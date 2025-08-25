Pada hari ini, 25 Agustus, delapan tahun yang lalu, militer Myanmar melancarkan kampanye kekerasan genosida terhadap komunitas Rohingya di tanah leluhur mereka di wilayah barat Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh.

Kampanye bumi hangus ini menyebabkan pengusiran massal lebih dari 740.000 orang Rohingya pada akhir 2017, sementara 300 desa dihancurkan atas nama “operasi pembersihan keamanan” melawan “teroris Muslim”.

Pada saat itu, pemerintahan sipil Myanmar dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang secara resmi mendukung pembersihan etnis ini dan membelanya di tingkat global, menggunakan jabatannya sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri.

Ketika eksodus mereda, kami berdua melakukan perjalanan ke Cox’s Bazaar di Bangladesh – yang kini menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia – dan mendengar langsung kisah-kisah tentang pemerkosaan massal, pembantaian, pembakaran, dan pengusiran paksa dari para penyintas Rohingya.

Bagi komunitas Rohingya, genosida Myanmar masih berlangsung hingga saat ini.

Mereka tidak memiliki hak atau perlindungan, maupun prospek nyata untuk kembali – situasi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Palestina di tanah air mereka sendiri.

Kegagalan global

Delapan tahun berlalu, satu pelajaran yang tak terbantahkan adalah pola kegagalan berulang dari sistem internasional negara-negara politik – dan organ yudisial utamanya, Mahkamah Internasional (ICJ) – untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara yang bersalah.

Hal ini secara langsung menyebabkan kondisi impunitas untuk kejahatan lebih lanjut di Myanmar. Pola impunitas ini juga meluas ke kejahatan kekejaman kontemporer lainnya.

Di Gaza, misalnya, 83 persen dari mereka yang tewas dalam “perang perkotaan” Israel melawan Hamas adalah warga sipil, menurut laporan militer Israel yang bocor.

Myanmar , seperti Israel , berada dalam tahap merit kasus genosida yang diajukan oleh Gambia di ICJ, setelah pengadilan secara bulat menentukan bahwa bukti awal genosida memenuhi standar kelayakan pengadilan bahwa Myanmar melanggar Konvensi Genosida dalam perlakuannya terhadap Rohingya.

Pada Januari 2020, ICJ menyatakan 600.000 Rohingya yang masih berada di Myanmar sebagai kelompok yang dilindungi dan memerintahkan Yangon untuk mencegah kekerasan lebih lanjut terhadap kelompok tersebut.

Namun, sejak saat itu, impunitas di Myanmar justru meningkat. Dalam mencegah tindakan genosida lebih lanjut, organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa ini secara kategoris gagal.

Genosida terhadap Rohingya berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses hukum ICJ.

Sejak kudeta 2021, di mana militer Myanmar menggulingkan Suu Kyi dan pemerintah sipilnya yang terpilih dua kali, junta telah melakukan kejahatan perang di seluruh negeri terhadap kelompok etnis minoritas lainnya dan oposisi politik anti-kudeta.

Sementara itu, ketika konflik bersenjata melanda negara tersebut, lebih banyak pelaku muncul yang menargetkan warga sipil Rohingya.