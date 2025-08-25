Pada hari ini, 25 Agustus, delapan tahun yang lalu, militer Myanmar melancarkan kampanye kekerasan genosida terhadap komunitas Rohingya di tanah leluhur mereka di wilayah barat Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh.
Kampanye bumi hangus ini menyebabkan pengusiran massal lebih dari 740.000 orang Rohingya pada akhir 2017, sementara 300 desa dihancurkan atas nama “operasi pembersihan keamanan” melawan “teroris Muslim”.
Pada saat itu, pemerintahan sipil Myanmar dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang secara resmi mendukung pembersihan etnis ini dan membelanya di tingkat global, menggunakan jabatannya sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri.
Ketika eksodus mereda, kami berdua melakukan perjalanan ke Cox’s Bazaar di Bangladesh – yang kini menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia – dan mendengar langsung kisah-kisah tentang pemerkosaan massal, pembantaian, pembakaran, dan pengusiran paksa dari para penyintas Rohingya.
Bagi komunitas Rohingya, genosida Myanmar masih berlangsung hingga saat ini.
Mereka tidak memiliki hak atau perlindungan, maupun prospek nyata untuk kembali – situasi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Palestina di tanah air mereka sendiri.
Kegagalan global
Delapan tahun berlalu, satu pelajaran yang tak terbantahkan adalah pola kegagalan berulang dari sistem internasional negara-negara politik – dan organ yudisial utamanya, Mahkamah Internasional (ICJ) – untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara yang bersalah.
Hal ini secara langsung menyebabkan kondisi impunitas untuk kejahatan lebih lanjut di Myanmar. Pola impunitas ini juga meluas ke kejahatan kekejaman kontemporer lainnya.
Di Gaza, misalnya, 83 persen dari mereka yang tewas dalam “perang perkotaan” Israel melawan Hamas adalah warga sipil, menurut laporan militer Israel yang bocor.
Myanmar, seperti Israel, berada dalam tahap merit kasus genosida yang diajukan oleh Gambia di ICJ, setelah pengadilan secara bulat menentukan bahwa bukti awal genosida memenuhi standar kelayakan pengadilan bahwa Myanmar melanggar Konvensi Genosida dalam perlakuannya terhadap Rohingya.
Pada Januari 2020, ICJ menyatakan 600.000 Rohingya yang masih berada di Myanmar sebagai kelompok yang dilindungi dan memerintahkan Yangon untuk mencegah kekerasan lebih lanjut terhadap kelompok tersebut.
Namun, sejak saat itu, impunitas di Myanmar justru meningkat. Dalam mencegah tindakan genosida lebih lanjut, organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa ini secara kategoris gagal.
Genosida terhadap Rohingya berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses hukum ICJ.
Sejak kudeta 2021, di mana militer Myanmar menggulingkan Suu Kyi dan pemerintah sipilnya yang terpilih dua kali, junta telah melakukan kejahatan perang di seluruh negeri terhadap kelompok etnis minoritas lainnya dan oposisi politik anti-kudeta.
Sementara itu, ketika konflik bersenjata melanda negara tersebut, lebih banyak pelaku muncul yang menargetkan warga sipil Rohingya.
Tentara Arakan, milisi Buddha etnis Rakhine yang telah menguasai sebagian besar negara bagian Rakhine, saat ini dituduh secara kredibel oleh PBB dan pengawas hak asasi manusia internasional melakukan pembantaian massal dan penganiayaan terhadap Rohingya yang tersisa di provinsi tersebut.
Kejahatan Tentara Arakan dilaporkan didorong oleh nasionalisme etno-Buddha anti-Islam yang sangat kuat.
Publik Myanmar, kebetulan, hanya sebagian memproses genosida ini.
Meskipun mereka telah menunjuk militer sebagai pelaku utama terhadap komunitas Rohingya, mereka belum sepenuhnya mengakui peran kolaboratif partai politik, ordo Buddha, organisasi perlawanan etnis anti-junta, dan masyarakat sipil.
‘Genosida yang berlangsung secara perlahan’
Dalam studi tiga tahun kami yang diterbitkan pada tahun 2014, kami memperingatkan komunitas internasional tentang sifat institusional dari penyingkiran, penganiayaan, dan penghancuran terhadap rakyat Rohingya di Myanmar.
Dengan istilah ‘genosida yang berlangsung secara perlahan’, kami maksudkan proses yang dipimpin negara untuk menghancurkan secara sengaja suatu kelompok – dalam hal ini Rohingya – dengan menggunakan kekerasan dan hukum nasional sebagai alat pembunuhan massal.
Penting untuk dicatat, genosida juga didukung dan difasilitasi oleh masyarakat luas. Dalam konteks Myanmar, publik telah dipersiapkan untuk menerima ideologi Islamofobia di balik penganiayaan militer terhadap Rohingya.
Ketika Aung San Suu Kyi, yang saat itu dianggap sebagai “idola demokrasi” di mata Barat, masuk ke Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai “wakil negara” Myanmar pada 2020 dan membela negaranya dari tuduhan genosida, ia tidak hanya menghancurkan sisa-sisa otoritas moralnya, tetapi juga merusak potensi bagi sebagian besar masyarakat Myanmar untuk memahami arti menjadi bagian dari masyarakat yang melakukan kejahatan.
Di tengah kejahatan terbaru terhadap Rohingya oleh Arakan Army, ketika kuburan massal 600 Rohingya yang dibantai ditemukan, keheningan dari anggota kelompok oposisi bersenjata dan politik Myanmar lainnya terasa sangat berat.
Aliansi dengan Arakan Army tampaknya lebih berharga bagi organisasi-organisasi perlawanan ini daripada pembunuhan massal yang terus berlanjut, penindasan, dan deportasi paksa terhadap rakyat Rohingya. Di hadapan genosida yang sedang berlangsung, diam adalah kolusi.
Masyarakat Myanmar belum belajar dari kejatuhan Suu Kyi, yang ditahan sejak kudeta 2021, di mana penolakannya yang aktif membuatnya kehilangan dukungan dunia.
Dia menghadapi surat perintah penangkapan dalam kasus serupa Pinochet karena perannya yang aktif dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar.
Di luar Myanmar, para pemimpin individu terus beroperasi dengan hampir tanpa hukuman, tanpa sanksi dari sistem keadilan internasional.
Kita telah memasuki periode yang sangat mengkhawatirkan dalam sejarah manusia, di mana negara-negara Barat yang menciptakan tatanan politik pasca-Holocaust dan kerangka hukum internasional telah membuang segala pretensi untuk berkomitmen pada nilai-nilai hak asasi manusia atau pencegahan genosida.
Sebaliknya, Amerika Serikat memuji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Mahkamah Kriminal Internasional sebagai respons terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk pemimpin Israel.
Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Inggris terus menyalahgunakan undang-undang anti-terorisme domestik untuk menghukum setiap oposisi warga terhadap genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan apartheid supremasi Yahudi.