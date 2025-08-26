Indonesia dan Korea Selatan bergerak untuk memperdalam kolaborasi mereka dalam ekosistem produk halal, dengan tujuan memperkuat kehadiran mereka di pasar halal global yang sedang berkembang.

“Kerja sama halal Indonesia–Korea bukan hanya soal perdagangan, tapi juga membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi generasi mendatang untuk hidup dalam ekosistem halal yang modern dan inklusif,” tegas Ahmad Haikal Hasan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pernyataannya itu disampaikan setelah kunjungannya ke Seoul, di mana ia menghadiri dua acara besar: Seminar Halal Internasional 2025 dan perayaan ulang tahun ke-70 Federasi Muslim Korea (KMF).

Menurut Hasan, acara ini merupakan momen krusial dalam memajukan diplomasi halal antara Indonesia dan Korea Selatan. Ia juga menegaskan Inisiatif ini mencerminkan komitmen yang lebih luas, tidak hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk membangun fondasi saling percaya, inklusivitas, dan kerja sama jangka panjang.