Eksportir India bersiap menghadapi gangguan setelah pemberitahuan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengonfirmasi bahwa Washington akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen pada semua barang asal India mulai hari Rabu, meningkatkan tekanan perdagangan terhadap negara Asia tersebut.

Ekspor India kini akan menghadapi bea masuk AS hingga 50 persen - salah satu yang tertinggi yang pernah diberlakukan oleh Washington - setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif tambahan sebagai hukuman atas peningkatan pembelian minyak Rusia oleh New Delhi pada awal Agustus.

Tarif baru ini akan berlaku untuk barang yang memasuki AS untuk konsumsi atau yang dikeluarkan dari gudang untuk konsumsi mulai pukul 12:01 pagi EDT pada hari Rabu atau pukul 9:31 malam IST, menurut pemberitahuan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Rupee India melemah 0,17 persen menjadi 87,7275 per dolar AS pada perdagangan pembukaan, meskipun dolar AS melemah terhadap banyak mata uang lainnya.

Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa pengecualian akan mencakup pengiriman yang sedang dalam perjalanan dengan sertifikasi yang sesuai, bantuan kemanusiaan, dan barang-barang yang tercakup dalam program perdagangan timbal balik.

Pemberitahuan itu menegaskan kembali bahwa tindakan ini diambil sebagai tanggapan atas dukungan tidak langsung India terhadap invasi militer Rusia ke Ukraina.