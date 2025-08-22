Beberapa karyawan dari kantor berita yang berbasis di Inggris, Reuters, menyampaikan pandangan mereka dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Kamis tentang apa yang mereka anggap sebagai bias pro-Israel di antara editor dan manajemen perusahaan tersebut.

Awal bulan ini, setelah pembunuhan jurnalis Palestina Anas Al Sharif oleh Israel, Reuters menerbitkan sebuah judul berita yang berbunyi, "Israel membunuh jurnalis Al Jazeera yang dikatakan sebagai pemimpin Hamas."

Pilihan judul yang kontroversial ini memicu perdebatan, terutama karena Al Sharif sebelumnya merupakan bagian dari tim Reuters yang memenangkan Hadiah Pulitzer pada tahun 2024, menurut laporan Declassified UK.

Judul tersebut memicu reaksi keras di media sosial dan menimbulkan kegelisahan di antara karyawan Reuters, beberapa di antaranya secara pribadi menyampaikan kekhawatiran tentang apa yang mereka gambarkan sebagai kecenderungan pro-Israel dalam keputusan editorial kantor berita tersebut.

Didirikan di London pada tahun 1851 dan kini menjangkau lebih dari satu miliar orang setiap harinya, Reuters menghadapi pengawasan yang semakin meningkat dari dalam.

Beberapa staf Reuters, baik yang masih aktif maupun yang sudah keluar, berbicara secara anonim kepada Declassified UK, menggambarkan budaya editorial yang cenderung mengabaikan penderitaan rakyat Palestina.

Bias editorial yang signifikan

Seorang editor mengundurkan diri pada Agustus 2024, dengan alasan bahwa nilai-nilai pribadinya tidak lagi sejalan dengan pendekatan perusahaan dalam meliput perang Israel di Gaza.

Editor tersebut melampirkan laporan dan surat terbuka, mendesak manajemen untuk mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik inti; namun, departemen komunikasi Reuters membantah pernah menerima dokumen tersebut.

Namun, sumber internal mengonfirmasi kepada Declassified UK bahwa setelah perang Israel di Gaza, sekelompok jurnalis Reuters melakukan tinjauan internal terhadap hampir 500 berita tentang Israel-Palestina yang diterbitkan selama lima minggu.

Temuan mereka menunjukkan adanya bias yang signifikan, di mana lebih banyak sumber daya dan perhatian diberikan pada perspektif dan korban Israel, meskipun jumlah korban tewas di Gaza jauh lebih besar.

Pada saat itu, lebih dari 11.000 warga Palestina telah tewas, sekitar sepuluh kali lipat jumlah korban di pihak Israel.

"Sebuah investigasi internal yang komprehensif, mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap peliputan kami," dilakukan, menurut seorang sumber Reuters yang mengatakan kepada Declassified UK: