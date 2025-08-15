Ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim minggu lalu bahwa menyerang Gaza adalah satu-satunya cara untuk “mengakhiri perang,” ia bergabung dengan daftar panjang pemimpin yang mendukung perang dengan membingkai kerugian besar pada warga sipil sebagai harga untuk perdamaian.

Dari bom atom AS di Hiroshima dan Kamboja hingga invasi Irak, retorika ini terdengar sangat familiar.

“Ini adalah moralitas yang terbalik,” kata Na’eem Jeenah, peneliti senior di Mapungubwe Institute dan Direktur Eksekutif Afro–Middle East Centre, “di mana para pemimpin mencoba menggambarkan diri mereka sebagai pencari perdamaian, dan korban mereka sebagai pihak yang menentang perdamaian, bahkan sebagai teroris atau aktor haus darah.”

“Seringkali, sebagian besar publik, terutama di negara mereka sendiri, mempercayai mereka. Sekutu berpura-pura percaya, dan hanya ketika publik di dalam negeri dan luar negeri menolak penipuan tersebut, narasi itu mulai runtuh,” kata Jeenah kepada TRT World.

Jeenah berpendapat bahwa inilah yang sedang terjadi dengan genosida Israel di Gaza. “Sangat sedikit orang di dunia, kecuali mereka yang mendukung Israel tanpa kritik, percaya bahwa Israel sedang memerangi ‘terorisme’ atau bahwa kejahatannya dimulai pada 7 Oktober 2023. Bahkan sekutu Israel, apakah mereka mengakuinya atau tidak, tidak percaya pada narasi tersebut.”

Narasi ‘kejahatan yang diperlukan’ sepanjang sejarah

Ketika berbicara tentang narasi “kejahatan yang diperlukan,” Amerika Serikat sering kali berada dalam posisi membuat keputusan sulit yang disebut-sebut untuk “menyelamatkan nyawa.”

Pada Agustus 1945, Presiden Harry Truman mengizinkan penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mengklaim bahwa serangan tersebut akan mempercepat akhir Perang Dunia II dan menyelamatkan ratusan ribu nyawa.

Bom tersebut menewaskan sekitar seperempat juta orang, dan meninggalkan para penyintas dengan luka fisik dan psikologis selama beberapa dekade.

Banyak sejarawan sejak itu menunjukkan bahwa Jepang sebenarnya sudah berada di ambang menyerah, terutama dengan masuknya pasukan Soviet ke dalam perang, sehingga pemboman tersebut lebih sedikit tentang mengakhiri perang dengan cepat dan lebih banyak tentang memproyeksikan kekuatan Amerika di dunia pascaperang.

Jeenah mencatat bahwa pilihan ini juga mencerminkan hierarki rasial dalam pengambilan keputusan perang. “Musuh utama Sekutu adalah Nazi Jerman, namun bom tidak dijatuhkan di Eropa; bom dijatuhkan di Jepang, disertai dengan berbagai stereotip rasis. Tubuh orang Jepang dapat dijadikan eksperimen dengan senjata baru karena mereka tidak dihargai setara dengan tubuh orang kulit putih.”

Kurang dari dua dekade kemudian, Presiden Richard Nixon dan Penasihat Keamanan Nasionalnya Henry Kissinger memerintahkan kampanye pemboman rahasia di Kamboja, membenarkannya sebagai cara untuk “memperpendek perang” di Vietnam. Sebaliknya, serangan tersebut membuat Kamboja tidak stabil, menewaskan puluhan ribu warga sipil, dan berkontribusi pada kondisi yang memungkinkan terjadinya genosida Khmer Rouge.

Tindakan yang disebut-sebut untuk mempercepat perdamaian ini secara langsung membuka jalan bagi salah satu kekejaman paling terkenal di abad ke-20.

Demikian pula, pada tahun 2003, AS meluncurkan invasinya ke Irak dengan dalih menghilangkan senjata pemusnah massal dan membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran Saddam Hussein.

Tidak ada senjata semacam itu yang pernah ditemukan. Sebaliknya, perang tersebut menggulingkan rezim hanya untuk memicu kekacauan selama bertahun-tahun, kekerasan sektarian, dan pengungsian massal.

Dunia menyaksikan kengerian penjara Abu Ghraib, di mana foto-foto yang bocor menunjukkan tentara AS menyiksa dan mempermalukan tahanan, simbol grotesk dari perang yang dijual sebagai keharusan moral.

Komentar Netanyahu tentang Gaza sepenuhnya sejalan dengan tradisi ini: membingkai aksi militer ekstrem sebagai tindakan yang enggan tetapi tak terhindarkan, menyajikannya sebagai rintangan terakhir sebelum perdamaian, dan menggambarkan warga sipil yang terjebak di tengah sebagai korban tragis atau musuh yang bersalah.

Menurut Jeenah, ini adalah bagian dari “perang narasi” yang lebih luas.