 orang setiap hari melalui 10 dapur umum di Gaza utara, selatan, dan tengah. Makanan ini dibagikan kepada kamp-kamp pengungsi dan keluarga yang membutuhkan melalui relawan dan staf lokal.

Menjawab salah satu masalah paling mendesak di Gaza — akses air bersih pasca hancurnya infrastruktur — asosiasi ini juga menyalurkan 15 ton air minum setiap hari serta mengoperasikan dua sumur aktif.

Selain itu, Deniz Feneri menyalurkan bantuan makanan ke Rumah Sakit Al Wafa, berupa tiga kali makan sehari untuk pasien dan pendamping mereka.

IHH

Sejak awal serangan, Lembaga Bantuan Kemanusiaan IHH telah membagikan 35,19 juta porsi makanan hangat di Gaza. Mereka juga menyalurkan 127,63 juta roti serta 1,2 juta paket makanan lainnya, termasuk makanan kaleng, pasta, makanan siap saji, dan jus buah.

IHH juga membagikan 206.521 paket makanan, 129.789 karung tepung, dan 17.848 paket sayuran. Selain itu, 2.567 tangki air minum serta paket daging juga telah diberikan kepada warga Gaza.

Cansuyu

Sejak awal serangan, Asosiasi Cansuyu telah mengirimkan 102 truk bantuan berisi paket makanan, tepung, beras, minyak, kacang-kacangan, pasta, dan kebutuhan lainnya.