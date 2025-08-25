NVIDIA baru saja meluncurkan chip baru di pasar untuk robot, yang diberi nama T5000.
Jika dalam film Terminator 2, di mana aktor Arnold Schwarzenegger mempopulerkan mesin dari masa depan, terdapat T800 dan T1000 yang bisa berubah bentuk, anggap saja peluncuran NVIDIA ini sebagai langkah berikutnya — tetapi untuk robot nyata, bukan Hollywood.
T5000 adalah bagian dari sistem Jetson Thor terbaru dari NVIDIA, yang dirancang untuk memberikan otak setara superkomputer kepada robot. Artinya, chip baru ini mampu menjalankan model AI generatif untuk membantu robot memahami dan menafsirkan dunia di sekitar mereka.
Chip ini menggunakan GPU Blackwell terbaru dari NVIDIA dan diklaim memiliki kekuatan AI 7,5 kali lebih besar dibandingkan model chip sebelumnya, Jetson Orin. Dengan demikian, robot yang didukung oleh T5000 tidak hanya dapat bergerak, tetapi juga mampu melihat, berpikir, dan bertindak secara real-time.
‘Performa tak tertandingi’
Jensen Huang, pendiri dan CEO NVIDIA, mengatakan bahwa sistem baru ini dirancang dengan mempertimbangkan jutaan pengembang yang bekerja di bidang robotika.
"Kami telah membangun Jetson Thor untuk jutaan pengembang yang bekerja pada sistem robotik yang berinteraksi dengan dan semakin membentuk dunia fisik," kata Huang.
"Dengan performa dan efisiensi energi yang tak tertandingi, serta kemampuan menjalankan beberapa model AI generatif di edge, Jetson Thor adalah superkomputer terbaik untuk mendorong era AI fisik dan robotika umum."
Perusahaan seperti Amazon Robotics, Boston Dynamics, John Deere, dan bahkan pembuat teknologi bedah sudah bergabung. Tujuannya adalah untuk memberikan otak T5000 pada humanoid, robot gudang, mesin pertanian, dan bahkan robot medis.
NVIDIA bertaruh besar bahwa T5000 akan menjadi chip yang membawa era "AI fisik", di mana mesin dapat berinteraksi dengan dunia seperti halnya manusia.