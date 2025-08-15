Banjir yang dipicu oleh hujan deras melanda wilayah barat laut Pakistan pada Jumat pagi, menyebabkan setidaknya 15 orang tewas dan 17 lainnya hilang, menurut petugas tim penyelamat.
Hujan deras dan hujan lebat mendadak menyebabkan banjir besar di wilayah Tehsil Salarzai, distrik Bajaur, dan menghanyutkan beberapa rumah, menurut pernyataan dari Rescue 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP).
Sejauh ini, delapan orang dilaporkan tewas, empat orang terluka, dan 17 lainnya hilang, tambah pernyataan tersebut.
"Korban luka telah dibawa ke rumah sakit setempat sementara operasi pencarian untuk yang hilang masih berlangsung," kata Amjid Khan, seorang petugas distrik dari Rescue 1122.
Secara terpisah, setidaknya lima orang tewas dan empat lainnya terluka ketika sebuah rumah runtuh di wilayah Sori Paw, distrik Dir Lower, setelah hujan deras melanda daerah tersebut.
Dalam insiden lain, dua orang meninggal dan satu orang terluka ketika sebuah mobil tersapu banjir di distrik Mansehra, KP.
Korban jiwa terbaru ini meningkatkan jumlah total kematian secara nasional menjadi 328 sejak musim hujan monsun dimulai pada 26 Juni. Lebih dari 740 orang lainnya terluka, menurut Otoritas Manajemen Bencana Nasional.
Sebagian besar korban jiwa, yaitu 164 orang, dan lebih dari 582 luka-luka dilaporkan berasal dari provinsi Punjab bagian timur, yang menjadi wilayah paling terdampak oleh musim hujan monsun kali ini.
Hujan deras juga memicu tanah longsor di berbagai titik di wilayah KP dan Gilgit-Baltistan, sementara pihak berwenang berjuang untuk mengevakuasi orang-orang yang terjebak di berbagai daerah.
Musim hujan monsun, yang biasanya berlangsung dari Juni hingga September, sering kali menyebabkan kerusakan di seluruh Asia Selatan, termasuk Pakistan. Namun, perubahan iklim telah semakin meningkatkan ketidakpastian dan intensitasnya dalam beberapa tahun terakhir.