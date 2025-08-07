Pada suatu pagi musim panas yang sunyi di tahun 1945, Terumi Tanaka yang saat itu berusia 13 tahun sedang membaca buku, tanpa menyadari bahwa dalam sekejap, cahaya menyilaukan dan api membakar akan menghancurkan dunianya selamanya.

“Saya pertama kali mendengar suara keras pesawat pembom yang terbang,” kenang Tanaka, saat itu siswa kelas satu SMP, ketika AS menjatuhkan bom atom di Nagasaki.

“Saya berdiri dan pergi ke jendela untuk melihat langit... Lalu, cahaya yang luar biasa menyebar. Semuanya berubah menjadi putih. Tak ada suara, hanya cahaya. Saya berlari turun tangga dan berbaring di lantai, menutup mata dan telinga saya. Setelah itu, saya pingsan.”

Hari ini, tepat 80 tahun lalu, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom “Little Boy” di kota Hiroshima, Jepang. Tiga hari kemudian, bom kedua, “Fat Man,” diledakkan di Nagasaki.

Kini berusia 92 tahun dan penerima Nobel Perdamaian, Tanaka adalah salah satu dari sedikit hibakusha yang masih hidup: para penyintas bom atom AS di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.

Tiga hari sebelum kisah Tanaka itu, Hiroshima mengalami nasib serupa. Hingga kini, kedua serangan nuklir ini tetap menjadi satu-satunya dalam sejarah peperangan.

Gabungan dua bom itu: Little Boy dan Fat Man menewaskan sekitar 250.000 jiwa dan meninggalkan trauma seumur hidup bagi para penyintas, banyak dari mereka terdiam oleh penyakit radiasi atau dikucilkan sosial.

Namun, hingga 80 tahun berlalu, Amerika Serikat belum pernah meminta maaf.

Lebih buruk lagi, narasi resmi — termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa — masih gagal menyebut pelaku secara jelas. “Bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki,” begitu katanya, seolah bom itu jatuh sendiri.

Ini adalah trik bahasa yang mencerminkan penolakan lebih luas untuk mengakui bahwa apa yang banyak ahli anggap bukan sekadar pembantaian massal, tapi juga kejahatan perang.

Melakukan kejahatan tanpa hukuman

Tak mengherankan, pengeboman atom itu tak pernah dibawa ke pengadilan, karena AS adalah pelakunya.

Setelah Perang Dunia II, Washington duduk sebagai hakim sekaligus pemenang dalam Pengadilan Tokyo, sementara tindakannya sendiri, termasuk pemboman kota Tokyo dan penggunaan senjata nuklir, lolos dari pengawasan.

Sejumlah karya akademik hukum, termasuk dari mantan pejabat PBB, berargumen bahwa pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki merupakan kejahatan perang menurut standar hukum saat ini.

Para ahli hukum internasional dan sejarah mencatat bahwa serangan Hiroshima mengutamakan kematian massal warga sipil, dengan penghancuran target militer hanya sebagai alasan sekunder.

Saat ini, tindakan seperti itu akan dianggap pelanggaran berat hukum humaniter internasional, melanggar prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian sebagaimana tertulis dalam Protokol.

Analisis dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Asosiasi Pengacara Internasional Melawan Senjata Nuklir (IALANA) juga menegaskan senjata nuklir melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Meskipun hukum ini disahkan setelah 1945, banyak akademisi berpendapat bahwa pengeboman sudah menyalahi norma peperangan saat itu, sehingga secara retrospektif dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

“Jika Jerman atau Jepang yang mengembangkan dan menggunakan bom atom dalam Perang Dunia II terhadap kota-kota musuh, pengadilan perang di Nuremberg atau Tokyo pasti akan menyelidiki dan hampir pasti mengecam penggunaan senjata ini, serta menghukum pejabat yang bertanggung jawab sebagai penjahat perang,” ujar Profesor Richard Falk, mantan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia.

Yang membuat kasus ini makin mengerikan adalah pembenaran AS sendiri: memaksa Jepang menyerah dan “menyelamatkan nyawa,” kata Presiden Harry Truman kala itu.

Namun narasi ini sudah lama diperdebatkan oleh para sejarawan yang menyatakan Jepang sudah di ambang menyerah dan masuknya Uni Soviet ke perang justru akan mengakhiri konflik.

Membentuk ingatan lewat kekuasaan

Ahli dari Hiroshima Peace Institute, Shota Moriue, sepakat.

“Pengeboman atom mengubah kota Hiroshima menjadi abu. Orang-orang kehilangan segalanya — rumah, pekerjaan, makanan, dan terutama keluarga serta teman-teman mereka,” kata Moriue kepada TRT World.