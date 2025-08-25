NVIDIA baru saja meluncurkan chip baru di pasar untuk robot, yang diberi nama T5000.

Jika dalam film Terminator 2, di mana aktor Arnold Schwarzenegger mempopulerkan mesin dari masa depan, terdapat T800 dan T1000 yang bisa berubah bentuk, anggap saja peluncuran NVIDIA ini sebagai langkah berikutnya — tetapi untuk robot nyata, bukan Hollywood.

T5000 adalah bagian dari sistem Jetson Thor terbaru dari NVIDIA, yang dirancang untuk memberikan otak setara superkomputer kepada robot. Artinya, chip baru ini mampu menjalankan model AI generatif untuk membantu robot memahami dan menafsirkan dunia di sekitar mereka.

Chip ini menggunakan GPU Blackwell terbaru dari NVIDIA dan diklaim memiliki kekuatan AI 7,5 kali lebih besar dibandingkan model chip sebelumnya, Jetson Orin. Dengan demikian, robot yang didukung oleh T5000 tidak hanya dapat bergerak, tetapi juga mampu melihat, berpikir, dan bertindak secara real-time.

Terkait TRT Global - AI giant Nvidia makes history as first $4T company

‘Performa tak tertandingi’