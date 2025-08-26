Eksportir India bersiap menghadapi gangguan setelah pemberitahuan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengonfirmasi bahwa Washington akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen pada semua barang asal India mulai hari Rabu, meningkatkan tekanan perdagangan terhadap negara Asia tersebut.
Ekspor India kini akan menghadapi bea masuk AS hingga 50 persen - salah satu yang tertinggi yang pernah diberlakukan oleh Washington - setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif tambahan sebagai hukuman atas peningkatan pembelian minyak Rusia oleh New Delhi pada awal Agustus.
Tarif baru ini akan berlaku untuk barang yang memasuki AS untuk konsumsi atau yang dikeluarkan dari gudang untuk konsumsi mulai pukul 12:01 pagi EDT pada hari Rabu atau pukul 9:31 malam IST, menurut pemberitahuan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Rupee India melemah 0,17 persen menjadi 87,7275 per dolar AS pada perdagangan pembukaan, meskipun dolar AS melemah terhadap banyak mata uang lainnya.
Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa pengecualian akan mencakup pengiriman yang sedang dalam perjalanan dengan sertifikasi yang sesuai, bantuan kemanusiaan, dan barang-barang yang tercakup dalam program perdagangan timbal balik.
Pemberitahuan itu menegaskan kembali bahwa tindakan ini diambil sebagai tanggapan atas dukungan tidak langsung India terhadap invasi militer Rusia ke Ukraina.
Kementerian Perdagangan India belum segera menanggapi email yang meminta komentar terkait pemberitahuan terbaru ini.
"Pemerintah tidak memiliki harapan untuk bantuan langsung atau penundaan tarif AS," kata seorang pejabat Kementerian Perdagangan, yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang berbicara kepada media.
Eksportir yang terkena dampak tarif akan diberikan bantuan keuangan dan didorong untuk mendiversifikasi pasar alternatif termasuk China, Amerika Latin, dan Timur Tengah, tambah pejabat tersebut.
"Pemerintah telah mengidentifikasi hampir 50 negara untuk meningkatkan ekspor India, terutama tekstil, produk makanan olahan, barang kulit, dan produk kelautan."
Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk tidak mengorbankan kepentingan petani negara itu meskipun ada harga yang harus dibayar.
Modi juga mengambil langkah hati-hati untuk meredakan hubungan dengan China dengan kunjungan pertamanya dalam tujuh tahun yang direncanakan pada akhir bulan ini.