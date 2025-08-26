BISNIS DAN TEKNOLOGI
Indonesia dan Korea Selatan akan perdalam kerjasama ekosistem produk halal
Indonesia dan Korea Selatan meningkatkan kerja sama halal untuk memperluas peluang pasar global, dengan fokus pada sertifikasi, pelatihan, dan peningkatan ekspor.
Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH menghadiri dua acara besar di Korea Selatan. (Foto: BPJPH)
26 Agustus 2025

Indonesia dan Korea Selatan bergerak untuk memperdalam kolaborasi mereka dalam ekosistem produk halal, dengan tujuan memperkuat kehadiran mereka di pasar halal global yang sedang berkembang.

“Kerja sama halal Indonesia–Korea bukan hanya soal perdagangan, tapi juga membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi generasi mendatang untuk hidup dalam ekosistem halal yang modern dan inklusif,” tegas Ahmad Haikal Hasan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pernyataannya itu disampaikan setelah kunjungannya ke Seoul, di mana ia menghadiri dua acara besar: Seminar Halal Internasional 2025 dan perayaan ulang tahun ke-70 Federasi Muslim Korea (KMF).

Menurut Hasan, acara ini merupakan momen krusial dalam memajukan diplomasi halal antara Indonesia dan Korea Selatan. Ia juga menegaskan Inisiatif ini mencerminkan komitmen yang lebih luas, tidak hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk membangun fondasi saling percaya, inklusivitas, dan kerja sama jangka panjang.

Seminar ini menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh di industri halal global, seperti Presiden KMF Hussein Kim Dong Eok, Sekretaris Jenderal Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-negara Islam (SMIIC) Ihsan Ovut, Wakil Direktur JAKIM Malaysia Mohamad Kori Bin Jusoh, dan Winai Dahlan, pendiri Pusat Sains Halal Thailand.

Hadir pula perwakilan dari Institut Penelitian Pangan Korea, pejabat pemerintah, akademisi, dan pemimpin industri terkait.

Kepala BPJPH Haikal Hasan menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama untuk membuka peluang ekonomi di sektor halal. Ia menyoroti area-area fokus utama, termasuk harmonisasi standar sertifikasi, pelatihan auditor dan penyembelih halal, serta peningkatan ekspor halal Indonesia ke Korea Selatan.

Kemitraan yang masih di tahap awal tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kedua negara dapat bersama-sama memperoleh manfaat dari meningkatnya permintaan global terhadap produk halal.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
