Banjir yang dipicu oleh hujan deras melanda wilayah barat laut Pakistan pada Jumat pagi, menyebabkan setidaknya 15 orang tewas dan 17 lainnya hilang, menurut petugas tim penyelamat.

Hujan deras dan hujan lebat mendadak menyebabkan banjir besar di wilayah Tehsil Salarzai, distrik Bajaur, dan menghanyutkan beberapa rumah, menurut pernyataan dari Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Sejauh ini, delapan orang dilaporkan tewas, empat orang terluka, dan 17 lainnya hilang, tambah pernyataan tersebut.

"Korban luka telah dibawa ke rumah sakit setempat sementara operasi pencarian untuk yang hilang masih berlangsung," kata Amjid Khan, seorang petugas distrik dari Rescue 1122.

Secara terpisah, setidaknya lima orang tewas dan empat lainnya terluka ketika sebuah rumah runtuh di wilayah Sori Paw, distrik Dir Lower, setelah hujan deras melanda daerah tersebut.