Persetujuan final Israel atas proyek permukiman E1 menjadi titik balik penting. Selama beberapa dekade, pemerintahan Israel berturut-turut menahan diri untuk tidak melanjutkan rencana ini karena konsekuensinya yang begitu luas.

Kini, dengan memberi lampu hijau pada pembangunan lebih dari 3.400 unit perumahan antara Ma’ale Adumim dan Yerusalem Timur, Israel menegaskan niatnya: tidak hanya memperkuat pendudukan, tetapi juga menghapus kemungkinan berdirinya negara Palestina.

Signifikansi E1 telah lama diakui oleh komunitas internasional. Pejabat Amerika, Eropa, bahkan Israel sendiri, pernah memperingatkan bahwa pembangunan di wilayah ini akan membuat negara Palestina yang berkesinambungan menjadi mustahil.

Alasannya sederhana: proyek ini akan memutus Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat yang diduduki dan membelahnya menjadi fragmen utara dan selatan. Tanpa kesinambungan wilayah, solusi dua negara secara geografis tak lagi dapat diwujudkan.

Karena itu, pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich terdengar begitu gamblang: “Negara Palestina sedang dihapus dari meja, bukan dengan slogan, tetapi dengan tindakan.”

Ini bukan sekadar retorika. Ini adalah pengabaian resmi atas proses perdamaian. Israel kini secara terbuka menyatakan hal yang sejak lama tampak jelas dalam praktik — bahwa mereka tidak pernah berniat memberi ruang bagi kedaulatan Palestina.

Dua negara, satu ilusi

Selama puluhan tahun, solusi dua negara dipandang oleh negara-negara Barat sebagai satu-satunya kerangka yang layak untuk perdamaian. Namun, E1 kini membongkar hal itu sebagai fiksi belaka. Dengan sengaja memutus komunitas Palestina satu sama lain, Israel tidak sekadar memperluas permukiman; mereka meruntuhkan fondasi negara Palestina secara struktural.

Pemerintahan AS berturut-turut, dari Clinton hingga Obama, menentang E1 tepat karena alasan ini. Uni Eropa lama menyebutnya sebagai “garis merah.” Tetapi Israel kini telah melampaui garis itu tanpa konsekuensi.

Kali ini, AS tidak segera memberikan komentar. Namun arah sikap mereka sudah jelas selama bertahun-tahun. Ketika ditanya Radio Angkatan Darat Israel tentang posisi pemerintahan Trump terhadap E1, duta besar Mike Huckabee menjawab lugas: “Apakah seharusnya ada pembangunan besar-besaran di E1 adalah keputusan pemerintah Israel. Jadi kami tidak akan mencoba menilai apakah itu baik atau buruk.”

Jika para pemimpin dunia terus mengulang mantra solusi dua negara tanpa bertindak melawan E1, mereka tidak hanya menipu diri sendiri — tetapi ikut serta mengubur sisa-sisa terakhir visi tersebut.

Gelombang pengusiran baru

Dampak kemanusiaannya tak kalah nyata. Di balik jargon diplomatik soal “keberlangsungan” dan “kelayakan,” E1 akan membawa malapetaka bagi warga Palestina di lapangan.

Wilayah yang akan dibangun bukanlah tanah kosong; di sana terdapat desa-desa Palestina dan komunitas Badui, seperti Khan al-Ahmar, yang lama terancam digusur.

Komunitas ini berhadapan dengan kemungkinan pengusiran paksa. Proyek ini akan menyita tanah, merobohkan rumah, dan semakin menghilangkan akses masyarakat pada mata pencaharian pertanian.