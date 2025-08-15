TRT dalam liputannya telah menangkap gambar udara eksklusif yang mengungkapkan skala kehancuran di Gaza di tengah serangan militer brutal Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023.

Reporter Mucahit Aydemir dan juru kamera Osman Eken mendokumentasikan pemandangan tersebut selama pengiriman bantuan udara oleh Yordania, menunjukkan Gaza yang rata dengan tanah, di tengah serangan Israel dari udara, darat, dan laut yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan seluruh lingkungan menjadi puing-puing.

Data dari otoritas kesehatan setempat menunjukkan bahwa sejak 7 Oktober 2023, setidaknya 61.776 warga Palestina telah tewas dan 154.906 lainnya terluka akibat serangan Israel. Ribuan lainnya diyakini masih terkubur di bawah bangunan yang runtuh.

Dampak kemanusiaan semakin diperburuk oleh blokade yang telah berlangsung berbulan-bulan, yang sangat membatasi masuknya makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Lembaga bantuan memperingatkan kondisi yang mirip dengan kelaparan, dengan setidaknya 239 kematian akibat kelaparan dilaporkan sejauh ini, termasuk setidaknya 106 anak-anak. Dalam 24 jam terakhir saja, lima orang lagi — empat di antaranya anak-anak — telah meninggal karena kelaparan.