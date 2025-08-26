Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul menyelenggarakan Business Forum di InterContinental Istanbul, Taksim, Sabtu (23/8). Forum ini mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon investor Turkiye sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Turkiye sepanjang 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin langsung delegasi Jakarta. Ia didampingi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Kepala Dinas Kebudayaan Mochamad Miftahulloh Tamary, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Marulina Dewi, serta pimpinan BUMD seperti PAM Jaya, Jakarta Propertindo, dan TransJakarta.

“Forum ini bukan sekadar transaksi, melainkan jembatan pengetahuan, dari ekonomi hingga kebudayaan, yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh warga,” ujar Rano.

Investasi rumah sakit internasional

Kesepakatan terbesar lahir dari penandatanganan surat pernyataan minat investasi oleh Managing Director Konsorsium Globalasia Indonesia–Turkiye, Orhan Guven. Konsorsium itu berencana membangun rumah sakit internasional di Jakarta dengan nilai investasi sekitar USD 1,3 miliar atau Rp 21 triliun.