Beberapa karyawan dari kantor berita yang berbasis di Inggris, Reuters, menyampaikan pandangan mereka dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Kamis tentang apa yang mereka anggap sebagai bias pro-Israel di antara editor dan manajemen perusahaan tersebut.
Awal bulan ini, setelah pembunuhan jurnalis Palestina Anas Al Sharif oleh Israel, Reuters menerbitkan sebuah judul berita yang berbunyi, "Israel membunuh jurnalis Al Jazeera yang dikatakan sebagai pemimpin Hamas."
Pilihan judul yang kontroversial ini memicu perdebatan, terutama karena Al Sharif sebelumnya merupakan bagian dari tim Reuters yang memenangkan Hadiah Pulitzer pada tahun 2024, menurut laporan Declassified UK.
Judul tersebut memicu reaksi keras di media sosial dan menimbulkan kegelisahan di antara karyawan Reuters, beberapa di antaranya secara pribadi menyampaikan kekhawatiran tentang apa yang mereka gambarkan sebagai kecenderungan pro-Israel dalam keputusan editorial kantor berita tersebut.
Didirikan di London pada tahun 1851 dan kini menjangkau lebih dari satu miliar orang setiap harinya, Reuters menghadapi pengawasan yang semakin meningkat dari dalam.
Beberapa staf Reuters, baik yang masih aktif maupun yang sudah keluar, berbicara secara anonim kepada Declassified UK, menggambarkan budaya editorial yang cenderung mengabaikan penderitaan rakyat Palestina.
Bias editorial yang signifikan
Seorang editor mengundurkan diri pada Agustus 2024, dengan alasan bahwa nilai-nilai pribadinya tidak lagi sejalan dengan pendekatan perusahaan dalam meliput perang Israel di Gaza.
Editor tersebut melampirkan laporan dan surat terbuka, mendesak manajemen untuk mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik inti; namun, departemen komunikasi Reuters membantah pernah menerima dokumen tersebut.
Namun, sumber internal mengonfirmasi kepada Declassified UK bahwa setelah perang Israel di Gaza, sekelompok jurnalis Reuters melakukan tinjauan internal terhadap hampir 500 berita tentang Israel-Palestina yang diterbitkan selama lima minggu.
Temuan mereka menunjukkan adanya bias yang signifikan, di mana lebih banyak sumber daya dan perhatian diberikan pada perspektif dan korban Israel, meskipun jumlah korban tewas di Gaza jauh lebih besar.
Pada saat itu, lebih dari 11.000 warga Palestina telah tewas, sekitar sepuluh kali lipat jumlah korban di pihak Israel.
"Sebuah investigasi internal yang komprehensif, mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap peliputan kami," dilakukan, menurut seorang sumber Reuters yang mengatakan kepada Declassified UK:
"Beberapa minggu setelah perang Israel di Gaza, sejumlah jurnalis di Reuters menyadari bahwa peliputan kami tentang perang Israel-Gaza kurang objektif."
Laporan internal para jurnalis tersebut juga mengkritik Reuters karena menghindari penggunaan istilah "Palestina" dan gagal meliput klaim para ahli bahwa Israel melakukan genosida, tuduhan yang lebih terbuka dilaporkan oleh Reuters saat meliput tindakan Rusia di Ukraina.
Meskipun ada kritik ini, Reuters belum secara terbuka menyatakan apakah mereka menerima rekomendasi internal tersebut.
Beberapa perubahan simbolis dilakukan pada Mei 2024, memungkinkan reporter menggunakan istilah "genosida" dengan atribusi, namun analisis menunjukkan istilah tersebut masih jarang digunakan dalam peliputan konflik.
Eufemisme
Eufemisme seperti "perang", "kampanye", atau "serangan" mendominasi, dan ketika genosida disebutkan, penyangkalan dari pihak Israel sering kali disertakan, berbeda dengan penyangkalan serupa dari kelompok perlawanan Palestina yang tidak diberikan bobot yang sama.
Pembaruan panduan gaya internal cenderung lebih condong pada perspektif Israel, menghilangkan konteks penting seperti peran AS dan Israel dalam merusak gencatan senjata, realitas kolonialisme pemukim Israel, dan kondisi apartheid di Palestina.
Panduan tersebut juga mengabaikan status Gaza sebagai zona konflik paling mematikan bagi jurnalis sejak Perang Saudara AS, menurut laporan Declassified UK.
Para kritikus terhadap peliputan media Barat, termasuk mantan pengacara hak asasi manusia PBB Craig Mokhiber, menuduh media seperti Reuters secara sadar menyembunyikan genosida dan mendehumanisasi korban Palestina untuk melindungi pelaku dari pihak Israel dari akuntabilitas.
Jurnalis Israel Gideon Levy baru-baru ini menyayangkan kurangnya peliputan yang berani yang mungkin dapat mencegah eskalasi militer saat ini.
Namun, seorang juru bicara Reuters membela peliputan kantor berita tersebut sebagai "adil dan tidak memihak."